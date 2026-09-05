Perú Deportes

A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Los ‘celestes’, de muy mal pie en las últimas dos semanas, reciben en casa a unos ‘guerreros’ alicaídos que llevan más de un mes frustrados por pésimos resultados.

Sporting Cristal enfrenta a Los Chankas por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alina Capristán
Sporting Cristal enfrenta a Los Chankas por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alina Capristán
Guardar

Dos clubes con actualidades accidentadas se dan cita en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal, que concatena dos reveses alarmantes, que han generado un clima hostil en contra de las autoridades, recibe a Los Chankas, que lleva más de un mes hundido en caídas, lo que ha derivado en que vea perdida la segunda plaza en la Liga 1 2026. El triunfo es lo único que persiguen para disipar, siquiera por un momento, la tensión.

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentarán el domingo 6 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El compromiso está programado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

PUBLICIDAD

La organización adaptó los horarios para el resto de la región. En Chile, Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 12:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay el inicio está previsto para las 13:00 horas.

Sporting Cristal – Los Chankas – Liga 1 – Perú – deportes – 3 septiembre
Irven Ávila y Franco Torres, cara a cara en Liga 1 2026. - Crédito: Difusión

Canal TV del Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El partido contará con una cobertura integral en diversos formatos, adaptada a las preferencias y posibilidades de los aficionados. La transmisión televisiva tradicional estará a cargo de L1 MAX, canal que llevará la señal a todo el país. Esta vía permitirá a quienes cuenten con el canal en su programación habitual disfrutar del encuentro desde sus hogares, sin necesidad de plataformas adicionales.

PUBLICIDAD

Así llega Sporting Cristal

La actualidad de Sporting Cristal refleja mucho caos. El presente preocupante en Liga 1 2026 genera demasiada tensión tanto adentro como afuera del club. Precisamente, en la semana se vio un hecho repudiable que demuestra el caos en los exteriores. Tras un entrenamiento, un grupo de barristas arremetió contra el plantel y no conforme con esa actitud reprobable, se agredió a Julio César Uribe con un golpe a traición.

La leyenda de Cristal, próximo a cumplir los 70 años, no solo ha quedado muy mortificado por el ataque –tuvo que dirigirse a un centro de salud para una revisión médica y un chequeo de presión arterial—también muy dolido por el maltrato que ha recibido siendo un ícono de la historia de la entidad. Con ese clima convulso, los ‘celestes’ tienen por delante un examinatorio que no admite el más mínimo margen de error.

El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Así llegan Los Chankas

A todas luces, Los Chankas no son los mismos de antes. Hace no mucho, endulzaron el campeonato peruano con un arranque de temporada fascinante. Ganaban a placer en Andahuaylas y daban mucho trabajo en guaridas ajenas. Ahora, son un conjunto desangelado que deambula en el Torneo Clausura 2026 con un rendimiento marcado por la elocuente irregularidad.

La lectura de la inconsistencia se ve reflejada en sus tres partidos consecutivos mordiendo el polvo de una forma sonrojante y antes de esa mala racha sacó un empate insulso. Durante todo agosto acumuló desazones y la única manera para quitarse un enorme peso de encima, el cual condiciona su ubicación en la zona alta de la Tabla Acumulada, es iniciando septiembre con un golpe a la mesa en el Rímac.

Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún; Santiago González, Michael Hoyos, Juan Cuesta.
  • Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, David Gonzales, Carlos Pimienta, Michael Kaufman, Brayan Guevara; Féliz Espinoza, Jorge Palomino, Christian Velarde; André Vásquez, Jarlin Quintero.

Temas Relacionados

Sporting CristalLiga 1Los Chankasperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Carlos Desio asume un reto de exigencia capital en la ‘Ciudad Incontrastable’ con la consigna de mantenerse en los puestos de protagonismo. Del otro lado, los de Richard Pellejero buscarán hacer valer la localía

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes duelos: Universitario defenderá el liderato ante Comerciantes Unidos, Sport Boys visitará a Sport Huancayo, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

El equipo de Héctor Cúper se medirán con las ‘águilas cutervinas’ y buscarán mantener el liderato en busca del título nacional. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Todo está listo para que arranque el torneo internacional en Río de Janeiro en busca del boleto al Mundial: Perú debutará con Argentina de Facundo Morando. Conoce todos los detalles de los duelos inaugurales

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”

La exvoleibolista se refirió al comentario de la atacante en transmisión en vivo de TikTok, donde pide que le manden un león para regresar al equipo de Antonio Rizola previo al inicio del Compeonato Sudamericano de vóley 2026

Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Presidente del JNE no asegura que alcaldes reelectos como primeros regidores reciban nueva credencial de burgomaestre

Keiko Fujimori nombra embajadores a exministra de Dina Boluarte y al excanciller de José María Balcázar

JNE confirma candidatura de Rafael López Aliaga y asumiría nuevamente como alcalde de Lima si gana

Nombran al fujimorista Carlos Tubino como embajador de Perú en Argentina y al aprista Aurelio Pastor en la OEA

Óscar Arriola no responde si renunciará, cuestiona condicionamiento de facultades y cierra con “amo a mi país”

ENTRETENIMIENTO

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

Olga Tañón destaca la colaboración con Corazón Serrano en 'Cueste lo que cueste': "Uno de los videos más hermosos que he hecho en mi vida"

Miss Mundo 2026 en Vietnam: Josiane Sciotti llevó a Perú hasta el Top 20, pero Joheirry Mola se queda con la corona

“Se alucina diva” y “huachafa”: el ataque de Carlos Cacho a Magaly Medina tras vetar a Gisela Valcárcel en ATV

Josiane Sciotti tras ataques por la llamerada en el Miss World 2026: “Orgullosa de llevar la cultura de Puno al mundo”

Karla Tarazona apuesta otra vez por un tatuaje ligado a Christian Domínguez y afirma que no se arrepentirá

DEPORTES

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sport Boys vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Partidos de hoy, sábado 5 de septiembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

A qué hora juega Universitario vs Comerciantes Unidos HOY: partido en el Monumental por la fecha 8 del Torneo Clausura 2026

Programación de la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de vóley 2026: partidos, horarios y canal TV

Vivian Baella defendió a Ysabella Sánchez tras polémico pedido para volver a la selección peruana de vóley: “Algunas personas exageran”