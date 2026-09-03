Senamhi: Noveno friaje llega a la selva con lluvias, vientos y caída de temperaturas

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El noveno friaje del año ingresará a la selva peruana entre el domingo 6 y el miércoles 9 de septiembre, con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y una caída de las temperaturas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que este evento afectará a la selva sur, central y norte. La masa de aire frío llegará desde el sur del continente y avanzará por el territorio nacional.

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El organismo, adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), precisó que el sistema ingresará primero por Puno, Madre de Dios y Cusco. Luego se desplazará hacia otras zonas amazónicas, con nubosidad y vientos de hasta 55 kilómetros por hora.

Lluvias y descenso de temperaturas en la selva peruana por el décimo cuarto friaje. (Foto: Senamhi)

Temperaturas bajarán hasta 17 °C en la selva sur

Durante esos días, las temperaturas mínimas podrían aproximarse a 17 °C en la selva sur, ubicarse entre 18 °C y 20 °C en la central y variar entre 19 °C y 21 °C en la norte. El pronóstico también prevé descensos durante el día y la noche.

En las horas diurnas, los registros rondarán los 20 °C en la selva sur, llegarán a unos 25 °C en la zona central y se acercarán a 29 °C en la selva norte.

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El descenso será más perceptible en la selva baja, donde el ingreso de aire frío puede cambiar el ambiente en pocas horas. Las lluvias suelen aparecer antes de la caída térmica; después, la menor nubosidad permite que el aire frío se sienta con mayor intensidad durante la madrugada.

El friaje en la selva peruana es un fenómeno meteorológico asociado al avance de aire frío procedente de la Antártida. Su recorrido atraviesa Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

El episodio comienza con precipitaciones, descargas eléctricas y viento que avanza de sur a norte. Más tarde, cuando la lluvia se aleja de algunos sectores, las temperaturas pueden bajar de forma brusca. Cada año se registran entre seis y 10 friajes.

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La duración habitual de estos episodios varía de tres a siete días, aunque en ciertas ocasiones puede extenderse hasta 10 días.

El Senamhi diferencia al friaje de la helada por la zona donde ocurre. El primero corresponde a la Amazonía; la segunda se registra en la sierra cuando el termómetro cae por debajo de 0 °C. La helada suele presentarse entre abril y septiembre, con mayor frecuencia en junio y julio. Ambos fenómenos requieren medidas adaptadas a las características de cada territorio y población.

Ucayali y Junín concentran la mayor población expuesta a friajes

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) estima que cerca de 1,3 millones de personas viven en centros poblados ubicados en áreas con susceptibilidad alta o muy alta a friajes.

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Ucayali concentra el 25,9% de esa población expuesta y Junín, el 19,6%. El impacto sanitario se relaciona con infecciones respiratorias que pueden aparecer tras los descensos bruscos de temperatura.

Entre ellas figuran gripe, resfriado, bronquitis, amigdalitis y faringitis. Niños, adultos mayores y personas con defensas comprometidas requieren mayor cuidado.

El Senamhi recomendó mantenerse informado mediante sus canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico. Las precipitaciones, la nubosidad y los vientos también pueden afectar actividades agropecuarias, escolares y de transporte en zonas rurales.