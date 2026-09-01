Korina Rivadeneira es captada con acompañante que maneja la camioneta vinculada a Mario Hart tras trámites y menú al paso

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ aseguró que su equipo logró identificar al hombre que aparece junto a Korina Rivadeneira, aunque aclaró que no podían determinar si se trataba de un familiar, amigo o peluquero. Captura: Magaly TV La Firme.

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La reciente polémica entre la expareja conformada por Korina Rivadeneira y Mario Hart continúa generando reacciones y, esta vez, las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ pusieron el foco en los movimientos de la modelo venezolana luego de las declaraciones que realizó sobre su relación con el piloto de carreras. El programa mostró imágenes en las que se observa a la modelo desplazándose por distintos puntos de Lima en una camioneta que, según explicó Magaly Medina, figura a nombre de ella y de su aún vínculo patrimonial con Hart.

El informe difundido este 31 de agosto mostró a Rivadeneira realizando algunos trámites y posteriormente trasladándose en el vehículo junto a un hombre que aparece conduciendo. Las imágenes generaron comentarios en el programa debido a la cercanía y confianza que, según la conductora, existiría entre la venezolana y este acompañante.

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Magaly Medina comenzó refiriéndose precisamente al hombre que aparece junto a Korina y explicó que su equipo de investigación había logrado identificarlo, aunque aclaró que no podían establecer con certeza cuál era su relación personal con la modelo.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

“Su seguridad, no sabemos si es su personal trainer, pero con el que tiene la confianza de pasear por todo Lima, de salir, de darle el carro, un carro que está a nombre de Mario y de ella, que era un carro de la, del mancomunado, de los dos, de la sociedad, eh, conyugal que ellos tenían”, comentó la conductora.

Medina también hizo referencia a la situación legal y familiar de la pareja, señalando que, pese a la anulación del matrimonio que ambos tuvieron, existen aspectos patrimoniales y familiares que permanecen debido a los hijos que tienen en común. “Porque podían-- su matrimonio se habrá anulado, pero ellos, eh, procrearon dos hijos, vivían juntos, entonces sigue siendo una sociedad conyugal”, sostuvo.

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Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina habla del hombre que acompaña a Korina Rivadeneira

La atención del programa estuvo centrada en el hombre que aparece conduciendo la camioneta mientras Korina Rivadeneira realiza sus actividades. Magaly explicó que su equipo había logrado conocer quién era el sujeto, aunque evitó atribuirle una relación específica con la modelo porque no contaban con información suficiente para afirmarlo.

“Este es el amiguito, nosotros descubrimos quién era. No podemos decir si es su primo, su amigo, su peluquero. Solo deducir que por lo menos es el chofer”, afirmó la conductora. De esta manera, el programa dejó planteada la interrogante sobre la identidad y vínculo del acompañante, pero sin afirmar que se trate de una nueva pareja o de algún tipo de relación sentimental con la venezolana.

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Las imágenes fueron difundidas en un contexto especialmente mediático para Korina, quien durante los últimos días ha estado en el centro de la atención después de pronunciarse sobre su relación con Mario Hart y revelar aspectos de lo que habría ocurrido durante los años que estuvieron juntos.

El informe de ‘Magaly TV La Firme’ comenzó precisamente haciendo referencia a ese escenario y mostrando a la venezolana en una actitud aparentemente más relajada después de la exposición pública que generaron sus declaraciones.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina Rivadeneira aparece más relajada tras la polémica con Mario Hart

El informe televisivo señaló que, después de las lágrimas y las respuestas que se produjeron tras las declaraciones de Korina, la venezolana ahora estaría mostrando una imagen diferente en sus redes sociales.

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“Después de las lágrimas, de las respuestas de Hart y el chongo que se armó cuando Korina decidió contar su verdad, ahora la venezolana se luce en redes más relajadita, aunque algunos dicen que está ahogando las penas con unos vinitos”, comentó la voz en off del programa.

En las imágenes se observó a Korina disfrutando de momentos personales y mostrando una actitud más tranquila. El informe también hizo referencia, con el característico tono del programa, a que la modelo había compartido momentos a solas.

“Y pensar que mañana empieza todo nuevamente. Tan bella que es la vida. Mañana una patinadita más, solo para madres. ¿Qué necesita una mamá? ¿Qué harían si tuvieran una hora libre de responsabilidades? Aquí la vemos sola, solita, con su copa y con ella misma”, señaló el informe.

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Sin embargo, la narración cambió rápidamente de tono cuando aparecieron las imágenes del hombre que acompañaba a la modelo y que posteriormente tomó el volante de la camioneta.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

Hombre acompañó a Korina mientras realizaba trámites en Lima

El programa mostró a Korina Rivadeneira trasladándose en el vehículo mientras un hombre con lentes aparece en el asiento del conductor. Según el informe, el acompañante habría esperado a la modelo mientras ella ingresaba a realizar algunos trámites.

“Sin embargo, no estaría taan solitaria todos los días, porque resulta que es un par. La vimos con alguien que le maneja la mionca, porque chequeen al patita de lentes que sube como piloto de la camioneta, mientras que Corina fuga a hacer sus trámites en migraciones”, narró el informe.

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De acuerdo con las imágenes difundidas, Korina ingresó a una oficina para realizar gestiones relacionadas con Migraciones. El hombre permaneció en la camioneta mientras esperaba su regreso. “Y no pasó ni media hora. Sale y sube como pasajera en la camioneta, que está a nombre de ella y de Mario Hart”, continuó la voz en off.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

La camioneta está a nombre de Korina Rivadeneira y Mario Hart, según Magaly

Uno de los elementos que el programa destacó fue la propiedad del vehículo. Magaly Medina sostuvo que la camioneta figura a nombre de Korina Rivadeneira y Mario Hart, al tratarse de un bien adquirido durante la etapa en la que ambos conformaban una sociedad conyugal.

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La conductora utilizó este detalle para contextualizar por qué las imágenes del acompañante manejando el vehículo habían llamado su atención.

“Ya sabrá Mario que otro maneja su mionca, porque Corina se quedó hablando adentro del carro unos minutos y luego fugan: ‘Mejor nos vamos a almorzar a la tía del menú de la esquina’”, relató el programa con su habitual tono irónico.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

Korina fue captada comprando un menú junto a su acompañante

El informe continuó con imágenes de la venezolana llegando a un local de comida. La narración del programa destacó que el hombre que manejaba la camioneta también descendió del vehículo y ayudó a Korina con las compras. “¿Pero qué es eso, chama? ¿Otra vez tú? Baja de su mionca y ayuda a la casera del menú. Ay, qué lindis. Pero ¿será que aquí almuerza? Porque posa para la foto”, comentó la voz en off.

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Las cámaras siguieron registrando la escena mientras Korina observaba a su alrededor y permanecía cerca del establecimiento. “Yuju, yuju, Korina, somos nosotros otra vez. Ella mira a todos lados. Ay, mija, ¿qué te perturba? Comerse un menú en la esquina no tiene nada de malo”, agregó el informe.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

El programa también hizo notar que se observaban dos botellas de refresco, interpretando que podrían corresponder a dos menús adquiridos en el establecimiento. “Y vemos dos botellitas de refresco. Ahí van dos menús de todas maneras, hasta que lo guarda en su camioneta, donde su amiguito sigue de piloto”, señaló la narración.

Las imágenes muestran entonces a Korina colocando la comida en la camioneta y regresando al vehículo, mientras el hombre continúa ocupando el asiento del conductor.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es el hombre que maneja la camioneta de Korina?

La identidad y relación del acompañante se convirtió en uno de los puntos centrales del informe. Magaly Medina sostuvo que su equipo logró descubrir quién era, pero fue cuidadosa al señalar que no podían afirmar exactamente qué vínculo mantiene con Korina.

“Este es el amiguito, nosotros descubrimos quién era. No podemos decir si es su primo, su amigo, su peluquero. Solo deducir que por lo menos es el chofer”, había explicado la conductora.

El programa no confirmó que el hombre sea una nueva pareja sentimental de Korina Rivadeneira, ni tampoco estableció públicamente cuál es su vínculo personal con ella. Lo que muestran las imágenes es que el sujeto tiene la suficiente confianza para conducir la camioneta y acompañarla durante sus desplazamientos por Lima. Después de realizar sus trámites y comprar comida, Korina continuó su recorrido junto al hombre, quien permaneció al volante del vehículo.

Korina Rivadeneira es captada con acompañante mientras realiza trámites y almuerza: Magaly revela detalles. Captura: Magaly TV La Firme.