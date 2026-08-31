Perú

Doble crimen familiar en Santa Anita: hombre asesina a balazos a su esposa e hijo de 22 años

Luego de cometer el doble crimen, el sujeto identificado como Giuseppe Carlos Leonardi Barba se escondió en su vivienda, donde fue reducido por la Policía Nacional y el Serenazgo

Un hombre de 43 años, identificado como Giuseppe Carlos Leonardi Barba, asesinó a balazos a su esposa y a su hijo de 22 años en el distrito de Santa Anita. El terrible suceso ocurrió tras una aparente discusión familiar mientras regresaban de una celebración.| Video: Latina Noticias
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Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Santa Anita, cuando Giuseppe Carlos Leonardi Barba, de 43 años, asesinó a balazos a su esposa, Karina Gutiérrez Hidalgo, y a su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años. El ataque ocurrió durante la noche, después de que la familia regresara de una celebración por el día de Santa Rosa de Lima.

Según la información de Latina Noticias, el ataque se desencadenó tras una discusión familiar. Leonardi Barba disparó primero contra su hijo dentro de la vivienda. La víctima fue trasladado de urgencia al hospital Hipólito Unanue, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

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El ataque ocurrió tras una celebración familiar, la hija menor presenció el crimen y logró huir antes de que el agresor, empleado en seguridad, fuera capturado por la policía| Foto: América Noticias
El ataque ocurrió tras una celebración familiar, la hija menor presenció el crimen y logró huir antes de que el agresor, empleado en seguridad, fuera capturado por la policía| Foto: América Noticias

Tras el primer ataque, la esposa intentó huir por la calle Los Jazmines mientras pedía ayuda a los vecinos. El agresor la persiguió y le disparó dos veces, causándole la muerte en el lugar. La otra hija de la pareja, quien tiene 12 años, presenció el crimen y logró escapar antes de que su padre pudiera agredirla.

Tres agentes con batas de la Policía Criminalística caminan de noche hacia un cuerpo cubierto en el suelo delimitado por una cinta amarilla
Peritos de la Policía Criminalística trabajan en la escena donde un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en el distrito de Santa Anita.

Después de cometer el doble homicidio, Leonardi Barba buscó refugio en su vivienda. Personal de serenazgo y la Policía Nacional forzaron la entrada y hallaron al agresor en el primer nivel de la casa, junto al arma utilizada en el ataque. Los agentes lo detuvieron con la ropa ensangrentada.

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Un hombre identificado como Giusepe Carlo Leonardi Vargas asesinó a su esposa y a su hijo de 22 años en Santa Anita, tras una acalorada discusión. El parricida fue capturado por la policía y trasladado a la comisaría mientras los peritos investigan la escena del crimen. | América Noticias

Hombre quedó detenido

Vecinos señalaron que la familia tenía más de 20 años de convivencia y que no era la primera vez que se registraban episodios de violencia. Según sus testimonios, el agresor trabajaba como agente de seguridad, lo que explicaría su acceso a un arma de fuego, aunque aún se busca confirmar si contaba con licencia para portarla.

Un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en Santa Anita tras una discusión familiar
Un hombre asesinó a su esposa y a su hijo en Santa Anita tras una discusión familiar | Foto: Latina Noticias

Algunos vecinos mencionaron que el hombre presentaba conductas violentas y escenas de celos de manera recurrente.

Hasta el momento, Leonardi Barba permanece detenido en la sede de la Depincri de Ate Santa Anita. Asimismo, se negó a declarar ante la policía manteniendo una actitud distante.

Santa Anita, conmoción por un doble crimen familiar luego de una celebración
Santa Anita, conmoción por un doble crimen familiar luego de una celebración | Foto: Latina Noticias

En las primeras imágenes de la intervención, se visualiza que los serenos en compañía de la PNP llegan al lugar ante el llamado de emergencia. Tuvieron que romper la puerta para ingresar a la vivienda y detener al autor de los disparos.

Un hombre con camisa gris manchada permanece sentado en el asiento trasero de un vehículo con la puerta abierta
Giuseppe Carlos Leonardi Barba permanece custodiado en un vehículo policial tras ser detenido por el asesinato de su esposa y de su hijo en el distrito de Santa Anita.

Canales de emergencia

  • La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende denuncias de hechos de violencia familiar y situaciones de peligro inminente. Se puede acudir a cualquier comisaría o comunicarse de inmediato al número 105 para solicitar apoyo policial urgente.
  • La Línea 100 ofrece atención gratuita, confidencial y especializada para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar o sexual. El servicio está disponible las 24 horas del día y puede ser contactado marcando el número 100 desde cualquier teléfono fijo o celular.
  • El Centro de Emergencia Mujer (CEM) brinda orientación legal, apoyo psicológico y social en casos de violencia familiar y sexual. Las víctimas pueden acudir a cualquiera de las sedes CEM a nivel nacional o consultar información adicional en el portal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
  • El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú responde ante emergencias médicas, accidentes y rescates. Para solicitar auxilio inmediato, se debe llamar al número 116.

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