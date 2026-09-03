Impactantes imágenes del accidente en San Juan de Miraflores: escolar quedó herido tras ser embestido por mototaxi

Un niño de 7 años resultó gravemente herido tras ser atropellado por un mototaxi que iba a excesiva velocidad en San Juan de Miraflores. Las cámaras de seguridad captaron el preciso momento del impacto y cómo el vehículo menor terminó volcándose. Video: Latina Noticias

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Momentos de susto pasaron tres hermanitos en San Juan de Miraflores. Un menor de edad resultó herido luego de que una mototaxi lo atropellara cuando intentaba cruzar una vía para dirigirse a su colegio. El niño, de siete años, sufrió politraumatismo y trauma craneal moderado, aunque se encuentra estable en un hospital cercano, según informó Latina Noticias.

El accidente ocurrió en la avenida Raimondi, cuando el escolar caminaba junto a sus hermanos rumbo al Colegio Pacífico 7208. Según los testimonios recogidos en la zona, el niño soltó la mano de sus familiares y corrió para cruzar la pista.

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Una de sus hermanas logró llegar al otro lado de la vía, mientras que su hermano fue tras él. Luego del impacto, el menor se desvaneció en los brazos del niño.

Accidente en San Juan de Miraflores: escolar quedó herido tras ser embestido por mototaxi | Foto: Latina Noticias

Las cámaras de seguridad también registran los precisos momentos del accidente, por lo que las autoridades investigan el hecho.

Conductor perdió el control y la mototaxi terminó volcada

La mototaxi intentó esquivar a otra unidad cuando el menor apareció en su trayectoria. El conductor realizó una maniobra, pero perdió el control del vehículo, que quedó volcado en la pista.

El chofer fue identificado como Jordan Huamaní Siancas, de 18 años. Agentes de la comisaría de San Juan de Miraflores lo intervinieron para someterlo al dosaje etílico. Sin embargo, no se descarta que haya transitado en excesiva velocidad.

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Una vecina afirmó que el niño presentaba una herida en la cabeza y sangrado tras el atropello. Los residentes de la avenida Raimondi señalaron que no se trata del primer accidente en la zona.

Vecinos solicitan instalación de rompemuelle

Una testigo indicó que ya se han registrado tres hechos similares y pidió la instalación de un rompemuelle debido a que las mototaxis circulan a alta velocidad en un tramo de bajada.

La unidad perdió el control al intentar esquivar otro vehículo y acabó volcada; el niño permanece estable bajo atención médica en un hospital cercano| Foto: Latina Noticias

“Como es bajada, vienen todas las motos y hasta los adultos corremos peligro”, sostuvo una vecina.

Los tres hermanos utilizan esa ruta para llegar al colegio. Los vecinos insistieron en que la falta de medidas de seguridad vial expone a peatones, en especial a estudiantes que cruzan la avenida a diario.

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Canales de ayuda

Puedes comunicarte de manera gratuita con los siguientes números para cualquier emergencia.

El Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda atención prehospitalaria ante emergencias médicas, como accidentes de tránsito, personas inconscientes, lesiones graves o dificultades respiratorias. Su central coordina el envío de ambulancias y personal de salud según la gravedad del caso. Para solicitar ayuda, se debe llamar al 106 e informar la ubicación exacta.

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, rescates, accidentes vehiculares, fugas de gas, emergencias con materiales peligrosos y situaciones que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas. La central de emergencias recibe alertas a través del número 116 .

La Policía Nacional del Perú (PNP) interviene ante delitos, accidentes de tránsito, violencia, disturbios y otros hechos que requieran seguridad o presencia policial. La central de emergencias opera mediante el número 105.