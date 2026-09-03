La Libertad: incendio forestal afectó más de nueve hectáreas y provocó el cierre temporal del circuito turístico del cerro La Botica

El incendio dañó zonas de bosque y pastizales en Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco. Difusión

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Un incendio forestal afectó más de nueve hectáreas de bosque y pastizales en el distrito de Cachicadán, provincia de Santiago de Chuco, en La Libertad. El siniestro también alcanzó una zona del circuito turístico del cerro La Botica, uno de los espacios visitados de esta parte de la región.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) informó que el fuego comenzó durante la noche del 31 de agosto. Autoridades y pobladores participaron en las labores para contener las llamas, que pudieron ser controladas de forma parcial después de las 5:30 horas del 1 de septiembre.

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La emergencia volvió a complicarse después de las 9:00 horas, cuando el fuego tomó fuerza otra vez. Los equipos desplegados en la zona tuvieron que reforzar las acciones para evitar que las llamas continuaran extendiéndose por el área afectada.

La extinción completa se consiguió después de las 21:00 horas del martes 1 de septiembre, de acuerdo con el reporte del COER. Tras el incendio, la Municipalidad Distrital de Cachicadán dispuso la suspensión temporal de las visitas al circuito turístico del cerro La Botica.

Municipalidad suspende el acceso al cerro La Botica

Parte del circuito turístico quedó afectada por las llamas. Difusión

La medida municipal responde a la afectación registrada en parte del circuito turístico. El cerro La Botica es conocido en la sierra de La Libertad por las especies vegetales que crecen en sus faldas y que los pobladores utilizan por sus propiedades medicinales.

El lugar también cuenta con ojos de agua termales. Esta característica forma parte de los principales elementos naturales vinculados al atractivo turístico de Cachicadán.

La presencia de estas fuentes de agua caliente también forma parte de las particularidades del distrito. La información proporcionada sobre la zona señala que los pobladores almacenan el agua durante la noche y esperan a que disminuya su temperatura para utilizarla al día siguiente.

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El circuito permanecerá sin visitas mientras se atiende la situación generada por el incendio y se mantiene la restricción dispuesta por la Municipalidad Distrital de Cachicadán.

El incendio comenzó durante la noche del 31 de agosto

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, las primeras acciones permitieron controlar parcialmente el incendio durante las primeras horas del 1 de septiembre. El trabajo contó con la participación de autoridades y habitantes del distrito.

La situación cambió después de las 9:00 horas, cuando las llamas volvieron a intensificarse. Esta nueva fase del incendio obligó a incrementar las labores de control en el área afectada.

El fuego permaneció activo durante varias horas hasta que las acciones desplegadas consiguieron extinguirlo después de las 21:00 horas. El reporte del COER estableció una afectación superior a nueve hectáreas entre bosque y pastizales.

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Agosto y noviembre concentran mayor incidencia

Comenzó durante la noche del 31 de agosto, fue controlado parcialmente en la madrugada del 1 de septiembre y se reavivó después de las 9:00 horas. Difusión

La emergencia ocurre dentro del periodo del año considerado crítico para los incendios forestales en Perú. De acuerdo con la información proporcionada, esta etapa comienza en julio y suele registrar una mayor incidencia entre agosto y noviembre.

La ausencia prolongada de lluvias durante este periodo puede favorecer la propagación del fuego. El antecedente de 2024 dejó miles de hectáreas afectadas y también expuso dificultades relacionadas con la distribución de responsabilidades entre las entidades encargadas de responder ante estas emergencias.

Para los próximos meses, la información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señala la presencia del fenómeno El Niño. El organismo estima una probabilidad de 63 % de que este alcance la categoría de evento muy fuerte entre octubre y enero.

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El escenario climático señalado coincide con el periodo de mayor incidencia de incendios forestales, de acuerdo con los datos incluidos en la información proporcionada para este caso.