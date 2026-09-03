Alessandro Rubini ganó su primer partido en la clasificación del US Open Junior 2026: quedó a un paso del cuadro principal

Alessandro Rubini salió airoso en su primera prueba en el US Open 2026. Crédito: X Ariel Fernández.

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Alessandro Rubini avanzó a la ronda final de la clasificación del US Open Junior 2026 tras imponerse por 7-5 y 6-2 al sudafricano John Bothma. El peruano de 16 años quedó a un triunfo de acceder al cuadro principal del certamen juvenil, que se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en el distrito de Queens, en Nueva York.

Rubini, ubicado en el puesto 92 del ranking de la Federación Internacional de Tenis (ITF), resolvió su estreno ante un rival situado por delante de él en la clasificación juvenil. Bothma ocupa el lugar 71, aunque el peruano encontró respuestas en un primer set parejo y luego tomó el control del partido en la segunda manga.

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El marcador de 7-5 y 6-2 le permitió al representante nacional sostener su recorrido en la fase previa. Su próximo rival será el japonés Yoshihiro Sakurai, número 162 del escalafón ITF, quien eliminó al tailandés Kunanan Pataratorn con parciales de 6-2 y 6-1.

El duelo definirá uno de los boletos al cuadro principal masculino del US Open Junior, el último Grand Slam de la temporada para las categorías formativas. Rubini buscará que Perú cuente con dos jugadores en la competencia individual, ya que Nicolás Baena ingresó de manera directa.

Alessandro Rubini avanzó a la fase final de la clasificación del US Open Junior 2026. Crédito: X Jorge Valencia.

Rubini irá por el pase ante Yoshihiro Sakurai

El partido frente a Sakurai supondrá el segundo compromiso de Rubini en la clasificación. El japonés llega después de una actuación sin sobresaltos en su debut, en el que cedió apenas tres juegos ante Kunanan Pataratorn.

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Para el peruano, el desafío estará en trasladar la reacción que mostró frente a Bothma a un encuentro decisivo. El primer set de su debut tuvo pasajes equilibrados, pero Rubini logró quebrar la resistencia del sudafricano en la parte final. A partir de ese momento, manejó el desarrollo y cerró el partido sin necesidad de disputar un tercer parcial.

El acceso al cuadro principal abriría para Rubini la posibilidad de competir por primera vez en el US Open Junior y medirse con jugadores de las principales canteras internacionales. El certamen reúne a tenistas menores de 18 años y forma parte del calendario de Grand Slam que también integran Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Australia.

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Antes de su presentación en Flushing Meadows, Rubini comunicó en sus redes sociales que firmó un acuerdo con la marca Lotto, que lo vestirá en sus competencias. Además, forma parte de la selección peruana prevista para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Alessandro Rubini firmó con la marca Lotto antes de su debut en la clasificación del US Open Junior. Crédito: Instagram Alessandro Rubini.

Nicolás Baena ya espera en el cuadro principal

Mientras Rubini afronta la fase previa, Nicolás Baena aguarda el sorteo del cuadro principal. El limeño llegará a Nueva York con experiencia acumulada durante la actual temporada de Grand Slam Junior.

Su recorrido comenzó en Roland Garros, donde alcanzó los octavos de final después de dos triunfos sobre la arcilla parisina. Su participación terminó ante el brasileño Luis ’Guto’ Miguel, uno de los principales candidatos al título.

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Baena también compitió en Wimbledon. En el césped londinense superó al hongkonés Kai Thompson durante la primera ronda y avanzó hasta la siguiente instancia. Entre ambos torneos, sumó tres victorias en cuadros principales de Grand Slam Junior, una cifra que respalda su presencia dentro del Top 20 de la categoría.

Alessandro Rubini podría unirse a Nicolás Baena en el cuadro principal del US Open Junior 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Ignacio Buse y Lucciana Pérez dejaron antecedentes peruanos

La presencia de Baena y la posibilidad de que Rubini se sume al cuadro principal reflejan la continuidad de Perú en las competencias juveniles de mayor jerarquía. Los Grand Slam suelen ofrecer una instancia de formación relevante para los jugadores que buscan dar el salto al circuito profesional.

Ignacio Buse disputó Roland Garros Junior en 2022 y alcanzó la final de dobles junto a Gonzalo Bueno. Cuatro años después, el peruano se mantiene dentro del Top 30 del ranking mundial profesional a los 22 años.

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También figura el antecedente de Lucciana Pérez, finalista de Roland Garros Junior en 2023. La tenista peruana prepara su integración plena al circuito profesional, después de consolidarse en las competencias internacionales de su generación.