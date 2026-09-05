Perú

Búsqueda de personas desaparecidas: pasos para denunciar ante la PNP en Perú

No es necesario esperar 24 horas para reportar una desaparición en Perú. La denuncia puede ser presentada por cualquier persona y debe ser atendida con inmediatez, urgencia y prioridad por la Policía Nacional

Un hombre sentado frente a un policía sostiene la fotografía de una mujer frente a un letrero con la palabra Denuncias
Un hombre muestra la fotografía de una mujer ante un agente de la Policía Nacional del Perú durante un trámite de denuncia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cuando una persona deja de ser ubicada y se desconoce su paradero, es fundamental denunciar la desaparición inmediatamente. En Perú no existe una regla que obligue a los familiares a esperar 24 horas antes de acudir a la Policía Nacional.

La plataforma oficial del Ministerio del Interior establece expresamente que no es necesario que transcurran 24 horas desde la desaparición para presentar una denuncia. Además, cualquier persona que tenga conocimiento del caso puede comunicarlo a la Policía.

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Esta precisión es especialmente importante porque esperar puede retrasar la activación de mecanismos de búsqueda y difusión.

Importancia de la denuncia inmediata sin esperar 24 horas en la Policía Nacional

La denuncia puede presentarse en una comisaría, departamento de investigación criminal o en la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La atención se realiza las 24 horas del día, todos los días de la semana. La persona que presenta la denuncia debe proporcionar los datos disponibles sobre quien desapareció y, si cuenta con ella, entregar una fotografía actualizada.

También es importante informar las circunstancias en las que se tomó conocimiento de la desaparición.

La Policía registra la denuncia y genera automáticamente una Nota de Alerta, que es publicada en el portal oficial Desaparecidos en Perú.

La recomendación, por tanto, es no esperar a que transcurra un determinado número de horas. Si una persona no aparece y existen razones para considerar que está desaparecida, se debe acudir inmediatamente a la Policía.

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Un agente policial toma datos en un escritorio frente a una mujer, ante un afiche de un niño desaparecido y la señalización de denuncias
Un agente de la Policía Nacional del Perú atiende la denuncia de una mujer por la desaparición de una persona en una comisaría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alerta Amber y su difusión por la Policía Nacional del Perú

La Alerta Amber es un mecanismo específico para determinados casos de desaparición.

Según la información oficial del Ministerio del Interior, es un formato emitido por la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP para casos de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia en situación de alto riesgo, siempre que se cumplan los criterios establecidos por la normativa.

La alerta tiene una duración de 72 horas y se difunde masivamente con apoyo de entidades públicas, privadas y personas naturales y jurídicas. También se publica en el portal Desaparecidos en Perú.

Es importante precisar que no toda desaparición genera automáticamente una Alerta Amber. La activación depende de los criterios establecidos para este mecanismo.

En todos los casos, sin embargo, la denuncia debe ser registrada y la Policía debe activar los mecanismos de búsqueda que correspondan.

Un agente de policía escribe en un documento frente a una mujer en un escritorio, con carteles institucionales y de búsqueda al fondo
Una ciudadana interpone una denuncia por la desaparición de un familiar ante un agente de la Policía Nacional del Perú en una comisaría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

División de Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP

La División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas es una unidad especializada de la PNP que interviene en estos casos.

La denuncia puede ser presentada directamente ante esta división o ante una comisaría o Departamento de Investigación Criminal.

Para facilitar la búsqueda, es importante proporcionar la mayor cantidad posible de información, como fotografía reciente, características físicas, vestimenta que llevaba, última ubicación conocida, circunstancias de la desaparición, teléfonos, lugares frecuentados y cualquier dato que pueda ayudar a establecer una ruta.

Si posteriormente aparece nueva información, debe comunicarse inmediatamente a la Policía para que sea incorporada al caso.

Requisitos para sentar la denuncia de desaparición en la Policía Nacional

No es necesario que la persona que denuncia sea familiar directo. Cualquier persona puede presentar la denuncia y la Policía debe atenderla con prioridad.

Se recomienda llevar o proporcionar:

  • Nombre completo de la persona desaparecida.
  • Número de DNI, si se conoce.
  • Fotografía reciente.
  • Edad.
  • Características físicas.
  • Vestimenta que llevaba al momento de desaparecer.
  • Último lugar donde fue vista.
  • Fecha y hora aproximada del último contacto.
  • Número de teléfono, si corresponde.
  • Información sobre posibles lugares a los que pudo dirigirse.
  • Circunstancias conocidas de la desaparición.

También es importante informar si antes de la desaparición existió algún hecho que pueda resultar relevante para la investigación.

La Defensoría del Pueblo ha señalado en sus reportes recientes que las denuncias de desaparición deben ser registradas y que se entrega gratuitamente una copia de la denuncia y de la Nota de Alerta.

Infografía con el procedimiento de denuncia por desaparición ante la policía en Perú, ilustraciones de agentes y pasos numerados
Una infografía de la Policía Nacional del Perú detalla los cinco pasos para presentar una denuncia por la desaparición de personas en Perú sin esperar 24 horas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataformas digitales del Estado en coordinación con la PNP para hallazgos

La Policía cuenta con el portal Desaparecidos en Perú, donde se publican las alertas relacionadas con personas cuyo paradero se desconoce.

Este sistema permite que la ciudadanía consulte información y contribuya proporcionando datos que puedan ayudar a encontrar a una persona.

También existe la Línea 114, destinada a brindar información relacionada con casos de desaparición. El Mininter la ha identificado como la Línea Única de Atención de Casos de Desaparición de Personas.

Si alguien tiene información sobre una persona desaparecida, debe comunicarla a las autoridades y evitar difundir datos no verificados que puedan obstaculizar la investigación.

Un policía escribe en un formulario frente a una mujer en un escritorio con un cartel de una persona desaparecida detrás
Un agente de la Policía Nacional del Perú registra la denuncia de una ciudadana en una oficina de atención, junto a un cartel de búsqueda de una persona desaparecida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué hacer si una comisaría no quiere recibir la denuncia?

La información oficial es clara: la denuncia debe ser atendida con inmediatez, urgencia y prioridad.

Si una comisaría se niega a recibir una denuncia por desaparición, el Ministerio del Interior señala que se puede llamar gratuitamente a la Línea 1818 y presentar una queja ante la Central Única de Denuncias (CUD).

La CUD funciona las 24 horas y permite presentar quejas o denuncias mediante la línea 1818, correo electrónico, plataforma web y aplicación móvil.

Por tanto, ante una desaparición, la recomendación principal es actuar inmediatamente, no esperar 24 horas, presentar la denuncia y entregar a la Policía toda la información disponible.

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