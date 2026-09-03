Perú

Polémica por el traje típico de Perú en Miss Mundo 2026: bolivianos cuestionan a Josiane Sciotti por la llamerada puneña

Usuarios atribuyeron la danza presentada por la candidata nacional al folclore boliviano; la joven afirmó que eligió una expresión vinculada a los arrieros del altiplano de Puno

Josiane Sciotti representó a Perú en el Dances of the World de Miss Mundo 2026 con un traje inspirado en la llamerada puneña
Josiane Sciotti representó a Perú en el Dances of the World de Miss Mundo 2026 con un traje inspirado en la llamerada puneña
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La representante de Perú, Josiane Sciotti, fue presa de críticas tras el desfile Dances of the World de Miss Mundo 2026, después de que usuarios bolivianos cuestionaran el traje inspirado en la llamerada puneña que presentó en Vietnam y afirmaran que esa expresión cultural pertenece a Bolivia.

Las 110 concursantes del certamen participaron el miércoles 2 de septiembre en la actividad dedicada a las danzas y los atuendos tradicionales de cada delegación. Sciotti, estudiante de Medicina y modelo de 19 años, eligió una indumentaria basada en la llamerada de Puno, una manifestación vinculada a los arrieros y pastores de camélidos de la zona altoandina.

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La aparición de la candidata peruana generó una discusión en redes sociales. Parte de los comentarios sostuvo que la llamerada forma parte de las tradiciones bolivianas, con referencias a su presencia en el Carnaval de Oruro. Otros usuarios defendieron la representación de Sciotti y señalaron que existen expresiones culturales compartidas entre comunidades de ambos lados de la frontera.

La controversia surgió a tres días de la final de Miss Mundo, que está prevista para el sábado 5 de septiembre en Nha Trang, Vietnam. La edición coincide con el 75° aniversario de la competencia internacional y definirá a la sucesora de la tailandesa Suchata Chuangsri.

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El traje estuvo inspirado en una danza puneña

Sciotti explicó que su elección buscó mostrar una parte de la identidad andina peruana ante el público internacional. La representante sostuvo que cada elemento del vestuario alude a las comunidades dedicadas al cuidado de llamas y alpacas, animales que mantienen una relación histórica con la vida económica, social y ritual de varias poblaciones del altiplano.

“Cada paso, cada movimiento de la onda y cada detalle de este traje cuentan una historia”, expresó la modelo en un mensaje difundido después de su presentación. Añadió que la propuesta remite a la conexión de los pueblos andinos con la naturaleza y al vínculo de las comunidades con la llama a través de las generaciones.

La participante también recordó que la llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2024. “Llevar esta danza a Miss Mundo fue mi manera de compartir con el mundo un pedacito de mi país, de nuestras raíces y de una tradición que merece ser conocida, respetada y celebrada”, afirmó.

La elección de la candidata peruana generó críticas de usuarios bolivianos, quienes atribuyeron la danza a su tradición cultural
La elección de la candidata peruana generó críticas de usuarios bolivianos, quienes atribuyeron la danza a su tradición cultural

Debate en redes por las tradiciones compartidas

Los cuestionamientos a Sciotti se concentraron en la procedencia de la danza y su vestuario. Algunos usuarios bolivianos acusaron a la delegación peruana de apropiarse de una tradición asociada a Bolivia. Entre los mensajes también aparecieron referencias a la llamerada como danza presente en las festividades de Oruro.

La discusión tuvo respuestas desde Perú. Usuarios peruanos defendieron la decisión de la candidata y destacaron que Puno cuenta con una tradición propia de llamerada, reconocida por el Estado peruano. Las reacciones incluyeron intercambios sobre la historia del altiplano, el origen de las expresiones folklóricas y los límites de las reivindicaciones nacionales sobre manifestaciones de raíz andina.

El debate no derivó, hasta el momento, en un pronunciamiento de la organización de Miss Mundo 2026 ni en una comunicación oficial de autoridades bolivianas sobre la presentación de la representante peruana.

Los inicios de Josiane Sciotti

Sciotti llegó a la competencia tras participar en certámenes juveniles. Antes de asumir la representación peruana en Miss Mundo, fue virreina del Teen Petite Mesoamérica 2025 y primera finalista de Miss Teen Mundial 2025.

La final del concurso se celebrará este sábado en la Plaza 2 de Abril de Nha Trang. Allí, la candidata buscará avanzar en la competencia internacional mientras la discusión por su atuendo mantiene la atención sobre la llamerada puneña y los vínculos culturales que unen a Perú y Bolivia.

La llamerada puneña fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en febrero de 2024
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