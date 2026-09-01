Perú

Breña estrena su primer parque “pet friendly” en un terreno que era usado como paradero informal y estacionamiento

El espacio está ubicado entre los jirones Pedro Ruiz Gallo y Jorge Chávez, ocupa más de 200 metros cuadrados y cuenta con túneles, aros, vallas de salto y áreas verdes

La Municipalidad de Breña inauguró su primer parque exclusivo para mascotas, un espacio recuperado que antes funcionaba como paradero informal. Ahora, los vecinos y sus engreídos de cuatro patas disfrutan de juegos de agilidad, túneles y áreas verdes en un ambiente seguro. Buenos Días Perú
Guardar

Breña cuenta con un nuevo espacio destinado a la recreación de mascotas y sus familias. La Municipalidad de Breña inauguró el primer parque “pet friendly” del distrito, con instalaciones diseñadas para que los animales puedan realizar actividades físicas y permanecer junto a sus propietarios.

El nuevo espacio se ubica en el cruce de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Jorge Chávez y ocupa más de 200 metros cuadrados. El proyecto contempla zonas de juego, áreas verdes y elementos destinados a ejercicios de agilidad para las mascotas.

La intervención también permitió recuperar un terreno que durante varios años tuvo un uso distinto al previsto para un espacio público. Antes de la obra, el lugar funcionaba como paradero informal y estacionamiento de vehículos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Municipalidad de Breña, el proyecto beneficiará aproximadamente a 40 mil vecinos. La propuesta incorpora además elementos vinculados con la tenencia responsable, el cuidado de los animales y el manejo adecuado de los residuos.

Parque incorpora circuito de agilidad para mascotas

Breña inauguró su primer parque “pet friendly”, destinado a la recreación de mascotas y sus familias. Difusión
Breña inauguró su primer parque “pet friendly”, destinado a la recreación de mascotas y sus familias. Difusión

El nuevo parque dispone de diferentes estructuras para la actividad física de los animales. Entre sus instalaciones figuran túneles, aros y vallas de salto, además de un circuito de agilidad que permite desarrollar ejercicios dentro de un área acondicionada.

El espacio también cuenta con contenedores destinados a la disposición de residuos. Esta infraestructura busca facilitar el mantenimiento del lugar y promover prácticas adecuadas entre las personas que acudan con sus mascotas.

PUBLICIDAD

Las áreas verdes forman parte de la distribución del parque y complementan las zonas destinadas a los juegos. El diseño permite que las mascotas compartan el espacio con sus familias en un ambiente destinado específicamente a la recreación.

Alcalde destaca enfoque de tenencia responsable

El espacio está ubicado en el cruce de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Jorge Chávez. Difusión
El espacio está ubicado en el cruce de los jirones Pedro Ruiz Gallo y Jorge Chávez. Difusión

El alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata, señaló que esta es la primera ocasión en que una gestión municipal del distrito concreta un parque acondicionado especialmente para mascotas y sus familias.

“Por primera vez, Breña cuenta con un parque pensado especialmente para nuestros engreídos de cuatro patas. Sabemos que las mascotas son parte de nuestras familias y también necesitan lugares adecuados para su recreación. Con esta obra seguimos recuperando áreas para ponerlas al servicio de nuestros vecinos y promovemos una cultura de tenencia responsable, cuidado y respeto por nuestros animales”, señaló el alcalde.

La Municipalidad de Breña indicó que el nuevo espacio busca fomentar el cuidado animal mediante un lugar diseñado para la recreación de las mascotas y la convivencia con sus propietarios.

Espacio beneficiará a unos 40 mil vecinos

Cuenta con circuito de agilidad, túneles, aros y vallas de salto para las mascotas. Difusión
Cuenta con circuito de agilidad, túneles, aros y vallas de salto para las mascotas. Difusión

La comuna distrital informó que aproximadamente 40 mil vecinos podrán beneficiarse con la nueva infraestructura. El parque incorpora áreas destinadas tanto a las actividades de las mascotas como a la permanencia de sus familias.

Además del circuito de agilidad y los juegos, el recinto dispone de áreas verdes y recipientes para residuos. Estos componentes forman parte del acondicionamiento del espacio para el uso de personas que acudan con sus animales.

La obra se integra a las intervenciones de recuperación de zonas que antes cumplían funciones informales o vinculadas al estacionamiento vehicular. En este caso, el terreno fue destinado a una instalación recreativa para mascotas y familias del distrito.

Temas Relacionados

Breñamascotasperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Un auto de la PNP escoltó a autores de masacre y secuestro de empresario en Trujillo, según nuevas imágenes

Las grabaciones fueron difundidas por Beto a Saber tras la liberación de Jenss Lara. El general Víctor Revoredo señaló que la institución no encubrirá a agentes que resultaran vinculados al caso

Un auto de la PNP escoltó a autores de masacre y secuestro de empresario en Trujillo, según nuevas imágenes

Trujillo EN VIVO: últimas noticias del secuestro y liberación del empresario minero, que dejó cuatro asesinados

El ataque ocurrió a las 2:47 del domingo 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín. Los agresores simularon un operativo policial, ejecutaron a los ocupantes de una camioneta y se llevaron a Jenss Marty Lara Tantaquilla, de 31 años. La PNP apunta a la banda Los Pulpos y reconoció que sabía desde hacía tres meses que se planeaba un secuestro

Trujillo EN VIVO: últimas noticias del secuestro y liberación del empresario minero, que dejó cuatro asesinados

'Magaly TV La Firme' promete revelar quién es el hombre que aparece manejando la camioneta de Korina Rivadeneira

La promo del programa encendió las redes al difuminar el rostro del conductor y dejar en suspenso su identidad, en medio de la reciente ruptura de la modelo con Mario Hart

'Magaly TV La Firme' promete revelar quién es el hombre que aparece manejando la camioneta de Korina Rivadeneira

Paulo Londra abrió su show en Lima con la casaca que le regaló Vali Valilon y ella no lo podía creer: “Voy a llorar, me morí”

El cantante argentino arrancó su concierto en el Estadio Nacional con la prenda que recibió días antes en un programa digital, un detalle que desató la emoción total de la conductora peruana en redes

Paulo Londra abrió su show en Lima con la casaca que le regaló Vali Valilon y ella no lo podía creer: “Voy a llorar, me morí”

Accidente en la avenida Javier Prado y la Vía Expresa generó tráfico intenso cerca de la estación del Metropolitano durante hora punta

La emergencia fue reportada a las 6:47 p. m. La Autoridad de Transporte Urbano informó que los buses circulaban con tránsito lento hacia Miraflores

Accidente en la avenida Javier Prado y la Vía Expresa generó tráfico intenso cerca de la estación del Metropolitano durante hora punta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

El ministro Rafael Belaúnde justifica la ausencia de César Astudillo, titular del Mininter, en el operativo de Trujillo

Rafael Belaúnde sobre Óscar Arriola: “No soy quién para juzgar el trabajo del general”, pero respalda su mandato legal de dos años

Ejecutivo omitió enviar acuerdo sobre pedido de facultades: lo remitió tras observación de la Cámara de Diputados

Ricardo Belmont sale en defensa de Keiko Fujimori: “Al mes no se le puede poner la guillotina”

Alcalde de Trujillo exige que Keiko Fujimori viaje a la ciudad y no se “ponga de rodillas” ante el crimen organizado

ENTRETENIMIENTO

'Magaly TV La Firme' promete revelar quién es el hombre que aparece manejando la camioneta de Korina Rivadeneira

'Magaly TV La Firme' promete revelar quién es el hombre que aparece manejando la camioneta de Korina Rivadeneira

Paulo Londra abrió su show en Lima con la casaca que le regaló Vali Valilon y ella no lo podía creer: “Voy a llorar, me morí”

Agenda cultural en Lima del 27 de agosto al 2 de setiembre: Black Eyed Peas, Paulo Londra, Animatissimo y el Festival Escape del MALI

Mario Irivarren sube una foto con Magaly Medina de fondo y Jefferson Farfán no tarda en bromear: "Con mi tía"

¡Patricia Barreto se casa!: así fue la romántica pedida de matrimonio frente al mar, en la isla tailandesa de Ko Samui

DEPORTES

La importante baja de la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026: ¿Quién será su reemplazo?

La importante baja de la selección peruana de vóley para el Campeonato Sudamericano 2026: ¿Quién será su reemplazo?

El abrazo que no pasó desapercibido: André Carrillo y Neymar se reencontraron antes del clásico en el Brasileirao

Hernán Da Campo enmarca su golazo en Sporting Cristal vs Sport Boys por Torneo Clausura de Liga 1 2026 como el “más lindo de mi carrera”

Nolberto Solano se despidió con afecto de Lionel Messi tras conocerse su retiro de Argentina: “Gracias por tantos años de fútbol y magia”

La posición de Indecopi a la medida cautelar de Gremco en el caso Universitario: lo que pide al Poder Judicial