Perú

Mario Hart se pronuncia tras imágenes de Korina Rivadeneira con misterioso joven: “Yo sé perfectamente quien es”

El piloto de autos se refirió al video expuesto por el programa ‘Magaly TV La Firme’ de su exesposa con otro hombre

Este video presenta una discusión de panel con cuatro participantes, incluyendo a Mario Hart. En pantalla se muestran capturas de un reportaje de 'Magaly TV La Firme' titulado 'El misterioso Fercho de Korina', que incluye imágenes de una mujer (Korina Rivadeneira) y un hombre. Se observa el registro de propiedad de un vehículo a nombre de Mario Hart y Korina Rivadeneira. Mario Hart se pronuncia para aclarar la identidad del hombre y la naturaleza de su relación con Rivadeneira. Aborda la propiedad del automóvil.
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Mario Hart se pronunció luego de que ‘Magaly TV La Firme’ difundiera imágenes de Korina Rivadeneira acompañada por un joven venezolano, identificado como Enmanuel José Parrado, quien fue captado al volante de la camioneta que la modelo utiliza para sus traslados por Lima.

El piloto de autos habló este 1 de septiembre en el programa ‘Sin +Que Decir’ y aseguró que conoce al hombre que apareció junto a Rivadeneira en el informe televisivo. Lejos de alimentar especulaciones sobre un posible romance, Hart sostuvo que se trata de una persona que apoya a la venezolana con asuntos de movilidad desde hace tiempo.

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“La verdad es que yo sé perfectamente quién es ese chico. Es un chico que le hace la movilidad a Korina desde hace mucho tiempo. Es un amigo venezolano de ella”, expresó Mario Hart ante las preguntas de los conductores.
Mario Hart habla frente a un micrófono en un estudio con auriculares, gorra negra, gafas oscuras y un letrero de DIRECTV sobre la mesa
El piloto y conductor Mario Hart realiza declaraciones durante la transmisión del programa de entretenimiento Sin más que decir.

Las imágenes difundidas por el espacio de Magaly Medina mostraron a Korina Rivadeneira durante una serie de actividades cotidianas. La modelo fue vista mientras realizaba diligencias, compraba comida y se trasladaba en la camioneta, mientras Parrado asumía la conducción del vehículo.

El programa también reveló la identidad del joven y mostró que ambos ya habían coincidido en una actividad anterior. Según el informe, Rivadeneira y Parrado participaron el 6 de julio en una campaña de recolección de donaciones para los damnificados por el terremoto ocurrido en Venezuela.

Sobre ese vínculo, Hart explicó que no tiene certeza sobre el momento exacto en que Korina conoció a Parrado. Sin embargo, señaló que el joven forma parte de su círculo de amistades venezolanas y que su presencia responde a una dinámica de apoyo en las tareas diarias de la actriz.

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Cuatro conductores en un estudio de televisión hablan frente a sus micrófonos, en una pantalla dividida en cuatro encuadres verticales
Mario Hart participa en un programa de televisión en vivo para pronunciarse sobre las imágenes difundidas de Korina Rivadeneira.

“No sé si era amigo de ella en Venezuela o lo conoció acá a través de otros amigos venezolanos. Es un chico que trabaja en eso, que tiene su carro y también hace diligencias y cosas”, comentó el exparticipante de realities.

El piloto detalló que Korina suele recurrir a Parrado cuando prefiere no manejar o cuando necesita aprovechar el tiempo durante sus trayectos. De acuerdo con su versión, el joven cuenta con un vehículo y ofrece servicios de traslado, por lo que puede asistirla en determinadas ocasiones.

“Cuando Korina no quiere manejar o cuando está cansada o simplemente no le provoca salir a manejar el tráfico de Lima, lo llama y este chico la ayuda”, añadió.
Mario Hart habla frente a un micrófono a la izquierda y el espejo retrovisor de un vehículo refleja a dos personas a la derecha
Mario Hart comenta en un estudio de grabación las imágenes difundidas en las que aparece Korina Rivadeneira junto a un acompañante.

Mario Hart pidió no sacar conclusiones sobre Korina Rivadeneira y Enmanuel Parrado

Mario Hart manifestó que vio el informe de ‘Magaly TV La Firme’ y consideró que las imágenes no presentaban una situación comprometedora. El conductor señaló que el contenido se enfocó en despertar curiosidad por la identidad del acompañante de Korina Rivadeneira, debido a que fue visto conduciendo una camioneta vinculada a la modelo y al piloto.

Ojo, no hay malo. Yo vi el reportaje ayer y no hay malicia, creo. Simplemente, la curiosidad de saber quién es el chico”, indicó.

El artista reconoció que quizá no era necesario que hablara antes de que Rivadeneira ofreciera una explicación pública. No obstante, afirmó que decidió hacerlo para evitar que las imágenes generen interpretaciones que no correspondan con la situación que él conoce.

“Todo bien. Ahora, no sé si es innecesario que yo me pronuncie de repente antes que Korina, pero lo hago un poco también para bajar un poquito las aguas”, expresó.

Magaly TV La Firme investiga al misterioso acompañante de Korina Rivadeneira. Descubrimos la identidad del joven que ahora conduce la camioneta que comparte con su aún esposo Mario Hart. ¿Es solo un amigo o algo más? ATV/ Magaly TV La Firme.

Hart incluso remarcó que, si Korina Rivadeneira estuviera conociendo a alguien en el plano sentimental, no habría motivo para cuestionarla. “Hasta podría ser una persona con la que Korina puede estar empezando a salir y no tiene nada de malo”, señaló.

Finalmente, Mario Hart aclaró la situación de la camioneta que apareció en el reportaje. El piloto indicó que el vehículo es utilizado por Korina, aunque todavía figura legalmente a nombre de ambos porque fue adquirido durante su matrimonio y el trámite correspondiente aún no se habría regularizado.

Ojo, es carro de Korina, no es mío. En papeles está de los dos porque cuando estábamos casados todavía no se había hecho el trámite de anulación de matrimonio”, explicó.

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