Diana Sánchez se prepara para ser madre tras avanzar en tratamiento de fertilidad: La fecundación in vitro ha salido favorable"

Diana Sánchez confirma resultado favorable de su fecundación in vitro junto a Dan Guido

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Diana Sánchez anunció que el proceso de fecundación in vitro al que se sometió junto a su esposo, Dan Guido, tuvo un resultado favorable. La exintegrante de realities explicó que aún falta la transferencia del embrión a su útero, pero expresó su expectativa de que esa etapa le permita cumplir el deseo de convertirse en madre.

La influencer compartió la noticia durante una emisión del programa de streaming Sin más que decir, al que acudió como invitada. Sánchez volvió al país para hablar de aspectos de su carrera y de su vida personal, luego de su salida de Yo Soy, pero la conversación derivó en el proceso médico que inició para buscar un embarazo.

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La exconductora relató que intentó concebir de manera natural y que también siguió otros procedimientos antes de optar por la fecundación in vitro. En su testimonio, explicó que algunos factores de salud incidieron en las dificultades que atravesó durante el tratamiento.

“Todo hice, hermana. Nada funcionó porque definitivamente mi edad, sumado el medicamento, más la quimioterapia, no funcionó”, manifestó Diana Sánchez al recordar los intentos que realizó antes de conocer el resultado favorable del procedimiento.

La modelo indicó que ya había contado a sus seguidores que se encontraba en una etapa de aplicación de hormonas. Ahora confirmó que el proceso avanzó de manera positiva y que ella y Dan Guido se preparan para el siguiente paso.

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Diana Sánchez dio detalles de su estado de salud y la pronta maternidad. YouTube: Sin+ Que Decir.

Diana Sánchez espera la transferencia del embrión a su útero

Diana Sánchez aclaró que el resultado favorable de la fecundación in vitro no significa que ya esté embarazada. La empresaria precisó que el embrión todavía no fue transferido a su útero y que espera que el procedimiento se concrete sin complicaciones.

“La fecundación in vitro ha salido favorable y genéticamente bien. Estamos esperando el momento para ponerlo en mi pancita y esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito”, expresó durante la transmisión.

La exfigura de Yo Soy no ocultó su emoción al hablar de esta nueva fase. Sus compañeros de mesa y los integrantes del espacio reaccionaron con felicitaciones para ella y su esposo, quienes han acompañado juntos el proceso para ampliar la familia.

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Sánchez detalló que el camino no fue sencillo y que requirió tiempo, controles y tratamientos médicos. “Fue todo un tema”, comentó al referirse a los meses que dedicó a buscar alternativas para convertirse en madre.

Durante el espacio, Diana Sánchez se sinceró sobre las razones que dificultaron la posibilidad de quedar embarazada de forma natural. Mencionó su edad, el uso de medicamentos y la quimioterapia dentro de los factores que, según contó, incidieron en el proceso.

Diana Sánchez dio una buena noticia sobre su futura maternidad. YouTube: Sin+ Que Decir.

La exchica reality no precisó cuándo se realizará la transferencia embrionaria. Sin embargo, dejó claro que esa intervención representa el siguiente paso para que el embrión se implante y pueda desarrollarse en su útero.

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La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida que implica la fecundación del óvulo fuera del cuerpo y la posterior transferencia del embrión. En el caso de Sánchez, la modelo sostuvo que los resultados obtenidos hasta ahora son favorables desde el punto de vista genético.

“Cuando estaba acá les conté que estaba en el proceso de las inyecciones de hormonas y después de tanto tiempo quedó”, afirmó al recordar lo que había compartido anteriormente sobre el tratamiento.

Sánchez evitó dar mayores detalles sobre las fechas o el centro médico a cargo del procedimiento. Hasta ahora, su comunicación pública se limita a la confirmación del resultado genético y a la espera de la próxima etapa.

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“Esperemos que mi cuerpo sea bueno para recibir a mi bebito”, expresó la conductora, quien aguarda la transferencia embrionaria junto a su esposo.

La batalla de Dan Guido contra la leucemia obligó a la pareja a mudarse a Estados Unidos, donde Diana Sánchez asumió trabajos diversos para acompañar a su esposo en el tratamiento.