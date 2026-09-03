Rocío Miranda deja atrás Panamericana y es presentada como el nuevo jale de América TV junto a Juan Carlos Orderique

Rocío Miranda llega a América TV: conducirá un programa de fútbol y entretenimiento

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Rocío Miranda fue presentada como una de las nuevas figuras de América TV y compartirá la conducción de ‘Orderique sí va a salir el show’ con Juan Carlos Orderique y Rafael Cardozo. El espacio se estrenará en vivo este domingo 6 de septiembre, a las 17:00, con contenidos de fútbol, entretenimiento, juegos e interacción con el público.

La comunicadora inicia así una nueva etapa en pantalla luego de su salida de Panamericana Televisión, donde coincidió con Karla Tarazona. Su incorporación a la señal de América Multimedia ocurre en medio de un cruce de declaraciones con su excompañera, quien dejó claro que no busca retomar el vínculo fuera del ámbito laboral.

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El nuevo programa tendrá como eje el universo futbolístico, aunque también incluirá retos, entrevistas, invitados, premios y segmentos desde escenarios deportivos. Juan Carlos Orderique estará al frente del espacio, que trasladará su personaje habitual a un formato de estudio y en directo.

“Es un nuevo reto, definitivamente es un reto estar en el show. Salimos en nuevo horario y, además, en vivo, todos los domingos a las cinco de la tarde”, afirmó Orderique al presentar la propuesta.

El conductor señaló que la producción mantendrá el estilo que lo caracteriza, con una apuesta por las dinámicas de entretenimiento y la participación de los televidentes. El objetivo, dijo, es acompañar a las familias durante la tarde dominical con juegos, regalos y contenidos asociados al deporte.

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Rafael Cardozo y Rocío Miranda juntos

La principal novedad del formato será la presencia de Rafael Cardozo y Rocío Miranda como compañeros de conducción. Ambos participarán de las secuencias que unirán el fútbol con el entretenimiento, además de los retos y las entrevistas que se desarrollarán en el estudio y en los estadios.

Orderique destacó que ya conocía a los dos integrantes del equipo y confió en que esa cercanía favorecerá la dinámica ante cámaras. “Rafael y yo nos conocemos hace muchísimos años” y con Miranda también ha coincidido en distintos espacios, explicó.

'Orderique sí va a salir el show' debutará este domingo 6 de septiembre a las 17:00 horas, por América TV.

Cardozo, de nacionalidad brasileña, sostuvo que su afinidad con el fútbol fue determinante para aceptar la convocatoria. El modelo y conductor afirmó que durante los últimos dos años rechazó otros ofrecimientos televisivos, hasta que encontró un proyecto que le resultó compatible con sus intereses.

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“Por fin llegó el que sí me voy a divertir y que a la vez me va a desafiar”, señaló Cardozo. También indicó que revisa formatos deportivos de otros países y busca información actualizada sobre fútbol para asumir su participación en el programa.

Rocío Miranda no esperaba la propuesta

Para Rocío Miranda, la propuesta representa su retorno a la televisión luego de tres meses fuera de pantalla. La exvoleibolista expresó que no esperaba recibir la oferta y remarcó que uno de los temas que más le interesa abordar será el fútbol femenino.

“Estoy feliz de formar parte de este nuevo proyecto. Va a hablar sobre deporte, también va a haber show, pero lo más bonito es que estamos hablando sobre fútbol femenino”, declaró la conductora.

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Miranda sostuvo que nunca había trabajado junto a Orderique y que será la primera vez que comparta un programa con Cardozo. Sobre este último, dijo que percibió una buena relación de trabajo durante los primeros encuentros del equipo.

La presentadora afirmó que asumirá el proyecto con responsabilidad. “No esperaba esta propuesta, cayó del cielo. Voy a dar todo de mí para no decepcionar”, expresó al confirmar su llegada a América Televisión.

Karla Tarazona expone las razones por las que no tiene previsto responder públicamente a Rocío Miranda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfrentada a Karla Tarazona

Su desembarco se conoció poco después de que surgiera una controversia pública con Karla Tarazona, su excompañera en “Préndete”. El origen de las diferencias se remonta a la participación de Miranda en el programa de Magaly Medina, donde comentó asuntos referidos a la boda de Tarazona y Domínguez. La conductora de ‘Préndete’ consideró que esos comentarios le parecieron una falta de respeto. “No respondo a quien no me interesa. No le doy luz a nadie, me da igual”

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Por su parte, Miranda señaló que no considera amiga a la conductora debido a que, tras el final de ese espacio, perdieron contacto y no recibió una invitación a su matrimonio con Christian Domínguez.

“¿De qué amistad estamos hablando, si el día de su matrimonio ella no me invitó?”, manifestó Miranda. La figura de televisión sostuvo además que nunca cuestionó a Tarazona ni a Domínguez durante su participación en el programa de Magaly Medina.

Karla Tarazona explica su posición respecto a las declaraciones emitidas por Rocío Miranda en un programa de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Estoy con mi conciencia tranquila. Fui al programa, pero jamás hablé mal de ella ni de Christian. Algo que aprendí de ellos en este medio es que el que se pica, pierde y hay que tener la correa bien ancha para aguantar todo. ¿De qué estamos hablando ahora?“, dijo a Trome.

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Más allá del cruce, Miranda se enfocará ahora en su ingreso a América TV. “Orderique sí va a salir el show” debutará este domingo 6 de septiembre a las 17:00 y combinará la cobertura de fútbol con secuencias de entretenimiento en vivo.