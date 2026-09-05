Cae el ‘Borra Cara’ en el Callao, el sanguinario asesino que desfiguraba el rostro de sus víctimas a balazos luego de matarlas por dinero

“Borra Cara”, de 20 años, fue capturado en el Callao. Según la Policía, sería integrante de Los Al-Qaedas del Puerto y estaría involucrado en el asesinato de un joven de 19 años y un ataque armado que dejó herido a un niño de 8 años. El jefe de la Región Policial Callao explicó por qué el detenido recibió este alias. Fuente: Exitosa Noticias

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Jason Gómez Antola, presunto sicario e integrante de la peligrosa banda criminal Los Al-Qaedas del Puerto, se ganó el alias de “Borra Cara” por la sanguinaria forma en que, según la Policía, atacaba a sus víctimas, incluso después de dejarlas sin vida. El joven de apenas 20 años disparaba al rostro de sus víctimas hasta desfigurarlas, una particular forma de actuar que quedó asociada a su sobrenombre. Ahora, cayó en manos de la Policía en el Callao.

El general Marco Antonio Ponce, jefe de la Región Policial Callao, explicó a Exitosa Noticias el origen del alias y detalló la violencia con la que actuaba el detenido. “¿Por qué Borra Cara? Porque cuando se enfrenta a una de sus víctimas o sus rivales, los asesina y les dispara para darle o impactarle todos los proyectiles en el rostro, es decir, borrarle el rostro con los impactos de proyectil de armas de fuego”, declaró.

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Gómez Antola es investigado por su presunta participación en diversos hechos violentos. Entre ellos figura el asesinato de Stefano Coronado, de 19 años, ocurrido el pasado 10 de agosto, además de un ataque a mano armada en el que un menor de ocho años resultó herido. Durante su captura, la Policía le incautó una pistola Glock, municiones, celulares y dos vehículos.

Cae “Borra Cara” en el Callao, el asesino de 20 años que desfiguraba el rostro de sus víctimas a balazos luego de matarlas por dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Policía captura a “Borra Cara” y le incauta una pistola Glock

La detención de “Borra Cara” se produjo mientras la Policía seguía sus pasos por diversos hechos delictivos registrados en el primer puerto. Ponce confirmó a Exitosa que el joven también es investigado por presuntas actividades de extorsión.

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Durante la intervención, los agentes le encontraron una pistola Glock, municiones, celulares y dos vehículos. Todo el material quedó incorporado a las diligencias para determinar su participación en los hechos que se le atribuyen.

Uno de los principales casos bajo investigación corresponde al asesinato de Stefano Coronado, joven de 19 años que murió el 10 de agosto. La Policía sindica a Gómez Antola como presunto responsable del crimen.

El jefe policial también mencionó otro hecho ocurrido en el óvalo La Perla, donde un transportista fue atacado a balazos. Según Ponce, los agentes ya siguen los pasos de otro integrante de la organización criminal que estaría involucrado en este ataque.

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La Policía Nacional del Perú detiene en el Callao a Jason Gómez Antola, presunto integrante de la banda Los Al-Qaedas del Puerto investigado por homicidio. (Composición: Infobae Perú)

“Borra Cara”: así era el violento modus operandi que le atribuye la Policía

El nombre con el que Gómez Antola era conocido en el mundo criminal tendría una explicación particularmente violenta. Según el general Ponce, el joven buscaba concentrar los disparos en el rostro de sus víctimas o rivales.

“Es decir, borrarle el rostro con los impactos de proyectil de armas de fuego”, explicó el jefe de la Región Policial Callao a Exitosa Noticias al describir el comportamiento que habría dado origen a su alias.

La Policía considera este patrón como parte del perfil de “Borra Cara”, quien es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con sicariato y ataques armados.

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A esta investigación se suma el caso de un menor de ocho años que resultó herido durante un ataque a mano armada. Las autoridades también buscan establecer qué participación tuvo Gómez Antola en este hecho.

El sicariato, la otra crisis que atraviesa el Perú en medio de las protestas. Foto: Andina

Los Al-Qaedas del Puerto: la banda criminal a la que pertenecería “Borra Cara”

La captura de “Borra Cara” pone nuevamente en la mira a Los Al-Qaedas del Puerto, organización criminal a la que pertenecería el detenido. La banda opera en el Callao y es señalada por imponer cobros de cupos y extorsiones a transportistas.

En marzo, conductores denunciaron que recibían constantes amenazas de muerte y que los extorsionadores habían aumentado el monto exigido de S/8 a S/10. Los trabajadores temían convertirse en blanco de ataques si se negaban a pagar.

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La violencia alcanzó a Darío Enrique Espinoza León, conductor asesinado a balazos en la avenida Argentina, cerca del centro comercial Minka. Dos sujetos en motocicleta lo interceptaron a la altura de la cuadra 33. El cobrador de la unidad también recibió disparos.

Transportistas de la ruta Lima-Callao viven atemorizados por bandas criminales que les exigen el pago de cupos. El reciente asesinato de uno de sus compañeros, Darío Espinoza León, ha desatado su indignación y los ha llevado a pedir urgentemente la intervención de las autoridades para detener la ola de violencia.

Semanas después, Maritza Talaverano, cobradora de la empresa de transportes Ramón Castilla, fue asesinada a balazos cuando su unidad se detuvo en el pasaje El Sol. Ambos casos forman parte del contexto de violencia que rodea las denuncias contra la organización.

En las investigaciones también aparece Johan Berrío Vílchez, señalado como presunto cabecilla. En noviembre de 2025, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra él y otros investigados, pero logró escapar. Según el Ministerio Público, la organización habría generado alrededor de S/1,8 millones mediante sus actividades de extorsión.

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