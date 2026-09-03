Parque de las Leyendas tendrá 50 % de descuento en entradas durante los fines de semana de setiembre: ¿cómo acceder?

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Durante los fines de semana de setiembre, las familias podrán acceder al Parque de las Leyendas con 50 % de descuento en sus entradas. La promoción comprende las sedes de San Miguel y Huachipa, donde los visitantes pueden recorrer áreas dedicadas a la fauna, flora y patrimonio arqueológico.

La oferta aplica en las dos sedes del parque, ubicadas en San Miguel y Huachipa. Además de recorrer las áreas destinadas a la fauna, los visitantes pueden conocer espacios de flora y patrimonio arqueológico, por lo que el paseo reúne distintas alternativas en un mismo lugar.

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Según informó Agencia Andina, las entradas con descuento pueden adquirirse de manera virtual o directamente en las boleterías de ambas sedes. La promoción busca facilitar que más familias visiten el parque durante los fines de semana de setiembre.

Estos animales no solo son parte de la historia natural de Lima, sino que también muestran la importancia de un cuidado especializado para garantizar su bienestar en la etapa geriátrica. - Andina

Las especies que alberga el Parque de las Leyendas

Uno de los principales atractivos del Parque de las Leyendas es la posibilidad de observar especies de diferentes partes del mundo. El recorrido permite acercarse a animales que forman parte de la colección zoológica del recinto y conocer más sobre su cuidado.

Entre los ejemplares que pueden encontrar los visitantes está Valentina, la rinoceronte de la India, uno de los animales que forman parte de los espacios destinados a la fauna. Su presencia es uno de los atractivos que las familias pueden incluir durante su recorrido.

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parque de las leyendas

También se encuentran las jirafas Domingo y Melman, además de los hipopótamos del Nilo. Estas especies forman parte de la variedad de animales que pueden observarse durante la visita a las instalaciones del parque.

En total, el Parque de las Leyendas alberga a más de 3.500 animales. Muchos de ellos fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre y reciben atención especializada, alimentación y cuidados veterinarios.

Lobos marinos y pingüinos de Humboldt destacan entre la fauna marina del Parque de las Leyendas. (Foto: Agencia Andina)

El recorrido del Parque de las Leyendas también incluye flora y patrimonio

El recorrido por el parque también incluye espacios relacionados con la flora y el patrimonio arqueológico. De esta manera, la visita permite conocer diferentes ambientes mientras las familias recorren sus instalaciones al aire libre.

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El componente arqueológico forma parte de la propuesta del recinto y complementa el recorrido por las áreas naturales y zoológicas. Esto permite que una visita al parque incluya contenidos vinculados con la historia y el patrimonio, además del contacto con la fauna.

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Otro aspecto de la experiencia está relacionado con el trabajo de conservación y sensibilización que desarrolla el personal especializado. Los visitantes pueden conocer parte de las labores que se realizan para proteger y cuidar a las especies bajo responsabilidad del parque.

Por ello, la visita puede convertirse en una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para las familias. El recorrido permite combinar un paseo al aire libre con la posibilidad de conocer animales, espacios naturales y elementos del patrimonio.

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¿Dónde comprar las entradas del Parque de las Leyendas con 50 % de descuento?

La promoción contempla un 50 % de descuento en las entradas durante los fines de semana de setiembre. El beneficio puede utilizarse tanto en la sede de San Miguel como en la de Huachipa, según la opción que elija cada visitante.

Las entradas promocionales están disponibles mediante la modalidad virtual (HAZ CLICK AQUÍ) y también en las boleterías de ambas sedes. Quienes quieran organizar su paseo con anticipación pueden considerar cualquiera de estas alternativas para adquirir sus boletos.

Este zoológico del Parque de las Leyendas reúne diversas especies que muestran la riqueza y diversidad de la fauna del Perú. (Crédito: Parque de las Leyendas)

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluidos los feriados, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Este rango permite planificar el recorrido y distribuir el tiempo entre las diferentes áreas disponibles.

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Así, los fines de semana de setiembre ofrecen una oportunidad para conocer las especies que alberga el parque y recorrer sus espacios naturales y arqueológicos con una tarifa promocional. Las familias pueden elegir entre San Miguel y Huachipa y aprovechar el descuento para organizar su visita.