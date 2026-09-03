Perú

Mario Irivarren defiende a Paco Bazán y desafía a Magaly Medina al afirmar: "Jefferson Farfán no es enemigo de ATV"

En su programa de streaming, el conductor defendió la visita del presentador deportivo al espacio del exfutbolista y aseguró que la disputa judicial apunta a la conductora, no a la televisora

¿Tiene Magaly Medina el poder para decidir quién trabaja y quién no en ATV? El debate se enciende tras la visita de Paco Bazán al canal de Jefferson Farfán, cuando estuvo como invitado en La Manada Galactic. Video: YouTube La Manada Galactic
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Mario Irivarren utilizó su espacio en ‘La Manada Galáctica’, el programa de streaming que forma parte de la parrilla digital de Jefferson Farfán, para respaldar a su colega Paco Bazán tras las críticas que este recibió de Magaly Medina. El conductor buscó desmontar el argumento central de la periodista, quien había cuestionado la presencia de Bazán en el podcast del exfutbolista por considerarlo una traición hacia ATV.

La polémica se originó luego de que Bazán, presentador deportivo del canal, apareciera en el espacio conducido por Farfán y protagonizara un abrazo con él frente a cámaras. Medina calificó ese gesto como una muestra de deslealtad, dado el litigio legal que Farfán mantiene contra ella y contra la casa televisora.

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Irivarren desmiente que exista una enemistad entre Farfán y el canal

Durante la conversación con sus compañeros de streaming, Irivarren rechazó de manera directa la premisa que sostiene Medina. “Jefferson no es enemigo de ATV”, afirmó el conductor, antes de precisar el origen real del conflicto legal que enfrenta el exfutbolista.

Según explicó, el litigio de Farfán es contra Medina y no contra el canal como tal. “Jefferson tiene un tema legal con Magali. Magali trabaja en ATV y como ATV es colocado como el tercero civilmente responsable, se va a ver afectado”, detalló Irivarren, quien remarcó que esa figura legal no equivale a una disputa entre el exfutbolista y la empresa.

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Mario Irivarren habla frente a un micrófono entre dos imágenes circulares que muestran a Paco Bazán, Jefferson Farfán y Magaly Medina
Mario Irivarren defendió a Paco Bazán en La Manada Galáctica tras las críticas de Magaly Medina por su presencia en el podcast de Jefferson Farfán.

El conductor fue más allá y vinculó el proceso judicial con una resolución específica en contra de la periodista. “Se ve afectado porque se cometió un delito. No porque lo diga yo, lo dice una orden judicial que ha sido apelada en primera y en segunda instancia y en todas las instancias se ha reconocido que se cometió un delito de violación a la privacidad”, sostuvo. Con ese argumento, Irivarren buscó separar la responsabilidad legal de ATV de la relación personal entre Bazán y Farfán.

Gerardo Pe, uno de los conductores presentes, planteó una lectura distinta sobre el vínculo entre el canal y el exfutbolista al señalar que sería el medio televisivo el que mantiene una postura de rechazo hacia Farfán. Irivarren, sin embargo, insistió en que la relación entre Bazán y Medina no implica cercanía ni conflicto directo.

“Paco y Magaly no son íntimos. En algún momento tuvieron cierta relación, hoy en día esa relación ha marcado distancia. Entonces, no tendría nada malo que venga y nos acompañe aquí”, indicó.

El origen de la molestia de Magaly Medina con su compañero de canal

La crítica de Medina hacia Bazán se produjo durante la emisión del 1 de setiembre de ‘Magaly TV La Firme’. La conductora cuestionó que su compañero de ATV visitara el podcast del canal de Farfán pese al litigio legal que ella misma sostiene contra el exfutbolista, quien la ha denunciado, junto al canal, por un delito de violación a la privacidad reconocido en distintas instancias judiciales.

Magaly Medina no se guardó nada y criticó a su colega de canal, Paco Bazán, por su aparición en el programa del entorno de Jefferson Farfán. La conductora lo calificó de 'desleal' y 'antiético' por fraternizar con quien mantiene una batalla legal contra ella y ATV. Captura: Magaly TV La Firme

“Paco Bazán, que es miembro de este canal. Este canal que tiene una lucha abierta con Jefferson Farfán. Jefferson Farfán ha enjuiciado a la figura principal de este canal y a este canal también, porque está como tercero civilmente responsable siempre lo ponen”, explicó Medina en su programa. A partir de esa lectura, la conductora cuestionó de manera directa el gesto de su compañero: “¿Cómo él puede ir a abrazar al enemigo de este canal?”.

Medina también rechazó la explicación que, según relató, Bazán ofreció sobre su participación en el podcast al calificar el encuentro como una “emboscada”. “¿Qué emboscada? ¿Tú crees que acá somos ingenuos, Paco, por favor? Tú más bien parece que naciste ayer”, respondió la conductora.

La periodista fue más allá al sugerir que la presencia de Bazán en el espacio de Farfán respondería a un interés laboral, en medio de una caída en las visualizaciones de su propio programa. “Lo que pasa que creo que está buscando chamba y quiere que le den seguramente un programa de streaming ahí, con su amigo, el que se cree galáctico, pero no es galáctico de nada”, sostuvo.

Magaly Medina rechazó recibir a Bazán en su programa

La disputa escaló horas después, cuando Medina reveló que Bazán intentó ser invitado a su propio programa la tarde del 1 de setiembre, tras la controversia generada por su encuentro con Farfán. La conductora relató que su compañero insistió en acudir pese a las críticas recibidas. “Y ahora en la tarde estuvo rogando que quería venir al programa. Dice que no importa que lo pateen, que lo maltraten”, contó Medina.

Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina arremete contra Paco Bazán tras pedir ir a su programa y lo rechaza: “Ni se asome, lo haré sacar con seguridad”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista fue tajante en su respuesta y descartó cualquier posibilidad de recibirlo en su set. “No, Paco, no me interesa invitarte, no me interesa. Así venga y se arrastre por acá, lo haré sacar con seguridad. Que ni se asome a la puerta de mi estudio”, advirtió.

En ese contexto, Irivarren también abordó el poder que, según él, tiene Medina dentro del canal para influir en decisiones editoriales. Ante la consulta de Gerardo Pe sobre si la conductora tendría capacidad de sacar a Bazán de la programación de ATV, Irivarren fue directo: “Sí, en ATV sí”, afirmó, y remarcó que Medina es “la figura número uno” de la casa televisora.

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