A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas: partido en el Rímac por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal enfrenta a Los Chankas por el Torneo Clausura 2026. - Crédito: Alina Capristán

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Dos clubes con actualidades accidentadas se dan cita en el estadio Alberto Gallardo. Sporting Cristal, que concatena dos reveses alarmantes, que han generado un clima hostil en contra de las autoridades, recibe a Los Chankas, que lleva más de un mes hundido en caídas, lo que ha derivado en que vea perdida la segunda plaza en la Liga 1 2026. El triunfo es lo único que persiguen para disipar, siquiera por un momento, la tensión.

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal y Los Chankas se enfrentarán el domingo 6 de septiembre en el estadio Alberto Gallardo, en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El compromiso está programado para las 11:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador.

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La organización adaptó los horarios para el resto de la región. En Chile, Bolivia y Venezuela, el partido comenzará a las 12:00 horas, mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay el inicio está previsto para las 13:00 horas.

Irven Ávila y Franco Torres, cara a cara en Liga 1 2026. - Crédito: Difusión

Canal TV del Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El partido contará con una cobertura integral en diversos formatos, adaptada a las preferencias y posibilidades de los aficionados. La transmisión televisiva tradicional estará a cargo de L1 MAX, canal que llevará la señal a todo el país. Esta vía permitirá a quienes cuenten con el canal en su programación habitual disfrutar del encuentro desde sus hogares, sin necesidad de plataformas adicionales.

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Así llega Sporting Cristal

La actualidad de Sporting Cristal refleja mucho caos. El presente preocupante en Liga 1 2026 genera demasiada tensión tanto adentro como afuera del club. Precisamente, en la semana se vio un hecho repudiable que demuestra el caos en los exteriores. Tras un entrenamiento, un grupo de barristas arremetió contra el plantel y no conforme con esa actitud reprobable, se agredió a Julio César Uribe con un golpe a traición.

La leyenda de Cristal, próximo a cumplir los 70 años, no solo ha quedado muy mortificado por el ataque –tuvo que dirigirse a un centro de salud para una revisión médica y un chequeo de presión arterial—también muy dolido por el maltrato que ha recibido siendo un ícono de la historia de la entidad. Con ese clima convulso, los ‘celestes’ tienen por delante un examinatorio que no admite el más mínimo margen de error.

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El cuadro 'rosado' ganó 1-0 al equipo de Roberto Mosquera en el Callao - Crédito: L1MAX.

Así llegan Los Chankas

A todas luces, Los Chankas no son los mismos de antes. Hace no mucho, endulzaron el campeonato peruano con un arranque de temporada fascinante. Ganaban a placer en Andahuaylas y daban mucho trabajo en guaridas ajenas. Ahora, son un conjunto desangelado que deambula en el Torneo Clausura 2026 con un rendimiento marcado por la elocuente irregularidad.

La lectura de la inconsistencia se ve reflejada en sus tres partidos consecutivos mordiendo el polvo de una forma sonrojante y antes de esa mala racha sacó un empate insulso. Durante todo agosto acumuló desazones y la única manera para quitarse un enorme peso de encima, el cual condiciona su ubicación en la zona alta de la Tabla Acumulada, es iniciando septiembre con un golpe a la mesa en el Rímac.

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Alineaciones probables del Sporting Cristal vs Los Chankas por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal : Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Agustín Álvarez, Yoshimar Yotún; Santiago González, Michael Hoyos, Juan Cuesta.

Los Chankas: Hairo Camacho; Oshiro Takeuchi, David Gonzales, Carlos Pimienta, Michael Kaufman, Brayan Guevara; Féliz Espinoza, Jorge Palomino, Christian Velarde; André Vásquez, Jarlin Quintero.