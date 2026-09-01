¿Quién es Enmanuel Parrado? El joven venezolano que acompaña a Korina Rivadeneira maneja su camioneta y de Mario Hart

Magaly TV La Firme investiga al misterioso acompañante de Korina Rivadeneira. Descubrimos la identidad del joven que ahora conduce la camioneta que comparte con su aún esposo Mario Hart. ¿Es solo un amigo o algo más? ATV/ Magaly TV La Firme.

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Luego de la polémica que protagonizó Korina Rivadeneira junto a Mario Hart, la modelo venezolana volvió a convertirse en noticia tras ser captada por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ este 31 de agosto durante un recorrido por Lima. Esta vez, el detalle que llamó la atención fue la presencia de un hombre que no solo la acompañó durante sus actividades, sino que también tomó el volante de la camioneta vinculada a ella y al piloto de carreras.

El programa emitió imágenes en las que se observa a Korina realizando trámites, comprando un menú al paso y trasladándose posteriormente en el vehículo junto a su acompañante. La identidad del hombre también fue revelada durante el informe: se trata de Enmanuel José Parrado, un joven venezolano que, según la información presentada por el espacio conducido por Magaly Medina, tendría experiencia relacionada con actividades deportivas y contenidos para redes sociales.

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Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly TV muestra a Korina Rivadeneira junto a su acompañante

Las imágenes difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ mostraron a Korina Rivadeneira realizando actividades cotidianas después de los días de intensa exposición mediática que siguieron a sus declaraciones sobre su relación con Mario Hart.

El informe comenzó mostrando a la venezolana en una actitud más relajada y haciendo referencia a la repercusión que tuvieron sus recientes declaraciones. “Yuju, yuju, Korina, somos nosotros otra vez. Ella mira a todos lados. Ay, mija, ¿qué te perturba? Comerse un menú en la esquina no tiene nada de malo”, comentó la voz en off del programa.

Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Las cámaras captaron además que la modelo adquirió comida en un establecimiento ubicado en la calle. El informe reparó en la presencia de dos botellas de refresco, a partir de lo cual planteó que se trataría de dos menús. “Y vemos dos botellitas de refresco. Ahí van dos menús de todas maneras, hasta que lo guarda en su camioneta, donde su amiguito sigue de piloto”, señaló el programa.

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La narración continuó con el característico tono de humor que identifica al espacio de Magaly Medina y especuló sobre la posibilidad de que la comida fuera para ambos. Poco después, las cámaras siguieron a Korina hasta el local de una conocida ONG, donde realizó otras actividades.

Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es el hombre que maneja la camioneta de Korina?

Uno de los momentos que más llamó la atención se produjo cuando el acompañante descendió de la camioneta. El programa decidió investigar su identidad y posteriormente reveló su nombre. “Y para nuestra suerte, el muchacho baja de la camioneta de Hart y fiu fiu, ¿quién es ese bebito?”, comentó la voz en off.

El informe describió al joven como venezolano y destacó su apariencia física. “Es venezolano y se nota que es deportista. Tiene buen porte, ay, no se viste mal y pinta de chofer no tiene. Y por cómo está vestido, personal trainer tampoco”, señaló el programa.

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Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Las cámaras también registraron al joven comprando su propio menú. Después de pagar, habría enviado un audio y regresado rápidamente al vehículo. “Y chequeen, él compra su menú, lo paga, le manda un audio no sabemos a quién, pero vuelve a la camioneta, abre la puerta como si fuera su tití y toma el volante como si fuera el dueño”, relató la voz en off.

La escena generó una pregunta directa por parte del programa: “O sea, ¿Corina ya tiene piloto nuevo? Pero ¿quién, michi, es? ¿Cómo se llama? ¿Qué come? ¿De dónde es?”. La respuesta llegó inmediatamente después, cuando el informe reveló la identidad del acompañante.

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Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Enmanuel José Parrado: esto se sabe del acompañante de Korina

El programa identificó al joven como Enmanuel José Parrado y presentó algunos datos sobre sus actividades. “Responde al nombre de Emanuel José Parrado, un joven que le gusta entrenar, le gusta el mar, parece que es anfitrión y también formaría parte de la realización de contenido de un cantante venezolano que solo lo escucha su familia”, afirmó el informe.

En medio de las imágenes también se incluyó una declaración atribuida al propio Parrado, quien habló sobre su profesión y su experiencia laboral. “Bueno, mi nombre es Enmanuel Parrado. Tengo una profesión, no siento pobre, pero me he estado dedicando a esto durante mucho tiempo, ya son como siete años. ¿Cuáles son las cualidades de una persona para que por lo menos yo esté allí con él trabajando? La seguridad es fundamental”, señaló.

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Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina realiza trámites mientras Enmanuel Parrado espera en la camioneta

Las cámaras también captaron al joven esperando a Korina mientras ella realizaba algunas diligencias. El programa resaltó que el acompañante permaneció cerca del vehículo hasta que la venezolana terminó sus actividades.

Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

“¿Será que esas cualidades que le llaman la atención las tendrá Korina? Porque el muchacho no duda en esperar a que ella salga de sus reuniones y suba como su copiloto”, comentó el informe. La escena adquirió mayor relevancia porque Korina había compartido ese mismo día una reflexión en sus redes sociales sobre las ventajas de no conducir.

“Lo que me encanta de no manejar es que puedo aprovechar el camino para avanzar con otras cosas importantes. Aunque manejar también tiene lo suyo, me relaja, pongo música que amo y automáticamente me cambia la energía”, escribió la venezolana en sus redes sociales, según fue mostrado por el programa.

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Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina y Emanuel Parrado ya habían sido vistos juntos

Uno de los datos que presentó el programa y que podría aportar contexto sobre el vínculo entre ambos es que Korina Rivadeneira y Emanuel Parrado ya habían aparecido juntos en una actividad anterior.

El informe mostró un video correspondiente al 6 de julio, en el que ambos habrían participado en una actividad de recolección de donaciones destinadas a personas afectadas por el terremoto ocurrido en Venezuela. “Porque encontramos que estuvieron juntos según este video del 6 de julio recolectando donaciones para los damnificados del terremoto en Venezuela”, señaló el programa.

A partir de esas imágenes, la narración planteó la posibilidad de que aquel encuentro hubiera sido uno de los momentos en los que ambos se conocieron.

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“¿Será que fue aquí donde se conocieron? ¿O de dónde será su amiguito?”, preguntó la voz en off. Sin embargo, el programa no confirmó que ese haya sido el momento en que Korina y Enmanuel se conocieron. Se trata de una posibilidad planteada a partir de las imágenes difundidas.

Magaly TV identifica a Enmanuel Parrado, el hombre que maneja la camioneta de Korina Rivadeneira. Captura: Magaly TV La Firme.