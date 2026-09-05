Cindy Marino denunció al padre de su hija por una presunta agresión física: la agarró a correazos

Cindy Marino denunció a Ricardo Alonso Miñán: qué dice el parte policial

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La actriz cómica Cindy Marino denunció al padre de su última hija, Ricardo Alonso Miñán, por una presunta agresión física y psicológica. Según su manifestación ante la Policía, el hombre habría ingresado por la fuerza a la habitación donde ella estaba con la menor y la habría golpeado con una correa el 22 de agosto.

El parte policial fue difundido en el programa Arriba mi gente. De acuerdo con el documento, la denunciante señaló que Miñán llegó a la vivienda en aparente estado de ebriedad e intentó entrar al dormitorio donde se encontraba ella junto a su hija.

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Marino habría impedido el ingreso porque la niña estaba dentro de la habitación. El denunciado, según su relato, reaccionó de forma agresiva y buscó abrir la puerta mientras ella intentaba defenderse con las manos.

La denuncia indica que Ricardo Alonso Miñán habría roto la puerta del dormitorio a patadas. Tras ingresar al ambiente, le habría dado un golpe en la cabeza a la actriz y luego se habría quitado la correa para golpearla en distintas partes del cuerpo.

Golpes con una correa y un objeto lanzado hacia la madre y la niña

El documento policial recoge que, después de los presuntos correazos, el padre de la menor tomó una caja de relojes, de aproximadamente 30 centímetros por 20 centímetros, y la lanzó hacia Marino y su hija.

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La artista sostuvo que el hecho ocurrió en presencia de la niña. La denuncia no detalla las lesiones que habría sufrido la menor ni precisa si recibió atención médica tras el episodio.

La acusación se conoció luego de que el programa de televisión expusiera fragmentos de la manifestación presentada por la actriz. Hasta el momento, no se ha difundido una versión pública de Ricardo Alonso Miñán sobre los hechos descritos en el parte policial.

El caso incluye un segundo episodio ocurrido días más tarde. Según la declaración de Cindy Marino, el 30 de agosto el denunciado habría intentado agredirla otra vez dentro del inmueble.

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Cindy Marino denuncia agresión por parte de su expareja, Ricardo Miñán, tras separación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El parte policial también registra daños en la habitación de la menor

En esa segunda fecha, el hombre habría causado destrozos en el dormitorio de la hija que tiene con Marino. El documento señala que rompió el televisor que estaba en esa habitación y luego se dirigió a la sala de la vivienda.

Allí, habría dañado otro televisor y distintos objetos del lugar. También habría roto los lentes de medida de la actriz.

Marino no brindó mayores detalles sobre las medidas de protección que podría haber solicitado ni sobre el avance de la investigación policial.

Consultada por Arriba mi gente, la artista afirmó que atraviesa días complejos a raíz de los trámites vinculados al caso. “Estoy en correteos con varios trámites, en verdad, tratando de mantener un poco la calma”, expresó.

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La actriz confirmó su separación en febrero

En febrero de 2026, Cindy Marino contó al diario Trome que ya no mantenía una relación con el padre de su segunda hija. En ese entonces, indicó que la separación se había producido un año antes y sostuvo que la decisión se tomó en buenos términos.

“Sí, hace un año me separé del padre de mi segunda hija”, declaró en aquella oportunidad. La actriz también afirmó que no existió una infidelidad como causa de la ruptura.

Marino explicó que evaluó distintos aspectos antes de poner fin a la relación y que priorizó su bienestar y el de su hija. “Mi paz mental no es negociable. Lo hice pensando en mí y en mi hija”, señaló entonces.

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Cindy Marino denunció a su expareja de agresiín física