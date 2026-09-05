Perú

Párroco de iglesia en el Callao quedó herido durante balacera

Policía Nacional encuentra ocho casquillos en la escena y desarrolla diligencias para determinar la trayectoria de los proyectiles

José Arcadio Nazario fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión luego de que un proyectil le rozara la mejilla izquierda (Créditos: Panamericana TV)
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Una balacera registrada en los exteriores de la parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, situada en la urbanización San Fernando, Callao, dejó dos personas heridas, entre ellas el párroco José Arcadio Nazario. El religioso sufrió un rozón de proyectil en la mejilla izquierda y fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión. Tras recibir atención médica, los especialistas determinaron que permanecía fuera de peligro.

De acuerdo con el programa 24 horas de Panamericana TV, el segundo afectado sería uno de los acompañantes del sacerdote, quien habría recibido un impacto a la altura del pecho. Su estado de salud permanece reservado, mientras los médicos realizan las evaluaciones correspondientes. La identidad del herido todavía no ha sido precisada por las autoridades.

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Disparos ocurrieron después de una misa

El episodio ocurrió alrededor de las 7:30 p. m., pocos minutos después de culminada la celebración religiosa. Según relató un testigo, Nazario abandonó el templo junto con un hombre y una mujer vinculados con el recinto. Los tres avanzaron por una vereda cercana y permanecieron conversando durante algunos minutos.

José Arcadio Nazario fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión luego de que un proyectil le rozara la mejilla izquierda - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
José Arcadio Nazario fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión luego de que un proyectil le rozara la mejilla izquierda - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Fue entonces cuando se escucharon varias detonaciones en las inmediaciones. El joven consultado por el reportero señaló que, para ese momento, la mayoría de asistentes ya se había retirado del sector. La presencia de los tres acompañantes quedó expuesta en medio de una situación cuyo origen aún no ha sido esclarecido.

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Ocho casquillos fueron encontrados

Tras conocer lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acudieron al punto para iniciar las diligencias. Durante la inspección de la escena, los efectivos ubicaron ocho casquillos de bala y marcaron su posición con tiza. Estos elementos serán analizados como parte de las pesquisas destinadas a establecer la trayectoria de los proyectiles.

Hasta ahora, no existe confirmación sobre un eventual ataque dirigido contra el párroco o sus acompañantes. Una de las versiones recogidas durante las primeras actuaciones sostiene que alguno de los proyectiles pudo haber sido perdido. Pese a ello, tampoco se descarta que los responsables hayan tenido un objetivo determinado.

Autoridades aún desconocen si el ataque tuvo un objetivo específico o si los afectados fueron alcanzados por balas perdidas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
Autoridades aún desconocen si el ataque tuvo un objetivo específico o si los afectados fueron alcanzados por balas perdidas - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Remodelación del parque bajo investigación

Frente a la parroquia se encuentra el parque San Fernando, espacio que actualmente atraviesa trabajos de remodelación. De acuerdo con información preliminar proporcionada por la Policía, en los últimos días se habrían registrado presuntos cobros de cupos y actos de extorsión relacionados con dichas obras.

Esta situación constituye una de las líneas que serán evaluadas para determinar si existe alguna relación con las detonaciones. Sin embargo, las autoridades todavía no han establecido un vínculo directo entre las denuncias registradas en el área y la agresión ocurrida cerca del recinto religioso.

Los residentes de la urbanización expresaron su preocupación por lo sucedido, debido a que el incidente se produjo en las inmediaciones de un espacio frecuentado por familias y feligreses. La investigación continuará con la recopilación de testimonios, revisión de evidencias y búsqueda de posibles responsables.

Mientras avanzan las diligencias, el sacerdote permanece fuera de peligro tras haber sido atendido en el establecimiento sanitario. En paralelo, la Policía mantiene el seguimiento del otro afectado, cuya evolución será determinante para conocer mayores detalles sobre la violenta jornada.

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