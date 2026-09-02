Perú

Milena Warthon y María Fuell unen a Perú y Colombia con 'Cosita mía' y Carlos Vives se suma con un baile en redes

El cantante barranquillero, fundador del sello que respalda a la artista colombiana, apareció en un video junto a las cantantes y les respondió con cariño en sus redes sociales

Milena Warthon y María Fuell vestidas con trajes oscuros bordados y un recuadro circular con Carlos Vives bailando entre ambas cantantes
Las cantantes Milena Warthon y María Fuell posan para el lanzamiento de Cosita mía junto a una escena en la que bailan con Carlos Vives.
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La cantante colombiana María Fuell lanzó ‘Cosita mía’ junto a la peruana Milena Warthon, una colaboración que une el pop andino de ambos países en un mismo sencillo. El tema ya está disponible en las principales plataformas digitales y forma parte del camino hacia ‘Hija de los Andes’, el álbum debut de Fuell con el que la artista busca proyectar los sonidos tradicionales de los Andes hacia públicos internacionales.

La canción reúne a dos figuras que representan la fusión entre música andina y géneros contemporáneos en sus respectivos países. Fuell ya había mencionado a Warthon como una referencia previa en su propio proceso artístico: “hay una artista al sur de América, Milena Warthon, justamente en Perú, que ha abierto el camino”, declaró la colombiana en una entrevista con Caracol Radio en 2024, antes de que ambas artistas coincidieran en un proyecto conjunto.

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Fuell, del sur de Colombia a un sello fundado por Carlos Vives

María Fuell nació el 19 de junio de 1998 en Ipiales, Nariño, una región del sur de Colombia que limita con Ecuador y se ubica en el Nudo de los Pastos, dentro del Altiplano Andino. Su acercamiento a la música comenzó a los seis años, cuando interpretó ‘Pueblito viejo’ en una presentación escolar y poco después se unió a la tuna de su colegio.

Antes de dedicarse por completo a la música, Fuell ejerció como abogada especializada en derechos de autor y propiedad intelectual. Su carrera artística despegó en 2022, cuando una versión suya de ‘El Miranchurito’ se volvió viral en redes sociales durante el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto. Con ese impulso, publicó el EP ‘Quinde’ y sencillos como ‘Electricidad’, que combina charango y bombo folclórico con pop y reggae.

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María Fuell y Milena Warthon posan con mariposas en las manos dentro de un marco ilustrado con el texto Cosita Mía
María Fuell lanzó 'Cosita mía' junto a Milena Warthon en una colaboración que une el pop andino de Colombia y Perú.

En diciembre de 2025, Fuell firmó contrato con Gaira Música Local, el sello fundado por Carlos Vives, un paso que la artista describió como un respaldo directo a su propuesta de pop andino. “Voy a llevar los sonidos de los Andes del sur de Colombia a todas partes del mundo”, afirmó Fuell en el comunicado de la firma.

La artista acumula reconocimientos como el premio Sound Wave de TikTok Latinoamérica y el título de Mejor Cantautora del Sur, otorgado por Nariño Joven y la Cámara de Comercio de ese departamento. Su comunidad digital supera los 165.000 seguidores y alcanza mensualmente a más de 1,8 millones de personas, con público concentrado en Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos.

Warthon, la voz que llevó el pop andino a Viña del Mar

Milena Victoria Warthon Tamariz nació el 21 de marzo de 2000 en San Borja, Lima. Inició su carrera en 2018 mientras estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, con una versión de ‘Tú y yo’ de Gian Marco. Su primer tema propio, ‘Agua de mar’ (2021), alcanzó el primer puesto en la lista Viral 50 de Spotify Perú, y ese mismo año participó en ‘La Voz Perú’, donde integró el equipo liderado por la cantante Eva Ayllón.

¡Un momento soñado! El gran Carlos Vives escuchó la nueva canción 'Cosita Mía', de Milena Warthon y María Fuell, y no dudó en unirse a las jóvenes cantantes para bailarla. Esto se convirtió en un honor y alegría para las intérpretes de Perú y Colombia. Video: Instagram Milena Warthon

El momento más determinante de su carrera llegó en febrero de 2023, cuando ganó la Gaviota de Plata en la Competencia Folclórica del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con el tema ‘Warmisitay’, compuesto como homenaje a su abuela Teresa. “Estoy muy feliz y agradecida, recordando mucho todo lo que me ha llevado hasta aquí”, declaró Warthon tras el triunfo.

Ese mismo año publicó su álbum debut, ‘Pop Andino’, y en 2025 lanzó su segundo disco, ‘Latinchola’, un trabajo de doce canciones que fusiona cumbia y pop sin abandonar la raíz andina que define su propuesta. Warthon también ha colaborado con artistas como la agrupación boliviana Chilajatun y el DJ peruano Kayfex, y en 2022 la plataforma Spotify EQUAL Andes proyectó su imagen en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

Un encuentro entre dos generaciones del pop andino

“Cosita mía” se suma a un catálogo de colaboraciones que ambas artistas han construido en paralelo con figuras de distintos géneros. Fuell ha trabajado previamente con Andrea Echeverri, Kevin Johansen, Santiago Cruz y Monsieur Periné, mientras que Warthon lo ha hecho con artistas de Bolivia y Perú dentro del circuito de fusión andina contemporánea.

El lanzamiento llega mientras Fuell continúa la construcción de ‘Hija de los Andes’, su primer álbum de estudio, que hasta el momento se presenta canción por canción en las plataformas digitales.

Captura de pantalla de una publicación de Instagram donde tres personas bailan en un estudio de ensayo junto a comentarios
Carlos Vives reaccionó al lanzamiento de 'Cosita mía' con un video en redes sociales junto a María Fuell y Milena Warthon y el mensaje "Las quiero".

Carlos Vives responde con un baile en redes sociales

El lanzamiento tuvo una repercusión inmediata en las redes de ambas artistas. Fuell y Warthon publicaron un video en el que aparecen junto a Carlos Vives bailando el tema, acompañado de la pregunta “¿Carlos Vives bailó nuestra nueva canción?” y la frase “Bailando Cosita Mía”. En la publicación, el propio Vives respondió con un breve mensaje: “Las quiero”.

El momento tiene un antecedente concreto en la relación de las artistas con el cantante barranquillero. En diciembre de 2024, Warthon había publicado un video en el que expresaba su deseo de conocerlo personalmente: “Soy admiradora de tu música y trayectoria”, declaró la peruana en esa oportunidad. El clip se volvió viral en su momento y antecedió al vínculo que Fuell construyó después con Vives a través de su fichaje por Gaira Música Local.

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