Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 5 de septiembre de 2026

Los movimientos registrados en las últimas horas volvieron a poner en foco las medidas de prevención, la mochila de emergencia y los datos que debe verificar la población tras un remezón

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.
12:36 hsHoy

Sismo de magnitud 3,8 frente a La Libertad

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 3,8 a las 04:06 del 5 de septiembre, con epicentro a 91 kilómetros al oeste de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad. El movimiento tuvo una profundidad de 15 kilómetros y fue percibido con una intensidad de II-III en San Pedro de Lloc.

Sismo
Sismo
07:31 hsHoy

Los últimos sismos informados por el IGP

Durante la madrugada del viernes 4 de septiembre, un sismo de magnitud 3,9 ocurrió a las 05:18 horas frente a la costa de Cañete, en Lima. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al oeste de San Vicente de Cañete y tuvo una profundidad de 45 kilómetros.

El movimiento alcanzó una intensidad III en San Vicente de Cañete, según la escala de Mercalli Modificada. Esa intensidad puede percibirse dentro de viviendas, sobre todo en los pisos superiores, aunque no suele provocar daños estructurales.

Más tarde, a las 08:08 horas, el IGP registró un evento de magnitud 3,7 a 27 kilómetros al sureste de Atico, en Caravelí, Arequipa. El sismo tuvo una profundidad de 47 kilómetros e intensidad II en esa localidad.

A las 08:28 horas, otro movimiento de magnitud 3,5 se localizó a nueve kilómetros al sureste de Ilo, en Moquegua. El evento se produjo a 44 kilómetros de profundidad y fue percibido con intensidad II-III en la ciudad.

Sismo en Cañete
Sismo en Cañete
07:15 hsHoy

Qué información debe revisar tras un temblor

El reporte emitido por el Instituto Geofísico del Perú incluye los datos técnicos principales de cada sismo. Para interpretar la información, los ciudadanos deben prestar atención a estos puntos:

  • Magnitud: expresa la energía liberada por el movimiento sísmico.
  • Profundidad: indica a cuántos kilómetros bajo la superficie se originó el evento.
  • Epicentro: señala la zona de referencia más próxima al origen del sismo.
  • Intensidad: muestra cómo fue percibido por la población en una localidad determinada.
  • Hora local: permite verificar si el movimiento corresponde al evento que sintió el usuario.
  • Alertas oficiales: confirman si hubo daños, evacuaciones o recomendaciones de las autoridades.

La magnitud no determina por sí sola el nivel de riesgo. Un sismo moderado y superficial cerca de una ciudad puede sentirse con más fuerza que uno de mayor magnitud ocurrido a gran profundidad o lejos de zonas habitadas.

Una mano apunta a una pantalla que muestra un mapa con la ubicación de Sechura y el logo IGP. Tres monitores al fondo exhiben mapas y gráficos de ondas de colores.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) monitorea la actividad sísmica en una sala de control, donde una mano señala el área de Sechura en la región Piura en una pantalla que presenta datos en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:55 hsHoy

Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja que concentra buena parte de los terremotos y volcanes activos del planeta. En el territorio peruano, la placa de Nazca se desplaza por debajo de la placa Sudamericana, un proceso que acumula energía y provoca movimientos sísmicos.

Primer plano de un sismógrafo profesional con aguja en reposo sobre papel milimetrado. En el fondo desenfocado, se ve el logo circular azul del IGP.
Un sismógrafo profesional del Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra un período de calma sísmica, con su aguja en reposo sobre el papel milimetrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La costa y la sierra registran actividad frecuente por esta dinámica geológica. Los especialistas insisten en que los sismos no pueden predecirse, por lo que la preparación de las familias, las instituciones y las comunidades resulta necesaria.

Sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima este viernes 26 de diciembre. (Foto composición: Infobae Perú)
Sismo de magnitud 4.8 sacudió Lima este viernes 26 de diciembre. (Foto composición: Infobae Perú)

El país también cuenta con antecedentes de grandes terremotos. Lima y el Callao recuerdan el evento de 1746, que causó destrucción en la capital y un tsunami en el litoral central.

05:57 hsHoy

Qué hacer durante un sismo

Ante un temblor, las autoridades recomiendan mantener la calma y adoptar medidas que reduzcan el riesgo de lesiones:

  • Aléjese de ventanas, espejos, estantes y objetos que puedan caer.
  • Ubíquese en una zona segura identificada previamente en la vivienda, el trabajo o el centro educativo.
  • No use ascensores.
  • Si está en la calle, aléjese de postes, cables eléctricos, fachadas y carteles.
  • Si conduce, reduzca la velocidad y detenga el vehículo en un lugar seguro.
  • Evite realizar llamadas que saturen las redes telefónicas; priorice los mensajes de texto.
  • Siga únicamente las indicaciones de las autoridades y consulte canales oficiales.

Después del movimiento, revise si hay fugas de gas, daños en las conexiones eléctricas o grietas visibles en la vivienda. Si identifica una situación de riesgo, no permanezca dentro del inmueble.

Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
Identificar zonas seguras, rutas de evacuación y puntos de reunión. Visuales IA
05:35 hsHoy

Qué debe incluir una mochila de emergencia

Cada hogar debe contar con una mochila de emergencia accesible para evacuar de forma rápida. Su contenido debe ajustarse a las necesidades de cada familia, en especial si hay niños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes que requieren medicación.

Elementos sugeridos:

  • Agua potable para al menos 24 horas.
  • Alimentos no perecibles y de fácil consumo.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Botiquín de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal.
  • Mascarillas, alcohol en gel y toallas húmedas.
  • Silbato para pedir ayuda.
  • Manta o ropa de abrigo.
  • Copias de documentos personales dentro de una bolsa hermética.
  • Cargador portátil para teléfono celular.
  • Lista escrita con teléfonos de emergencia y contactos familiares.
Mochila roja abierta sobre una mesa con botiquín blanco, botellas de agua, linterna negra, radio gris y galletas empaquetadas.
Una mochila de emergencia de color rojo contiene un botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna y radio sobre una mesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:05 hsHoy

Un plan familiar puede reducir los riesgos

Las familias deben definir rutas de evacuación y un punto de encuentro fuera de la vivienda. También conviene acordar quién asistirá a niños, adultos mayores, mascotas o personas que requieran apoyo para movilizarse.

Las recomendaciones incluyen asegurar muebles altos, repisas, televisores y objetos pesados que puedan caer durante un movimiento. Las viviendas con daños previos o construcciones informales requieren una evaluación técnica para determinar si necesitan refuerzo estructural.

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los simulacros ayudan a reconocer las zonas seguras y a reducir la improvisación ante una emergencia real.

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