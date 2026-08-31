Perú

Resultados de la Tinka: todos los números ganadores del domingo 30 de agosto de 2026

La Tinka lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Descubra si fue el afortunado ganador del premio mayor

El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol. (Infobae/Jovani Pérez)
El sorteo de la Tinka tiene un costo mínimo de un sol. (Infobae/Jovani Pérez)
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Como cada domingo, La Tinka publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.

Fecha del sorteo: domingo 30 de agosto del 2026

Número del sorteo: 1329

Resultados: 01 37 48 15 39 38 y 4

Hasta cuándo puedes reclamar tu premio

Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de La Tinka:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.

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¿Cómo se juega La Tinka?

Paso a paso, te decimos como jugar a La Tinka. (Infobae)
Paso a paso, te decimos como jugar a La Tinka. (Infobae)

Para jugar Tinka se debe de entrar a esta página de internet, donde se podrá elegir la combinación con un costo mínimo de cinco soles.

El siguiente paso en el juego es escoger seis números de una lista que va del 1 de 48, los cuales conformarán la jugada.

Puedes elegir cualquier número sin repetir, si no se sabe qué elegir, existe la opción "Al Azar” y el sistema los escogerá de forma aleatoria.

Si existe un error a la hora de elegir la apuesta, se puede seleccionar el botón de limpiar y elegir los números de nuevo.

Cuando se haya elegido los números de la jugada, hay que hacer clic en el botón con la leyenda “Finaliza tu compra” para confirmarla y listo.

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Para ganar el premio mayor de La Tinka, el Pozo Millonario, la apuesta tiene que coincidir con los seis números del sorteo. Sin embargo, hay recompensas para aquellos que solo aciertan con dos o más números del sorteo.

Para los que consiguieron de tres a cinco aciertos, se puede ganar de cinco a 50.000 soles; si son sólo dos, se obtiene una jugada gratis o una jugada al dos por uno.

Los resultados de los sorteos y los videos se publican en la página principal del juego.

¿Qué es La Tinka?

La Tinka es una compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú que administra las loterías Tinka, Gana Diario, Kábala, Raspaditas, Kinelo, los juegos rápidos Casino, Raspa Ya!, Deportes virtuales y las apuestas deportivas Te Apuesto y Ganagol.

Parte de las ganancias de La Tinka son destinadas a sociedades de beneficencia de Huancayo, Jaén, Lima y Arequipa bajo la supervisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. También contribuye con los municipios donde operan dichas beneficencias.

Los aportes de La Tinka se destinan a los servicios de protección social permanentes dirigido a niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad y personas adultas mayores que se encuentren en situación de riesgo o vulnerabilidad. A través de estos programas miles de personas se benefician año a año desde 1994.

El premio más grande de la historia de la Tinka han sido de 20 millones de soles, obtenido por un arequipeño en 2019 y el de 9 millones de soles cuyo afortunado fue un cuzqueño, en octubre de 2020.

Conoce más acerca de La Tinka. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce más acerca de La Tinka. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué centrarse sólo en premios grandes reduce tus chances en La Tinka

Centrarse solo en premios grandes reduce tus chances de ganar en La Tinka porque los grandes pozos suelen atraer a un mayor número de jugadores, lo que incrementa la competencia y la probabilidad de que haya más ganadores compartiendo el premio.

Esto significa que aunque ganes, es más probable que tengas que dividir el premio con otros ganadores, disminuyendo el monto neto que recibes.

Además, enfocarse exclusivamente en grandes premios puede llevar a expectativas poco realistas y a jugar de manera irracional o a gastar más dinero en boletos, sin aumentar realmente las probabilidades de ganar.

En La Tinka, la probabilidad de ganar el premio mayor es muy baja (1 entre 8 millones aproximadamente) y tener más jugadores compitiendo para grandes pozos hace que la posibilidad de compartir el premio aumente.

Por eso, cuando los pozos están muy altos, más personas juegan y la competencia es mucho mayor. Además, el premio mayor está sujeto a una retención del 10% en impuestos, por lo que ganar no siempre implica recibir el total del monto anunciado.

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