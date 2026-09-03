Padrón Electoral del Reniec: Cómo se elabora y cuál es la fecha de cierre

Hasta el 4 de marzo de este año, 107.165 electores peruanos aún no habían renovado su DNI de menores de edad para las elecciones de 2026.

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El Padrón Electoral es uno de los documentos fundamentales para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, pues contiene la relación de ciudadanos habilitados para votar en los comicios del próximo domingo 4 de octubre. Su elaboración está a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la responsabilidad de fiscalizar su legalidad y aprobar la versión definitiva.

Para estas elecciones, el padrón electoral cerró el 7 de abril de 2026, 180 días antes de la jornada electoral, de acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones y el cronograma aprobado para los comicios.

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Tras el cierre, RENIEC continuó procesando información sobre fallecimientos, cambios de domicilio y actualización de fotografías, pero estos movimientos no modifican el padrón electoral definitivo que se utilizará el 4 de octubre.

¿Qué es el Padrón Electoral y cuál es su importancia en las elecciones regionales?

El Padrón Electoral es la lista oficial de ciudadanos habilitados para ejercer su derecho al voto en un determinado proceso electoral. RENIEC lo construye utilizando como fuente principal la información registrada en el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales (RUIPN), cuyos datos están vinculados al DNI de cada ciudadano.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el documento permite determinar quiénes podrán participar en la elección de las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones durante el siguiente periodo de gobierno subnacional.

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El padrón también contiene información que permite organizar territorialmente la votación. Entre los datos considerados se encuentran los nombres y apellidos, fecha de nacimiento, domicilio, distrito electoral y grupo de votación, entre otros elementos necesarios para el proceso electoral.

Su importancia radica en que permite establecer de manera oficial quiénes están habilitados para votar y en qué circunscripción electoral les corresponde hacerlo. Por ello, la información que figura en el DNI tiene un papel determinante en su elaboración.

Consulta y actualiza tus datos del padrón electoral a través de la plataforma oficial del Reniec. (Andina)

Para las ERM 2026, el padrón electoral definitivo quedó conformado por 26 millones 314 mil 724 electores. De ellos, 26 millones 314 mil 648 son electores peruanos habilitados, mientras que 76 son ciudadanos extranjeros inscritos que pueden participar únicamente en las elecciones municipales.

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Elaboración y actualización de datos de los electores a cargo del RENIEC

La elaboración del padrón comienza con la información que RENIEC administra en el RUIPN. Por esta razón, los datos que cada ciudadano mantiene registrados en su DNI —como domicilio, nombres, fotografía y otros datos de identificación— tienen incidencia en la información electoral.

Antes del cierre, RENIEC realiza diferentes procesos de depuración, verificación y actualización. Entre ellos se encuentran los cruces de información y las verificaciones domiciliarias, especialmente en lugares donde se detectan movimientos inusuales de cambios de domicilio.

Para las ERM 2026, RENIEC inició verificaciones domiciliarias a nivel nacional como parte de su plan electoral. Estas acciones estuvieron dirigidas a comprobar que la dirección declarada por los ciudadanos correspondiera efectivamente a su residencia habitual y a prevenir posibles casos de trashumancia electoral o “voto golondrino”.

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Otro momento importante fue la publicación de la Lista del Padrón Inicial (LPI). Para estas elecciones, RENIEC publicó la LPI entre el 22 y el 26 de abril, tanto de manera virtual como físicamente en 404 distritos de 22 departamentos con limitada conectividad.

Esta lista funcionó como una versión preliminar para que los ciudadanos pudieran revisar sus datos y advertir posibles errores u omisiones antes de que el padrón fuera aprobado definitivamente.

La ciudadanía podía presentar reclamos cuando encontraba una omisión o error en sus propios datos y también solicitar la tacha de personas que no debían figurar en el padrón, por ejemplo, ciudadanos fallecidos cuya defunción todavía no hubiera sido registrada. RENIEC posteriormente procesó estas observaciones antes de remitir el padrón al JNE.

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¿Qué ocurrió después del cierre del 7 de abril?

El cierre del padrón no significa que RENIEC deje de actualizar sus registros. Lo que cambia es que las modificaciones realizadas después de esa fecha ya no pueden incorporarse al padrón electoral utilizado para las ERM 2026.

El 7 de mayo, RENIEC remitió al JNE el padrón electoral correspondiente a estos comicios, que en esa etapa estaba conformado por 26 millones 353 mil 329 electores. Posteriormente, tras el proceso de fiscalización y las modificaciones correspondientes, el JNE aprobó el padrón definitivo el 5 de junio, con 26 millones 314 mil 724 electores.

FOTO DE ARCHIVO: Policías montan guardia en una escuela que será utilizada como colegio electoral, antes de las elecciones, en Lima, Perú, 11 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

Sin embargo, RENIEC continuó comunicando a la ONPE información actualizada después del cierre. La primera entrega, realizada en julio, incluyó 248.798 datos: 16.984 fallecidos registrados después del cierre, fotografías actualizadas de 17.126 ciudadanos que cumplieron 18 años y renovaron su DNI, y 214.688 cambios de domicilio registrados hasta el 12 de julio.

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En agosto se realizó una segunda entrega con 134.462 datos adicionales, entre ellos 18.584 fallecimientos, 7.950 fotografías actualizadas y 107.928 cambios de domicilio. Con ambas entregas, RENIEC había remitido a la ONPE 383.260 datos actualizados.

Estos datos sirven para que la ONPE cuente con información vigente para la organización de la jornada electoral y la elaboración de los documentos necesarios. No implican una reapertura ni una modificación del padrón electoral cerrado el 7 de abril.

RENIEC informó, además, que una última entrega de información actualizada está prevista para el 25 de septiembre, pocos días antes de las elecciones del 4 de octubre.

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¿Por qué es crucial actualizar tu domicilio en el DNI ante el RENIEC antes del cierre?

El domicilio registrado en el DNI es especialmente importante para las elecciones regionales y municipales porque determina el distrito electoral en el que corresponde votar.

Por ello, una persona que se mudó de distrito debía actualizar la dirección de su DNI antes del 7 de abril de 2026 para que ese cambio pudiera ser considerado en el padrón de las ERM 2026.

RENIEC confirmó que quienes no actualizaron su domicilio antes de esa fecha deberán votar en el distrito que figuraba en su DNI al momento del cierre del padrón, aunque posteriormente se hayan mudado a otra jurisdicción.

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Esto puede significar que un elector tenga que desplazarse hasta su anterior distrito para votar el 4 de octubre.

Los cambios de domicilio realizados después del cierre sí quedan registrados en el DNI y serán considerados para futuros padrones electorales, pero no modifican el lugar de votación correspondiente a las ERM 2026.

RENIEC reportó que entre 2025 y 2026 se realizaron 1.199.691 trámites de cambio de domicilio en el DNI, de los cuales 373.244 correspondieron a lo que iba del año 2026.

Por eso, mantener actualizado el domicilio no solo evita inconvenientes durante una elección, sino que contribuye a que los ciudadanos puedan elegir a las autoridades de la jurisdicción donde realmente viven.

Procedimiento de fiscalización del padrón electoral realizado por el JNE

RENIEC es responsable de elaborar el padrón electoral, pero el proceso no termina cuando la institución lo remite al sistema electoral.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la función de fiscalizar la legalidad de la elaboración del padrón y aprobar el documento definitivo que será utilizado en las elecciones.

En el caso de las ERM 2026, RENIEC remitió el padrón al JNE el 7 de mayo, dentro del plazo establecido en el cronograma electoral. En esa etapa estaba compuesto por 26 millones 353 mil 329 electores.

El JNE realizó posteriormente el proceso de fiscalización correspondiente y aprobó el Padrón Electoral Definitivo mediante la Resolución N.° 1266-2026-JNE, el 5 de junio.

El documento definitivo estableció un total de 26.314.724 electores habilitados para participar en las ERM 2026.

La cifra final comprende:

26.314.648 electores peruanos habilitados.

76 ciudadanos extranjeros inscritos, quienes únicamente pueden participar en las elecciones municipales.

Este procedimiento permite que la relación utilizada durante la jornada electoral no dependa únicamente de la información inicial recopilada por RENIEC, sino que pase por una etapa de revisión y fiscalización dentro del sistema electoral.

Cómo consultar si estás incluido en el padrón electoral emitido por RENIEC

Para las ERM 2026, RENIEC publicó la Lista del Padrón Inicial entre el 22 y el 26 de abril. Esta herramienta permitió a los ciudadanos revisar sus datos y presentar reclamos o tachas durante el periodo establecido.

Actualmente, con el padrón electoral ya aprobado por el JNE, la consulta que resulta más útil para el elector es la que habilita la ONPE para conocer el local de votación y la mesa correspondiente.

La plataforma oficial de la ONPE para las ERM 2026 permitirá consultar el local asignado y verificar si una persona fue designada miembro de mesa.

Importante: que una persona haya actualizado su domicilio después del 7 de abril no significa que el padrón haya cambiado. Para las ERM 2026 se mantiene como referencia la información registrada hasta la fecha de cierre.

Por ello, antes del 4 de octubre de 2026, los electores deben revisar la información oficial sobre su local de votación y acudir al distrito que les corresponde según el padrón electoral definitivo.