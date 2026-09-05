Perú

PJ escuchará a Magaly Medina antes de decidir si la manda de nuevo a prisión

Juzgado de ejecución programó para el lunes 7 la videoconferencia donde los abogados de la conductora, así como los de Jefferson Farfán, expondrá su postura ante el pedido de revocatoria de pena

Jefferson Farfán y su larga batalla contra Magaly Medina.
Jefferson Farfán y su larga batalla contra Magaly Medina.
Guardar

El Poder Judicial escuchará la defensa de la conductora de televisión Magaly Medina antes de decidir si accede al pedido del exfutbolista Jefferson Farfán para que se le revoque la pena y se le envíe a prisión a cumplir su condena de dos años y ocho meses por el delito de violación a la intimidad.

“Esta judicatura dispone: SEÑALAR fecha para la diligencia de INFORME ORAL, para el día OCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A HORAS DIEZ DE LA MAÑANA, a fin de que la defensa técnica de los sentenciados, así como el abogado defensor del querellante, efectúen el uso de la palabra por el término no mayor de cinco minutos”, se lee en la resolución del Juzgado de ejecución, documento al que accedió Infobae.

PUBLICIDAD

Documento impreso con texto en español que incluye nombres de partes procesales y un enlace tachado con una franja negra
Un documento judicial de Lima señala fecha para el informe oral virtual de la defensa de Magaly Medina y Patrick Llamo.

Este medio ya había dado a conocer que el Juzgado ya había notificado que la causa se encontraba “expedita para resolver”. “Déjese los autos en despacho a fines de emitir resolución correspondiente”, comunicó el Juzgado. Sin embargo, con la realización del informe oral, la decisión podría dilatarse unos días.

Tanto Medina como su productorPatrick Llamo, presentaron sus descargos ante el juzgado y pidieron que la solicitud de Farfán sea rechazada. El Juzgado de Ejecución había notificado previamente al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para que informara si la conductora incumplió las jornadas establecidas y, en ese caso, si presentó alguna justificación.

PUBLICIDAD

El Juzgado deberá determinar si revoca la pena de servicio comunitario y en su lugar hacer efectiva la condena de prisión.

Pantalla dividida con Jefferson Farfán a la izquierda, vestido con gorra y gafas, y Magaly Medina a la derecha, de vestido fucsia, señalando
El futbolista Jefferson Farfán gesticula mientras la presentadora Magaly Medina responde con un señalamiento, en una interacción relacionada con trabajo comunitario.

El origen del caso

El 31 de julio de 2019, Magaly Medina transmitió un reportaje titulado “¡Ampay! Farfán hace fiesta para Yaha”, en el que se mostraban imágenes, grabadas desde el exterior, del departamento del exfutbolista, ubicado en el piso 17 de un edificio en Miraflores. Las cámaras del programa captaron a Yahaira Plasencia en una reunión social en la vivienda de Farfán.

El 19 de diciembre de 2019 se emitió un segundo reportaje, “Yahaira, la patrona del malecón”, con nuevas imágenes del interior del domicilio del exjugador de Alianza Lima, donde se le veía junto a Plasencia bailando y bebiendo en una reunión social.

Jeffersón Farfán consideró que ambas transmisiones vulneraron gravemente su vida privada y en 2020 presentó una demanda penal ante el Poder Judicial.

La condena

En julio de 2024, el Poder Judicial declaró culpable a Medina por el delito de violación de la intimidad y le impuso una pena de dos años y ocho meses de prisión, conmutada a 138 jornadas de servicio comunitario, además de una reparación civil inicial de 500 mil soles y 100 días multa. Su productor, Patrick Llamo, recibió una condena de dos años de prisión, conmutada a 104 jornadas de servicio comunitario, con una reparación civil equivalente y una multa de 67 días.

En apelación, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la responsabilidad penal de ambos, pero redujo el monto de la reparación civil a 300 mil soles. Medina llevó el caso hasta la Corte Suprema; sin embargo, la Sala Penal Transitoria rechazó su recurso de nulidad, con lo que la sentencia quedó firme.

Corte Suprema declara nulo e inadmisible el recurso de Magaly Medina para anular condena por violación a la intimidad.
Corte Suprema declara nulo e inadmisible el recurso de Magaly Medina para anular condena por violación a la intimidad.

Temas Relacionados

Magaly MedinaJefferson FarfánPoder Judicialperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

La cantante puertorriqueña y la agrupación peruana presentaron una canción sobre la ausencia de un ser querido, que además abre el camino a 'Matices', el próximo disco del grupo previsto para noviembre

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

La candidata peruana llegó con poca experiencia internacional, pero terminó entre las veinte mejores del certamen y hasta alcanzó el Top 5 de las Américas y el Caribe dentro de la competencia

Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

Estas 8 señales pueden advertir un problema de salud sexual: ¿cuándo acudir al médico?

Muchas personas postergan una consulta por vergüenza o atribuyen ciertos cambios a la edad. Un especialista detalla ocho señales de alerta que requieren atención.

Estas 8 señales pueden advertir un problema de salud sexual: ¿cuándo acudir al médico?

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Carlos Desio asume un reto de exigencia capital en la ‘Ciudad Incontrastable’ con la consigna de mantenerse en los puestos de protagonismo. Del otro lado, los de Richard Pellejero buscarán hacer valer la localía

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes duelos: Universitario defenderá el liderato ante Comerciantes Unidos, Sport Boys visitará a Sport Huancayo, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

JNE confirma candidatura de Rafael López Aliaga y asumiría nuevamente como alcalde de Lima si gana

Nombran al fujimorista Carlos Tubino como embajador de Perú en Argentina y al aprista Aurelio Pastor en la OEA

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

ENTRETENIMIENTO

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

“Se alucina diva” y “huachafa”: el ataque de Carlos Cacho a Magaly Medina tras vetar a Gisela Valcárcel en ATV

Josiane Sciotti tras ataques por la llamerada en el Miss World 2026: “Orgullosa de llevar la cultura de Puno al mundo”

Karla Tarazona apuesta otra vez por un tatuaje ligado a Christian Domínguez y afirma que no se arrepentirá

DEPORTES

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”