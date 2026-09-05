Perú

¿Qué es el JNE y cuáles son sus funciones en las elecciones?

El JNE proclama a las autoridades elegidas después de culminar el cómputo de votos y resolver las actas observadas o impugnadas

El organismo administra justicia electoral en última instancia, por lo que resuelve las apelaciones contra las decisiones de los Jurados Electorales Especiales - Créditos: Andina.
El organismo administra justicia electoral en última instancia, por lo que resuelve las apelaciones contra las decisiones de los Jurados Electorales Especiales - Créditos: Andina.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es un organismo constitucionalmente autónomo que vela por la legalidad de los procesos electorales en el Perú y por el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, sus atribuciones abarcan la fiscalización de las reglas electorales, la resolución de controversias, la proclamación de autoridades elegidas y la expedición de las credenciales correspondientes.

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El JNE integra el sistema electoral junto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Mientras la ONPE organiza y ejecuta los comicios, el JNE administra justicia electoral en última instancia y supervisa el cumplimiento de la normativa.

Estructura y conformación del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

El Pleno es la máxima autoridad jurisdiccional del JNE. Está conformado por cinco miembros, elegidos de acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.

La Ppesidencia corresponde a un magistrado elegido por la Corte Suprema de Justicia de la República. Los otros integrantes son designados por la Junta de Fiscales Supremos, el Colegio de Abogados de Lima y los decanos de las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas.

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La fiscalización de las campañas forma parte de sus atribuciones con vigilancia sobre propaganda, publicidad estatal, encuestas y hojas de vida de postulantes - Créditos: Andina.
La fiscalización de las campañas forma parte de sus atribuciones con vigilancia sobre propaganda, publicidad estatal, encuestas y hojas de vida de postulantes - Créditos: Andina.

Durante cada proceso, el sistema cuenta además con Jurados Electorales Especiales (JEE), órganos que administran justicia electoral en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Función fiscalizadora de la legalidad de las elecciones municipales y regionales

Una de las funciones constitucionales del JNE consiste en fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales. Esta labor se extiende también a la elaboración de los padrones electorales.

En las elecciones regionales y municipales, sus fiscalizadores supervisan actividades vinculadas con la propaganda electoral, la publicidad estatal, las encuestas, las hojas de vida de los candidatos y las obligaciones de las organizaciones políticas.

Los informes elaborados durante estas verificaciones pueden dar lugar a procedimientos ante los órganos electorales competentes. El objetivo es que la campaña y la jornada de votación se desarrollen según las normas vigentes.

La institución entrega credenciales a los representantes electos, entre ellos gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores - Créditos: Andina.
La institución entrega credenciales a los representantes electos, entre ellos gobernadores, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores - Créditos: Andina.

Administración de justicia electoral y resolución de tachas a candidatos

El JNE administra justicia electoral en instancia final. El Pleno resuelve apelaciones contra las decisiones de los Jurados Electorales Especiales y sus resoluciones ponen fin a la controversia en la vía electoral.

Los JEE reciben y califican las solicitudes de inscripción de fórmulas y listas. También resuelven, en primera instancia, las tachas y exclusiones que se presenten contra candidaturas.

Una tacha es un cuestionamiento formal contra una fórmula, una lista o uno de sus integrantes. Puede plantearse por el posible incumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación electoral.

Proclamación de resultados oficiales y expedición de credenciales a las autoridades

Luego del cómputo de votos y de la resolución de actas observadas o impugnadas, el sistema electoral proclama los resultados y a los candidatos elegidos en cada circunscripción.

El JNE garantiza la legalidad de los procesos electorales y vela por que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas - Créditos: Andina.
El JNE garantiza la legalidad de los procesos electorales y vela por que se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas - Créditos: Andina.

La Constitución atribuye al JNE la función de proclamar a las autoridades electas. En los comicios regionales y municipales, esta etapa confirma quiénes asumirán los cargos sometidos a elección popular.

El organismo también expide las credenciales respectivas. Estos documentos acreditan la condición de autoridad electa de gobernadores regionales, vicegobernadores, consejeros, alcaldes y regidores, según corresponda.

Registro de Organizaciones Políticas (ROP) administrado por el JNE

El Registro de Organizaciones Políticas (ROP) está a cargo del JNE. Esta instancia mantiene y custodia la información de los partidos políticos, movimientos regionales, organizaciones políticas locales, alianzas y fusiones.

El registro tramita solicitudes de inscripción y modificaciones de las partidas registrales. También administra los datos vinculados con afiliaciones y otros actos previstos por la normativa sobre organizaciones políticas.

Asimismo, el ROP resuelve en primera instancia las tachas contra solicitudes de inscripción de agrupaciones políticas. Sus decisiones pueden ser apeladas ante el Pleno del JNE, que adopta una decisión final.

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