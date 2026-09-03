Chimbote: Hombre se persigna dentro de una parroquia y minutos después roba una banca a plena luz del día

El sujeto ingresó al recinto durante el día después de rezar y persignarse frente a la imagen de la Inmaculada Concepción (Créditos: Latina)

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Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad de la parroquia San Francisco de Asís, en Chimbote, mientras sustraía una banca de la capilla de adoración. El hecho ocurrió durante el día y quedó registrado en video donde se observa con claridad el rostro del sujeto, quien ingresó al recinto religioso, intentó llevarse un ventilador y finalmente consiguió sacar uno de los asientos.

Las imágenes, que fueron difundidas por Latina, muestran que el individuo llegó vestido con un polo celeste y un short de jean. Antes de ingresar al ambiente, se acercó hasta la imagen de la Inmaculada Concepción, donde rezó y se persignó en dos ocasiones. Su comportamiento parecía normal, pero minutos después entró al centro religioso con una intención distinta.

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Una vez dentro, cerró la puerta y comenzó a observar los objetos que se encontraban en el lugar. En determinado momento intentó retirar un ventilador; sin embargo, no logró concretar su propósito. Durante uno de sus movimientos dirigió la mirada hacia una cámara de vigilancia, por lo que su rostro quedó expuesto de manera nítida.

La parroquia pidió la devolución de la banca y solicitó a quienes reconozcan al hombre o conozcan su paradero que brinden información a las autoridades - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Después de ese primer intento, salió hacia el exterior y permaneció atento a los alrededores. El individuo miró hacia ambos lados para verificar que no hubiera personas cerca. Al considerar que podía actuar sin ser descubierto, regresó al interior para tomar otro objeto.

Esta vez eligió una banca. La trasladó hasta la entrada de la capilla y la dejó junto a la puerta. Por unos instantes pareció desistir y abandonar el lugar con las manos vacías. Sin embargo, regresó por el asiento, lo cargó y salió caminando con él por la vía pública, sin mostrar preocupación por la posibilidad de ser descubierto.

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Yovanna Alva, secretaria de la parroquia, explicó que la capilla estaba próxima a cumplir un año de funcionamiento en septiembre. Según indicó, durante ese periodo ya se han registrado dos hechos delictivos. El primero ocurrió cuando desconocidos sustrajeron una cámara ubicada en la parte superior del recinto. El segundo corresponde al reciente hurto del mobiliario.

Un hombre fue captado por las cámaras de seguridad mientras sustraía una banca de la capilla de adoración de la parroquia San Francisco de Asís en Chimbote - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Óscar Risco, acólito del templo, detalló que el responsable utilizó una estrategia que le permitió sacar el objeto sin llamar inmediatamente la atención. Primero lo colocó a un costado de la entrada y, después de comprobar que no había personas alrededor, volvió para recogerlo y llevárselo.

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La parroquia solicitó al responsable devolver la banca, debido a que forma parte del mobiliario destinado a los visitantes que acuden al espacio de oración. Asimismo, pidió colaboración a los ciudadanos que puedan reconocer al individuo o dispongan de información que permita establecer dónde se encuentra.

El material de videovigilancia será entregado a las autoridades como elemento que podría facilitar la identificación del involucrado. En las grabaciones se aprecia su vestimenta, desplazamiento dentro del recinto y, especialmente, su rostro, registrado cuando dirigió la mirada hacia uno de los dispositivos de seguridad.

El caso ha generado preocupación entre los responsables de la parroquia, debido a que el hurto ocurrió en un ambiente destinado exclusivamente a la oración y durante horas del día. Ahora esperan recuperar el asiento y que las investigaciones permitan determinar la identidad del hombre que aparece en las imágenes.

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