Breña estrena su primer parque “pet friendly” en un terreno que era usado como paradero informal y estacionamiento

La Municipalidad de Breña inauguró su primer parque exclusivo para mascotas, un espacio recuperado que antes funcionaba como paradero informal. Ahora, los vecinos y sus engreídos de cuatro patas disfrutan de juegos de agilidad, túneles y áreas verdes en un ambiente seguro. Buenos Días Perú

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Breña cuenta con un nuevo espacio destinado a la recreación de mascotas y sus familias. La Municipalidad de Breña inauguró el primer parque “pet friendly” del distrito, con instalaciones diseñadas para que los animales puedan realizar actividades físicas y permanecer junto a sus propietarios.

El nuevo espacio se ubica en el cruce de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Jorge Chávez y ocupa más de 200 metros cuadrados. El proyecto contempla zonas de juego, áreas verdes y elementos destinados a ejercicios de agilidad para las mascotas.

La intervención también permitió recuperar un terreno que durante varios años tuvo un uso distinto al previsto para un espacio público. Antes de la obra, el lugar funcionaba como paradero informal y estacionamiento de vehículos.

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De acuerdo con la Municipalidad de Breña, el proyecto beneficiará aproximadamente a 40 mil vecinos. La propuesta incorpora además elementos vinculados con la tenencia responsable, el cuidado de los animales y el manejo adecuado de los residuos.

Parque incorpora circuito de agilidad para mascotas

Breña inauguró su primer parque “pet friendly”, destinado a la recreación de mascotas y sus familias. Difusión

El nuevo parque dispone de diferentes estructuras para la actividad física de los animales. Entre sus instalaciones figuran túneles, aros y vallas de salto, además de un circuito de agilidad que permite desarrollar ejercicios dentro de un área acondicionada.

El espacio también cuenta con contenedores destinados a la disposición de residuos. Esta infraestructura busca facilitar el mantenimiento del lugar y promover prácticas adecuadas entre las personas que acudan con sus mascotas.

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Las áreas verdes forman parte de la distribución del parque y complementan las zonas destinadas a los juegos. El diseño permite que las mascotas compartan el espacio con sus familias en un ambiente destinado específicamente a la recreación.

Alcalde destaca enfoque de tenencia responsable

El espacio está ubicado en el cruce de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Jorge Chávez. Difusión

El alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata, señaló que esta es la primera ocasión en que una gestión municipal del distrito concreta un parque acondicionado especialmente para mascotas y sus familias.

“Por primera vez, Breña cuenta con un parque pensado especialmente para nuestros engreídos de cuatro patas. Sabemos que las mascotas son parte de nuestras familias y también necesitan lugares adecuados para su recreación. Con esta obra seguimos recuperando áreas para ponerlas al servicio de nuestros vecinos y promovemos una cultura de tenencia responsable, cuidado y respeto por nuestros animales”, señaló el alcalde.

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La Municipalidad de Breña indicó que el nuevo espacio busca fomentar el cuidado animal mediante un lugar diseñado para la recreación de las mascotas y la convivencia con sus propietarios.

Espacio beneficiará a unos 40 mil vecinos

Cuenta con circuito de agilidad, túneles, aros y vallas de salto para las mascotas. Difusión

La comuna distrital informó que aproximadamente 40 mil vecinos podrán beneficiarse con la nueva infraestructura. El parque incorpora áreas destinadas tanto a las actividades de las mascotas como a la permanencia de sus familias.

Además del circuito de agilidad y los juegos, el recinto dispone de áreas verdes y recipientes para residuos. Estos componentes forman parte del acondicionamiento del espacio para el uso de personas que acudan con sus animales.

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La obra se integra a las intervenciones de recuperación de zonas que antes cumplían funciones informales o vinculadas al estacionamiento vehicular. En este caso, el terreno fue destinado a una instalación recreativa para mascotas y familias del distrito.