Youna confirma que Samahara Lobatón lo agredió en discoteca tras salir de ‘Prisión del Destino 2′: “Me jalaba”

El programa Magaly TV La Firme presenta una entrevista en la que Youna, desde Estados Unidos, relata una agresión física por parte de Samahara Lobatón. El incidente habría ocurrido en una discoteca después de su participación en 'La Prisión del Destino 2'. Las imágenes en pantalla dividida muestran a la presentadora Magaly Medina, a Youna y un video clip de personas interactuando en un espacio exterior de noche. Youna detalla haber sido arañado, jalado del cabello y sujetado. El segmento incluye gráficos con frases del entrevistado. El programa aborda la denuncia de agresión.

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Youna aseguró que Samahara Lobatón lo arañó y lo sujetó durante una discusión en una discoteca de Estados Unidos, luego de que ambos coincidieran fuera de las grabaciones de Prisión del Destino 2. El barbero mostró las marcas que conservaba en uno de sus brazos y dio detalles de la situación en Magaly TV La Firme.

Según su relato, el conflicto se desató por una presunta cercanía con Sheila Sánchez. Youna contó que su expareja le pidió explicaciones porque creía que entre ambos había ocurrido algo durante la salida nocturna.

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“Ella me arañó el brazo, me apretó los dedos, me jalaba y todo, y no me dejaba salir porque pensaba que yo me iba a dormir con Sheila”, manifestó el padre de la hija de Lobatón.

Youna brinda una entrevista desde Estados Unidos al programa Magaly TV La Firme para referirse a Samahara Lobatón.

El barbero afirmó que prefirió guardar silencio al principio porque tenía pendiente una entrevista pactada con Danny Pérez, dueño del reality en el que participaron. Señaló que, tras recibir la autorización correspondiente, decidió acudir al programa de Magaly Medina para exponer su versión y enseñar las lesiones que atribuye a la influencer.

Youna explicó que se dirigió al baño de la discoteca y que, al salir, encontró a Samahara Lobatón esperándolo. En ese momento, indicó, ella le reclamó por su vínculo con Sheila Sánchez y le pidió que negara un supuesto beso.

“Me agarra y me dice: ‘por favor, júrame que no te comiste a Sheila, que no la has besado’”, recordó. Él sostuvo que negó cualquier acercamiento con Sánchez, aunque aseguró que Lobatón insistió con sus preguntas y que decidió ingresar otra vez al baño para evitar que el intercambio pasara a mayores.

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Al salir por segunda vez, el barbero aseguró que su expareja aún permanecía cerca y lo sujetó del brazo. La escena llamó la atención de los propietarios de la discoteca, quienes se acercaron e indicaron que uno de los dos debía retirarse para terminar con la situación.

La conductora Magaly Medina entrevista en enlace virtual desde Estados Unidos a Youna sobre sus recientes declaraciones respecto a Samahara Lobatón.

Youna afirmó que los encargados del local le preguntaron si deseaba que sacaran a Lobatón. Él les respondió que solo quería regresar al box donde se encontraba, con la condición de que ella mantuviera distancia.

El padre de la hija de la influencer sostuvo que el altercado continuó cuando intentó alejarse. “Me arañó, me jaló el pelo, me dobló los dedos”, dijo al describir el momento en que, según su testimonio, se produjeron las marcas que mostró ante las cámaras.

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También relató que uno de los dueños del establecimiento le hizo una última advertencia a Samahara Lobatón. “El dueño de la discoteca le dijo: ‘una vez más y te vas, te sacamos’”, afirmó. Youna aseguró que el personal finalmente retiró a la influencer del lugar.

Youna realiza declaraciones públicas sobre un incidente de agresión ocurrido con Samahara Lobatón a la salida de un establecimiento nocturno.

Samahara Lobatón explica qué pasó con Youna en Miami

Samahara Lobatón admitió que coincidió con Youna en una salida en Miami, pero negó que lo hubiera agredido. La influencer señaló que llegó con sus amigos a una fiesta donde estaba el barbero, aunque indicó que su grupo solo permaneció cinco minutos antes de trasladarse a otra discoteca.

De acuerdo con su versión, Youna apareció después en ese segundo local junto a Sheila Sánchez, Queeni y Tommy. “A Youna nadie lo invitó a esa discoteca. Y él llegó con Sheila, con Queeni y con Tommy. Y chévere. Los recibimos en el box”, sostuvo.

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Lobatón contó que se cruzó con el padre de su hija cerca del baño y que ambos conversaron sobre los conflictos que surgieron durante Prisión del Destino 2 y las repercusiones que tuvieron sus discusiones en Perú. “Mi familia también le tiene mucho aprecio, pero en este momento están decepcionados de su manera de actuar y creo que de ambos”, expresó.

Samahara Lobatón y Youna se quedan sin reality tras cancelación. YouTube/ Captura

La hija de Melissa Klug aceptó que hubo un desencuentro y que el personal de la discoteca pidió que uno de los dos se retirara. No obstante, aseguró que ella tomó sus pertenencias y se dirigió al auto para descansar.

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“No hubo golpes, no hubo galletazo, no hubo escándalos, no hubo agresión”, remarcó Samahara Lobatón. La influencer sostuvo que un hecho de esa naturaleza habría motivado la intervención de la seguridad del local y de la Policía, por lo que rechazó la acusación formulada por Youna.