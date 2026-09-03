Perú

Parque de las Leyendas tendrá 50 % de descuento en entradas durante los fines de semana de setiembre: ¿cómo acceder?

Los visitantes podrán elegir entre las sedes de San Miguel y Huachipa para conocer las especies que alberga el recinto y recorrer sus áreas naturales y arqueológicas

Imagen 576S3RXDPNHH5FCRCTOGKXRH7E
Guardar

Durante los fines de semana de setiembre, las familias podrán acceder al Parque de las Leyendas con 50 % de descuento en sus entradas. La promoción comprende las sedes de San Miguel y Huachipa, donde los visitantes pueden recorrer áreas dedicadas a la fauna, flora y patrimonio arqueológico.

La oferta aplica en las dos sedes del parque, ubicadas en San Miguel y Huachipa. Además de recorrer las áreas destinadas a la fauna, los visitantes pueden conocer espacios de flora y patrimonio arqueológico, por lo que el paseo reúne distintas alternativas en un mismo lugar.

PUBLICIDAD

Según informó Agencia Andina, las entradas con descuento pueden adquirirse de manera virtual o directamente en las boleterías de ambas sedes. La promoción busca facilitar que más familias visiten el parque durante los fines de semana de setiembre.

El animal más antiguo del Parque de las Leyendas tiene 99 años y no es una tortuga: conoce a sus ejemplares más longevos
Estos animales no solo son parte de la historia natural de Lima, sino que también muestran la importancia de un cuidado especializado para garantizar su bienestar en la etapa geriátrica. - Andina

Las especies que alberga el Parque de las Leyendas

Uno de los principales atractivos del Parque de las Leyendas es la posibilidad de observar especies de diferentes partes del mundo. El recorrido permite acercarse a animales que forman parte de la colección zoológica del recinto y conocer más sobre su cuidado.

Entre los ejemplares que pueden encontrar los visitantes está Valentina, la rinoceronte de la India, uno de los animales que forman parte de los espacios destinados a la fauna. Su presencia es uno de los atractivos que las familias pueden incluir durante su recorrido.

PUBLICIDAD

parque de las leyendas
parque de las leyendas

También se encuentran las jirafas Domingo y Melman, además de los hipopótamos del Nilo. Estas especies forman parte de la variedad de animales que pueden observarse durante la visita a las instalaciones del parque.

En total, el Parque de las Leyendas alberga a más de 3.500 animales. Muchos de ellos fueron rescatados del tráfico ilegal de fauna silvestre y reciben atención especializada, alimentación y cuidados veterinarios.

Lobos marinos y pingüinos de Humboldt destacan entre la fauna marina del Parque de las Leyendas. (Foto: Agencia Andina)
Lobos marinos y pingüinos de Humboldt destacan entre la fauna marina del Parque de las Leyendas. (Foto: Agencia Andina)

El recorrido del Parque de las Leyendas también incluye flora y patrimonio

El recorrido por el parque también incluye espacios relacionados con la flora y el patrimonio arqueológico. De esta manera, la visita permite conocer diferentes ambientes mientras las familias recorren sus instalaciones al aire libre.

El componente arqueológico forma parte de la propuesta del recinto y complementa el recorrido por las áreas naturales y zoológicas. Esto permite que una visita al parque incluya contenidos vinculados con la historia y el patrimonio, además del contacto con la fauna.

Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad
Parque de las Leyendas adelanta celebración por Navidad

Otro aspecto de la experiencia está relacionado con el trabajo de conservación y sensibilización que desarrolla el personal especializado. Los visitantes pueden conocer parte de las labores que se realizan para proteger y cuidar a las especies bajo responsabilidad del parque.

Por ello, la visita puede convertirse en una alternativa de entretenimiento y aprendizaje para las familias. El recorrido permite combinar un paseo al aire libre con la posibilidad de conocer animales, espacios naturales y elementos del patrimonio.

¿Dónde comprar las entradas del Parque de las Leyendas con 50 % de descuento?

La promoción contempla un 50 % de descuento en las entradas durante los fines de semana de setiembre. El beneficio puede utilizarse tanto en la sede de San Miguel como en la de Huachipa, según la opción que elija cada visitante.

Las entradas promocionales están disponibles mediante la modalidad virtual (HAZ CLICK AQUÍ) y también en las boleterías de ambas sedes. Quienes quieran organizar su paseo con anticipación pueden considerar cualquiera de estas alternativas para adquirir sus boletos.

Este zoológico del Parque de las Leyendas reúne diversas especies que muestran la riqueza y diversidad de la fauna del Perú.
Este zoológico del Parque de las Leyendas reúne diversas especies que muestran la riqueza y diversidad de la fauna del Perú. (Crédito: Parque de las Leyendas)

El Parque de las Leyendas atiende de lunes a domingo, incluidos los feriados, en el horario de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Este rango permite planificar el recorrido y distribuir el tiempo entre las diferentes áreas disponibles.

Así, los fines de semana de setiembre ofrecen una oportunidad para conocer las especies que alberga el parque y recorrer sus espacios naturales y arqueológicos con una tarifa promocional. Las familias pueden elegir entre San Miguel y Huachipa y aprovechar el descuento para organizar su visita.

Temas Relacionados

Parque de las LeyendasSan MiguelHuachipaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

El líder de Renovación Popular señaló que el comediante tendrá un papel de enlace con víctimas de extorsión y participará en los recorridos por Lima para recoger información sobre estos delitos

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

FAP anuncia admisión 2027: conoce las carreras, fechas de inscripción y vacantes para Oficiales y Suboficiales

La Escuela de Suboficiales incorporó sala de impresión 3D y laboratorio de drones para el desarrollo de sistemas aéreos no tripulados con fines operativos

FAP anuncia admisión 2027: conoce las carreras, fechas de inscripción y vacantes para Oficiales y Suboficiales

Fraude digital en Perú: ¿Cómo operan las estafas que buscan que el usuario autorice una operación?

Las técnicas de ingeniería social aprovechan la urgencia y la confianza para inducir transferencias o validaciones, mientras las entidades buscan reforzar los controles sin afectar la rapidez de los pagos digitales

Fraude digital en Perú: ¿Cómo operan las estafas que buscan que el usuario autorice una operación?

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

El proyecto de Ahora Nación obliga a habilitar puntos de hidratación gratuita y plantea sanciones del Indecopi ante eventuales incumplimientos

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

¿Se puede quedar el Perú sin gas? La lección que Bolivia nos obliga a mirar

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía prevé que entre 2028 y 2030 se perderá la autosuficiencia por falta de inversiones en exploración y por el agotamiento de campos maduros

¿Se puede quedar el Perú sin gas? La lección que Bolivia nos obliga a mirar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

Keiko Fujimori, invocó hoy al Congreso a agilizar el análisis del pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo

López Aliaga admite que Carlos Álvarez “no es experto” para dirigir su plan de seguridad: “Pero tiene confianza”

Congreso: Proponen el ingreso de bebidas y alimentos propios en conciertos y eventos masivos

Óscar Arriola en la mira: las investigaciones fiscales por corrupción que involucran al jefe de la PNP

Keiko Fujimori pide al Congreso facultades para acelerar expulsión de migrantes indocumentados

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Mendoza conmueve las redes con romántico mensaje hacia su esposa Katya Mosquera: “Sigamos la aventura juntos”

Ricardo Mendoza conmueve las redes con romántico mensaje hacia su esposa Katya Mosquera: “Sigamos la aventura juntos”

Tilsa Lozano y Gabriel Calvo se suman a nuevo programa streaming de Jefferson Farfán: ¿Cuándo y a qué hora es su estreno?

Rafael Cardozo habla de la boda de Cachaza y deja claro que está en su mejor momento: "En la mejor etapa de mi vida"

Taboo de Black Eyed Peas homenajeó a los pueblos indígenas del Perú durante concierto en Lima

Agenda cultural en Lima del 3 al 10 de setiembre: Ricky Martin, La Tarumba, ‘La Profesora’ y la apertura del nuevo Paradox Park

DEPORTES

Carlos Gonzales condena el deleznable ataque a Julio César Uribe: “Los hechos que han sucedido los catalogamos como graves e inaceptables ”

Carlos Gonzales condena el deleznable ataque a Julio César Uribe: “Los hechos que han sucedido los catalogamos como graves e inaceptables ”

Un nuevo entrenador chileno se suma a la Liga Femenina peruana: Daniel Carrasco toma la riendas de Sporting Cristal

Alessandro Rubini ganó su primer partido en la clasificación del US Open Junior 2026: quedó a un paso del cuadro principal

Carlos Desio lanza un aviso: “Sport Huancayo, Melgar y Deportivo Garcilaso serán prueba especial para conocer si nos convertimos en candidatos”

Las dos sanciones que la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 impuso a Alianza Lima antes del duelo ante Juan Pablo II