Entrenadora de Sporting Cristal admite favoritismo “en el papel” de Universitario, pero advierte: “Estos partidos son clásicos”

Vivian Ayres es la entrenadora que ha liderado a Sporting Cristal hacia la final del Torneo Apertura 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal.

Sporting Cristal está a las puertas de disputar uno de los partidos más importantes de los últimos años. Este domingo, el conjunto ‘rimense’ recibirá a Universitario de Deportes en el estadio Alberto Gallardo por la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026, una serie que enfrentará a los dos equipos más regulares del campeonato y que marcará el regreso de las ‘celestes’ a una definición por el título tras más de dos décadas.

En la antesala del compromiso, la entrenadora Vivian Ayres analizó el presente de ambos equipos y reconoció que Universitario llega con una ligera ventaja por la campaña realizada durante la primera etapa del torneo. Sin embargo, dejó en claro que una final tiene características completamente distintas y que cualquier pronóstico puede quedar de lado cuando el balón empieza a rodar.

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“En el papel, obviamente por la campaña que ha hecho en la primera etapa, la ‘U’ viene con favoritismo, pero estos partidos son clásicos y la verdad está para cualquiera, cualquiera puede ganar”, señaló la estratega.

Vivian Ayres, directora técnica de Sporting Cristal, explica cómo llegan sus dirigidas al duelo ante Universitario por la primera final del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Crédito: Instagram Toque Final.

Universitario afronta esta definición luego de eliminar con autoridad al vigente bicampeón Alianza Lima, revirtiendo la serie en semifinales con una actuación convincente que confirmó el gran momento del equipo dirigido por Carlos Véliz. Sporting Cristal, por su parte, selló su clasificación tras imponerse por un global de 6-3 sobre Atlético Andahuaylas.

Más allá del favoritismo que pueda recaer sobre su rival, Ayres tiene claro cuál debe ser la receta para que sus dirigidas den el primer golpe en la serie. “Tener la pelota y no regalarla, no dividirla y tener paciencia sobre todo”, explicó al ser consultada por los aspectos fundamentales para quedarse con la victoria en el primer encuentro.

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La entrenadora también hizo énfasis en la importancia del aspecto mental en una instancia de tanta exigencia. Para ella, el equipo debe aislarse de la presión propia de una final y concentrarse únicamente en ejecutar el plan de juego trabajado durante la semana.

“Simplemente las chicas tienen que hacer lo que ellas vienen trabajando, concentradas en lo que tenemos que hacer y no pensar en las cosas extras, que es a veces te saca de foco. Entonces la idea es enfocarnos en lo que tenemos que hacer”, afirmó.

Sporting Cristal y Universitario alcanzaron la final tras campañas consistentes. Las celestes superaron dos llaves eliminatorias, mientras que las cremas avanzaron invictas y eliminaron a Alianza Lima. (Liga Femenina)

El crecimiento de Sporting Cristal y el respaldo de su hinchada

Más allá de la final del Apertura, Vivian Ayres considera que la clasificación representa el reflejo del crecimiento sostenido que Sporting Cristal ha experimentado durante las últimas temporadas.

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La entrenadora recordó que el club no disputaba una final desde hace 26 años, por lo que alcanzar nuevamente esta instancia supone un paso importante dentro del proyecto deportivo que viene desarrollándose.

“Son veintiséis años que Cristal no llega a una final. Cristal ha sido protagonista en su momento y ahora volvemos a pelear, a estar ahí. Es más, hemos estado entre los tres primeros los últimos años. Ahora estamos peleando un segundo puesto. Yo creo que ellas tienen que volver a ese sitio donde en algún momento estuvieron”, destacó.

Entradas del Universitario vs Sporting Cristal: precios y cómo comprar para la final ida de la Liga Femenina 2026.

Otro de los factores en los que confía la estratega será el apoyo que recibirán desde las tribunas del estadio Alberto Gallardo. Ayres espera una importante presencia de hinchas celestes y considera que ese respaldo puede convertirse en un impulso anímico para sus futbolistas y, al mismo tiempo, ejercer presión sobre Universitario.

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“Vienen como visita, pero nosotros vamos a tener el apoyo de toda la hinchada de Sporting Cristal, que sabemos que esta vez va a venir muchísimo más de lo que ha venido hasta ahora. Las veces que hemos estado jugando con público, las chicas lo han sentido. Así es que yo creo que ahora van a sentir muchísimo más. Si nosotros lo sentimos a favor, seguramente la ‘U’ lo va a sentir en contra”, concluyó.

Sporting Cristal vs Universitario: día, hora y canal TV del partido por final ida

La final del Torneo Apertura 2026 enfrentará a Sporting Cristal y Universitario de Deportes en una serie que definirá al campeón de la primera parte de la temporada en la Liga Femenina.

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Sporting Cristal recibirá a Universitario este 12 de julio en el Alberto Gallardo por la ida de la final del Apertura femenino 2026. Las celestes buscarán tomar ventaja ante el líder invicto del torneo. (Liga Femenina)

El primer encuentro se disputará el domingo 12 de julio a las 15:15 horas locales en el Estadio Alberto Gallardo. Ese compromiso será el inicio de la llave en la que el equipo ‘celeste’ no contará con la portera Silvana Alfaro, quien se marchó de forma abrupta a la Universidad de Chile.

El segundo partido está programado para el viernes 17 de julio a las 20:00 horas en Perú. Ambos duelos tendrán transmisión de Bicolor+ en su canal oficial de YouTube.