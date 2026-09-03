Las dos sanciones que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso a Alianza Lima antes del duelo ante Juan Pablo II

Foto 0: El organismo sancionador de la Liga de Fútbol Profesional aplicó penalidades económicas al club blanquiazul por retrasos en el inicio del segundo tiempo y por incumplir el protocolo de entrevistas postpartido, con un total de 3.20 UIT en juego ante UTC. (Liga 1)

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Alianza Lima afronta su visita a Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Clausura 2026 con dos resoluciones disciplinarias encima. La Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) notificó al club victoriano sendas multas derivadas de irregularidades detectadas en sus enfrentamientos recientes ante Sport Boys y UTC de Cajamarca, ambas comunicadas formalmente a través de la Liga 1.

El duelo ante los auriblancos de Chongoyape está programado para este domingo desde las 15:00 horas en el Complejo Deportivo Juan Pablo II y se transmitirá por L1 MAX.

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La sanción por el partido ante Sport Boys

Alianza Lima fue sancionado por incumplir el tiempo establecido para reanudar el partido frente a Sport Boys. La resolución contempla una multa de 2.50 UIT y una advertencia por reincidencia. (Liga 1)

La primera resolución tiene origen en el cotejo disputado en el Estadio Nacional frente a Sport Boys. Según el documento oficial, el cuadro de La Victoria transgredió el artículo 96, acápite 96.3, del Reglamento de la Liga 1 2026, norma que regula los tiempos de presentación de los equipos al terreno de juego tanto al inicio del partido como tras el intervalo.

El reglamento establece con precisión que los planteles deben estar nuevamente en cancha a los 14 minutos de concluido el primer tiempo. Cuando la demora es imputable al club, la infracción queda configurada y habilita a la Comisión Disciplinaria a aplicar una penalidad económica. En este caso, la multa fijada ascendió a 2.50 UIT.

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La resolución también incluyó una advertencia expresa: si Alianza Lima reincide en una falta de igual o similar naturaleza, el organismo aplicará lo estipulado en el artículo 371 del Reglamento Único de Disciplina (RUD) de la Federación Peruana de Fútbol, con las consecuencias que de ello se deriven. La gravedad del castigo, entonces, escala de manera automática ante una eventual repetición de la conducta.

Las dos multas por el encuentro ante UTC

El partido ante UTC generó dos observaciones disciplinarias para Alianza Lima: una por el retraso tras el descanso y otra por incumplir el protocolo de entrevistas posteriores al encuentro. (Liga 1)

El partido ante UTC de Cajamarca, celebrado el 15 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, generó una segunda resolución con dos penalidades diferenciadas. La primera replica la misma infracción registrada ante Sport Boys: el artículo 96, acápite 96.3, por tardanza en la reanudación del cotejo, con una multa equivalente a 2.50 UIT.

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A esa sanción se sumó una segunda, de 0.70 UIT, por la violación de los artículos 169, acápites 169.1 y 169.2 del mismo reglamento. Estas disposiciones regulan el cumplimiento del protocolo de entrevistas posteriores al pitazo final: la emisora oficial autorizada debe contar con la presencia del entrenador o de un asistente técnico, más un jugador designado por la institución, en el lugar habilitado para la transmisión. La obligación del club es garantizar la disponibilidad de ambos.

El texto de la resolución es taxativo al respecto:

“1°. IMPONER al CLUB ALIANZA LIMA una MULTA DE DOS CON 50/100 (2.50) UIT por la infracción al artículo 96 acápite 96.3 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

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2°. IMPONER al CLUB ALIANZA LIMA una MULTA DE CERO CON 70/100 (0.70) UIT por la infracción al artículo 169 acápite 169.1 y 169.2 del Reglamento de la Liga 1 Te Apuesto 2026.

3°. ADVERTIR expresamente al CLUB ALIANZA LIMA que, en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha dado origen el presente procedimiento disciplinario, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 371 del RUD, con las consecuencias que de ello se pudieran derivar."

En conjunto, las faltas cometidas en el partido ante el equipo cajamarquino suman 3.20 UIT, cifra a la que debe adicionarse la penalidad independiente originada en el duelo ante los rosados del Callao.

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El contexto deportivo: la visita a Chongoyape

Alianza Lima visita este domingo a Juan Pablo II en Chongoyape por la octava fecha del Clausura, con la obligación de sumar para no perder terreno en la lucha por los primeros lugares. (Liga 1)

Con ese peso administrativo sobre la mesa, Alianza Lima viaja a Chongoyape para medirse con Juan Pablo II en la octava jornada del Clausura. El encuentro, fijado para las 15:00 horas (20:00 GMT), podrá seguirse en vivo por L1 MAX, disponible en las señales de DirecTV, Claro TV, Movistar TV, Win, MiFibra y Cable Visión Perú.

El blanquiazul llega a este compromiso con la necesidad de acumular puntos para mantenerse en la parte alta de la tabla del Torneo Clausura 2026, donde la competencia por los primeros puestos exige regularidad. Las sanciones económicas no afectan la nómina disponible para el partido, pero sí añaden presión institucional a una semana en la que el club debió atender frentes extradeportivos antes de concentrarse en lo estrictamente futbolístico.

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