TAMBO, el proyecto que quiere convertir los Andes en un observatorio: así funcionaría

El valle del Colca es la ubicación seleccionada para el proyecto TAMBO, una iniciativa internacional que busca captar neutrinos utilizando la geografía andina.

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Un proyecto científico internacional propone convertir la geografía de los Andes peruanos en una herramienta para detectar neutrinos de muy alta energía, partículas capaces de revelar información sobre algunos de los fenómenos más extremos del universo. La iniciativa, bautizada TAMBO (Tau Air-shower Mountain-Based Observatory), plantea instalar miles de sensores en las laderas del Cañón del Colca, en la región de Arequipa, para transformar el valle en un observatorio natural de dimensiones colosales.

Los neutrinos son partículas elementales abundantes e inofensivas que atraviesan la materia casi sin interactuar con ella. Los que poseen mayor energía se originan en algunos de los sucesos más violentos del cosmos, lo cual convierte su estudio en una vía para comprender procesos astrofísicos que aún no tienen una explicación completa.

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El proyecto TAMBO utiliza la geografía del valle del Colca en Perú para detectar neutrinos de alta energía mediante una red de sensores en las montañas.

TAMBO reúne a 26 instituciones de nueve países y su propuesta científica fue publicada de forma reciente en Nature Astronomy, revista especializada de Nature Portfolio y una de las referencias internacionales en astronomía y astrofísica. Entre los autores del trabajo figuran Saneli Carbajal y Luciano Stucchi, investigadores de la Universidad del Pacífico que integran esta colaboración multinacional.

La incorporación de la universidad peruana a la red científica se produjo a mediados de 2025 y tiene un carácter interdisciplinario, dado que combina el trabajo de ingenieros, economistas y especialistas en humanidades digitales. El proyecto se encuentra todavía en una fase inicial, aunque ya cuenta con un cronograma que apunta a la construcción del observatorio completo.

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Arequipa. (Foto: Sparknomad)

La montaña funciona como blanco para las partículas

El diseño de TAMBO aprovecha la propia masa rocosa de los Andes como parte del sistema de detección. Cuando un neutrino tau interactúa con la roca de la montaña, genera una cascada de partículas secundarias que puede registrarse desde la distancia, sin necesidad de perforar o intervenir el terreno de forma directa.

Esa cascada sería captada por una red de aproximadamente 5.000 sensores instalados en la ladera opuesta del cañón, lo que convertiría al valle entero en un instrumento de observación. El método se apoya en la observación pasiva de fenómenos naturales, por lo que no representa ningún riesgo para la población local que habita en la zona.

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Arequipa es uno de los destinos favoritos por los turistas. (Foto: Sparknomad)

El Colca reduce los costos frente a otros observatorios

El Cañón del Colca fue seleccionado como posible ubicación por su profundidad y su geometría, dos rasgos que permitirían reducir de forma considerable los requerimientos de infraestructura en comparación con otros proyectos dedicados a la detección de neutrinos. La mayoría de esas iniciativas se basa en grandes volúmenes de hielo o de agua, lo cual implica costos de instalación y mantenimiento mucho más elevados.

“Las ventajas naturales que ofrece la geografía de los Andes peruanos reducen drásticamente los costos de infraestructura respecto a otros proyectos, lo cual convierte a TAMBO en una alternativa altamente eficiente para el futuro de la astronomía de neutrinos”, explicó Saneli Carbajal, investigador que lidera la iniciativa en la Universidad del Pacífico. La combinación de bajo costo y alta sensibilidad científica constituye, según los responsables del proyecto, uno de sus principales atractivos frente a otras propuestas internacionales.

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Un investigador posa en el marco del proyecto TAMBO, una iniciativa internacional para instalar un observatorio de neutrinos en el valle del Colca.

Economistas e ingenieros evalúan el impacto del proyecto

La participación de la Universidad del Pacífico no se limita al terreno estrictamente técnico. Desde la Facultad de Ingeniería y el ámbito de las ciencias económicas, un grupo de investigadores desarrolla una metodología de análisis costo-beneficio orientada a infraestructuras científicas instaladas en países en desarrollo, con el propósito de medir sus posibles efectos socioeconómicos.

Ese trabajo también incorpora criterios de desarrollo territorial e inclusión social, en la medida en que la instalación de un observatorio de esta magnitud puede modificar dinámicas económicas y educativas en las comunidades cercanas al cañón. A esa línea de trabajo se suma la carrera de Humanidades Digitales de la universidad, que desarrolla experiencias inmersivas y herramientas de realidad aumentada destinadas a acercar el proyecto a la población local y a facilitar la comprensión de conceptos como el flujo de neutrinos.

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Un mapa mundial señala las instituciones académicas e internacionales que colaboran en el proyecto del observatorio de neutrinos TAMBO en el cañón del Colca, Perú.

El observatorio completo se proyecta para 2028

TAMBO atraviesa actualmente una etapa inicial centrada en el diseño y la construcción de TAMBITO, un prototipo que permitirá poner a prueba la tecnología necesaria antes de avanzar hacia el desarrollo del observatorio a escala completa. Esa fase experimental resulta clave para validar el funcionamiento de los sensores y ajustar el sistema de detección antes de su despliegue definitivo.

El desarrollo íntegro del observatorio está previsto para 2028, fecha que marcaría la consolidación de un proyecto que busca ampliar la participación de Perú en grandes colaboraciones científicas internacionales. El plan contempla, además, un trabajo conjunto con comunidades y universidades de Arequipa orientado a fortalecer la educación STEM y a ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en la región.

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