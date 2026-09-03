Perú

Campaña veterinaria gratis para este sábado 05 de septiembre: ¿Cuáles son los servicios disponibles?

La iniciativa busca promover el cuidado preventivo y mejorar la calidad de vida de los animales de compañía

La actividad contará con un espacio destinado a la adopción responsable de mascotas - Créditos: Magnific.
La actividad contará con un espacio destinado a la adopción responsable de mascotas - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Magdalena del Mar realizará este sábado 5 de septiembre una campaña veterinaria gratuita dirigida a los vecinos que tengan perros y gatos. La jornada busca facilitar el acceso a atenciones básicas para el cuidado de los animales de compañía y se desarrollará de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. en el Conjunto Habitacional Marbella.

Durante la actividad, las familias podrán acceder a diferentes prestaciones orientadas a la prevención de enfermedades, la higiene y el bienestar de sus mascotas. La iniciativa también contempla una alternativa para quienes estén interesados en incorporar un nuevo integrante a su hogar mediante la adopción responsable.

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La atención se efectuará durante cuatro horas y permitirá que los asistentes reciban orientación especializada para identificar necesidades relacionadas con la salud de sus animales. De esta manera, la comuna busca acercar estos servicios a la población y promover prácticas adecuadas para mantener a los compañeros de cuatro patas en buenas condiciones.

La campaña incluirá consulta veterinaria, desparasitación, aplicación de antipulgas y limpieza de oídos - Créditos: Magdalena del Mar.
La campaña incluirá consulta veterinaria, desparasitación, aplicación de antipulgas y limpieza de oídos - Créditos: Magdalena del Mar.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Entre las prestaciones que estarán disponibles figuran:

  • Aplicación de antipulgas: tratamiento destinado a controlar y prevenir la presencia de pulgas, uno de los parásitos externos más frecuentes en perros y gatos.
  • Consulta veterinaria: evaluación general del animal a cargo de personal especializado, con orientación sobre cuidados y posibles problemas de salud.
  • Limpieza de oídos: procedimiento de higiene para retirar suciedad y acumulaciones que pueden generar molestias o favorecer complicaciones en el conducto auditivo.
  • Desparasitación: atención enfocada en prevenir o combatir parásitos que pueden afectar el organismo de las mascotas y comprometer su bienestar.
  • Corte de uñas: servicio de mantenimiento que permite conservar las garras en una longitud adecuada y evitar incomodidades durante el desplazamiento.
  • Vacunación antirrábica canina: aplicación de la vacuna contra la rabia para contribuir a la protección de los perros y reducir el riesgo de transmisión de esta enfermedad.
  • Adopción de mascotas: espacio destinado a quienes desean brindar un hogar a un animal que busca una familia, bajo el enfoque de tenencia responsable.
Los canes también podrán recibir la vacuna antirrábica y el corte de uñas - Créditos: Magnific.
Los canes también podrán recibir la vacuna antirrábica y el corte de uñas - Créditos: Magnific.

La campaña representa una oportunidad para que los propietarios aprovechen la jornada y atiendan aspectos esenciales del cuidado de sus animales sin costo. Además de las intervenciones previstas, la presencia de profesionales permitirá resolver dudas relacionadas con hábitos de higiene y atención cotidiana.

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El cuidado preventivo cumple un papel importante en la calidad de vida de los animales, ya que permite detectar determinadas señales de alerta y adoptar medidas oportunas. Asimismo, mantener una adecuada higiene y cumplir con las vacunas correspondientes contribuye a reducir riesgos tanto para las mascotas como para las personas que conviven con ellas.

¿Por qué es importante el chequeo veterinario gratis?

  • Permite detectar enfermedades en sus primeras etapas y actuar antes de que la condición se agrave.
  • Ayuda a prevenir problemas de salud mediante vacunas, desparasitación y otras medidas de protección.
  • Facilita conocer el estado general de la mascota y determinar si necesita algún cuidado especial.
  • Brinda orientación sobre alimentación, higiene, actividad física y hábitos adecuados para cada animal.
  • Puede evitar complicaciones futuras y disminuir los gastos asociados con tratamientos más complejos.
  • Contribuye a mejorar la calidad de vida de perros y gatos mediante controles preventivos.
  • Reduce riesgos para las personas del hogar al identificar enfermedades que podrían transmitirse entre animales y seres humanos.

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