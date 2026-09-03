Perú

Erosión del río Amazonas provoca el colapso de una iglesia en comunidad de Loreto y amenaza viviendas cercanas a la ribera

El desprendimiento progresivo del terreno debilitó las bases de la estructura religiosa hasta provocar su desplome completo. Pobladores alertan que otras construcciones cercanas podrían correr la misma suerte

La estructura religiosa cedió por la pérdida de estabilidad del terreno causada por la erosión de la ribera. Composición: Infobae
La estructura religiosa cedió por la pérdida de estabilidad del terreno causada por la erosión de la ribera. Composición: Infobae
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La erosión de las riberas del río Amazonas provocó el colapso de una iglesia en la comunidad Rondiña I Zona, en el distrito de Santa Rosa de Loreto, provincia de Mariscal Ramón Castilla. La infraestructura religiosa cedió luego de que el terreno perdiera estabilidad por el avance constante de las aguas.

El hecho ocurrió en el sector del Bajo Amazonas, una zona fronteriza de Loreto cercana a Brasil y Colombia. La emergencia expuso el riesgo que enfrentan las comunidades ubicadas junto a los principales ríos de la región ante los cambios en el nivel de las aguas y el deterioro de las márgenes.

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De acuerdo con información preliminar, la corriente produjo un desprendimiento progresivo del terreno situado debajo de la iglesia. El proceso alcanzó las bases de la estructura y provocó el desplome completo del templo, cuyos restos terminaron dentro del cauce del Amazonas.

La situación también generó preocupación entre los habitantes de Rondiña I Zona por el estado de otras construcciones ubicadas cerca de la ribera. Las viviendas situadas en la primera línea del río figuran entre los puntos que requieren atención ante el avance de la erosión.

Erosión compromete la ribera de Rondiña I Zona

El deterioro del terreno ocurrió de forma progresiva hasta afectar la estabilidad de la iglesia. La pérdida de suelo en la margen del Amazonas redujo el soporte de la infraestructura religiosa y provocó su caída.

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Tras el colapso, el agua arrastró los restos de la construcción. El episodio dejó en evidencia el nivel de afectación que puede alcanzar el desprendimiento de las riberas en comunidades asentadas junto al cauce.

Los pobladores también señalaron preocupación por las viviendas próximas al río. Según la información proporcionada, el proceso erosivo continúa en el sector y podría comprometer otras estructuras si el terreno pierde mayor estabilidad.

Vaciante de los ríos genera preocupación en Loreto

Después del desplome, la corriente arrastró parte de la infraestructura hacia el cauce. Loreto Informado
Después del desplome, la corriente arrastró parte de la infraestructura hacia el cauce. Loreto Informado

El caso de Rondiña I Zona ocurre en un periodo marcado por el descenso de los niveles de los ríos y la reducción de las lluvias en distintos puntos de Loreto. Este escenario incrementa la preocupación en comunidades cuya actividad y transporte dependen de los principales cauces de la región.

El Senamhi Loreto reportó un incremento de las temperaturas y un descenso acelerado de los principales ríos debido a la ausencia de lluvias. Entre las provincias señaladas dentro de este escenario figuran Requena, Ucayali, Mariscal Ramón Castilla y Maynas.

En Iquitos, el Senamhi prevé temperaturas de hasta 36 °C bajo sombra, mientras que la sensación térmica podría llegar a 43 °C a la intemperie. En la provincia de Ucayali, los registros previstos alcanzan 38 °C bajo sombra y valores cercanos a 46 °C bajo exposición directa al sol.

Pobladores piden intervención de las autoridades

Los moradores de Rondiña I Zona solicitaron atención del Gobierno Regional de Loreto y del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) debido al avance de la erosión en la margen del Amazonas.

La solicitud se concentra en las zonas donde existen viviendas y otras infraestructuras próximas al borde del río. Los residentes consideran necesario atender estos sectores ante el debilitamiento del terreno registrado en la comunidad.

La emergencia de la iglesia se suma a las preocupaciones vinculadas con la vaciante y el descenso de los principales ríos de Loreto, en un periodo con menor presencia de lluvias y temperaturas elevadas reportadas por el Senamhi.

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