Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 5 de septiembre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,8 a las 04:06 del 5 de septiembre, con epicentro a 91 kilómetros al oeste de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en San Pedro de Lloc.

07:31 hs

Los últimos sismos informados por el IGP

Durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, un sismo de magnitud 3,9 ocurrió a las 05:18 horas frente a la costa de Cañete, en Lima. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad III en San Vicente de Cañete, según la escala de Mercalli Modificada. Esa intensidad puede percibirse dentro de viviendas, sobre todo en los pisos superiores, aunque no suele provocar daños estructurales.

Más tarde, a las 08:08 horas, el IGP registró un evento de magnitud 3,7 a 27 kilómetros al sureste de Atico, en Caravelí, Arequipa. El sismo tuvo una profundidad de 47 kilómetros e intensidad II en esa localidad.

A las 08:28 horas, otro movimiento de magnitud 3,5 se localizó a nueve kilómetros al sureste de Ilo, en Moquegua. El evento se produjo a 44 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad II-III en la ciudad.