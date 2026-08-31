Beto Ortiz sobre Curwen tras ampay de Carla y su enfrentamiento con Magaly Medina: “Es un personaje como la ‘Tigresa del Oriente’”

Magaly Medina arremete contra Curwen: "Quien se puso el sombrero fue otro". ATV: Magaly TV La Firme.

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La polémica generada tras el ampay de Carla Campos Salazar, pareja del creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen, continúa provocando reacciones en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Esta vez, Beto Ortiz fue consultado sobre el enfrentamiento entre el influencer y Magaly Medina, y ofreció una particular lectura sobre el papel que actualmente ocupan los creadores de contenido en la televisión y la farándula peruana.

El periodista habló con un diario conocido de diferentes temas de coyuntura política, pero también fue consultado por uno de los enfrentamientos que más repercusión ha generado recientemente tanto en redes sociales como en televisión. Se trata de la disputa entre Curwen y Magaly, que se originó después de que el programa de la conductora difundiera imágenes de Carlita junto a Alonso Grimaldo, conocido también como ‘Grimmy’, en una discoteca de Miraflores.

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La situación provocó una serie de reacciones públicas y terminó enfrentando al creador de contenido con la conductora de televisión. En medio de este escenario, Beto Ortiz fue consultado directamente sobre qué opinión le merecía la pelea entre ambos.

El periodista Beto Ortiz emite comentarios sobre el enfrentamiento mediático entre el comunicador Curwen y la conductora Magaly Medina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beto Ortiz analiza el enfrentamiento entre Curwen y Magaly Medina

Al referirse al caso, Beto Ortiz puso el foco en un fenómeno que, según su análisis, se ha vuelto cada vez más evidente: la cercanía entre el contenido que se genera en internet y la televisión tradicional. “Eso te demuestra que los límites entre televisión e internet no son tan definidos”, sostuvo el periodista durante la conversación con Trome.

La frase de Ortiz apunta a cómo un episodio ocurrido originalmente en el ámbito de las redes sociales puede terminar trasladándose rápidamente a la televisión y convertirse en un tema de conversación para una audiencia mucho más amplia.

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El caso de Curwen es precisamente un ejemplo de esa transformación. El creador de contenido se hizo conocido principalmente a través de plataformas digitales, donde construyó una comunidad y una identidad propia. Sin embargo, después del ampay protagonizado por su pareja, su nombre pasó a ocupar espacios habituales de la prensa de espectáculos.

Beto Ortiz revela quién estará al frente de 'El valor de la verdad' y sorprende con sus declaraciones. Captura: Willax.

Beto Ortiz compara a Curwen con la ‘Tigresa del Oriente’

El periodista fue todavía más directo al explicar su posición y lanzó una comparación que llamó particularmente la atención. “Porque al final Curwen termina siendo un personaje más de la farándula como la ‘Tigresa del Oriente’”, afirmó Beto Ortiz.

La comparación generó interés debido a que coloca a Curwen dentro de una categoría tradicionalmente asociada a personajes que han conseguido una importante exposición pública a través de la televisión, los espectáculos y las redes.

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Magaly enfrenta a Curwen y desmiente investigación en su contra: “Acá yo salgo al frente y digo la verdad”. Captura: Magaly TV La Firme.

El ampay de Carlita que desató la polémica

La controversia comenzó después de que Carla Campos Salazar, pareja de Curwen, fuera captada en una discoteca de Miraflores junto a Alonso Grimaldo. Las imágenes generaron una ola de comentarios debido a que, de acuerdo con la información difundida en torno al caso, Carlita mantenía una relación con el creador de contenido y ambos estaban comprometidos.

El episodio rápidamente trascendió las redes sociales y llegó al programa de Magaly Medina, donde la conductora abordó las imágenes y cuestionó lo ocurrido.

La polémica se intensificó posteriormente cuando Curwen y Magaly protagonizaron un intercambio de cuestionamientos públicos. El caso pasó así de ser un episodio relacionado con la vida sentimental de una pareja a convertirse en una discusión mucho más amplia sobre la exposición de los personajes de internet en los medios tradicionales.

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La conductora Magaly Medina expone detalles sobre los preparativos del matrimonio entre Víctor Caballero, conocido como Curwen, y Carla Campos Salazar.

Alonso Grimaldo respondió tras aparecer junto a Carla Campos

Mientras el enfrentamiento entre Curwen y Magaly continuaba generando comentarios, Alonso Grimaldo también apareció públicamente para responder a las especulaciones surgidas después del ampay.

El joven ingeniero se enlazó en vivo con el programa de Magaly Medina la noche del 24 de agosto, luego de que las imágenes en las que aparecía junto a Carla Campos generaran diferentes interpretaciones.

Carla Campos-Salazar responde a las acusaciones de infidelidad hacia su pareja Curwen tras la divulgación de imágenes sobre su vida privada.

Durante su participación, Grimaldo explicó que se refería a la influencer como “hermana” debido al nivel de confianza que existía entre ambos y sostuvo que el vínculo entre ellos era únicamente de amistad.

Sin embargo, durante el programa ocurrió un momento que llamó particularmente la atención. Magaly Medina aseguró haber recibido información proveniente del entorno familiar de Grimaldo y decidió mencionarla en plena transmisión.

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Alonso Grimaldo aclara que no conoce a Curwen tras la difusión de imágenes junto con Carla Campos-Salazar.

Magaly revela supuesto comentario de un familiar de Grimaldo

La conductora afirmó que una persona cercana a Alonso Grimaldo le habría proporcionado información sobre la relación que tendría con Carla Campos. La versión fue presentada por Magaly como un comentario atribuido a un familiar del joven.

“Una persona de tu entorno cercano, un familiar nos dijo ‘mira, en peruano te voy a decir lo que era’. Estamos repitiendo que otra persona de tu íntimo familiar nos dijo (…) Una cosa bien machista pero es lo que los hombres hablan. ‘Él es el agarre de ella y ella es el agarre de él’. En términos criollos”, manifestó Magaly Medina.

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La conductora utilizó esta supuesta versión para cuestionar la explicación que Grimaldo había brindado sobre su cercanía con Carla Campos

Magaly Medina arremete contra Curwen y rechaza acusaciones políticas : “Quien se puso el sombrero fue otro”. ATV: 'Magaly TV La Firme'.