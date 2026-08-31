Deysi Araujo enfrenta investigación por presunto lavado de activos y se quiebra: “No encuentran nada y me siguen investigando”

La exvedette Deysi Araujo rompió su silencio en Día D y negó haber recibido dinero relacionado con actividades ilícitas. La artista cuestionó los 12 años de investigación fiscal que enfrenta por presunto lavado de activos. ATV/ Día D.

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Deysi Araujo volvió a estar en el centro de la atención luego de pronunciarse sobre la investigación fiscal por presunto lavado de activos que enfrenta desde hace aproximadamente 12 años. La exvedette decidió romper su silencio y hablar públicamente sobre un proceso que, según sostiene, ha marcado buena parte de su vida y que estaría relacionado con una antigua relación sentimental.

Durante una entrevista con el dominical Día D, de ATV, la artista negó categóricamente haber tenido participación alguna en actividades vinculadas al narcotráfico y rechazó haber recibido dinero de procedencia ilícita. Con la voz quebrada y visiblemente afectada por la situación, Deysi defendió su trayectoria laboral y aseguró que sus ingresos provienen de los trabajos que ha realizado a lo largo de los años.

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Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

“No tengo nada que ver con el narcotráfico, no tengo nada que ver con lavado de activos, soy inocente. Yo no soy una delincuente, yo no he recibido ni un sol de nadie”, afirmó Deysi Araujo durante la entrevista. Sus declaraciones se producen mientras continúa afrontando un proceso fiscal por presunto lavado de activos, una investigación que, de acuerdo con su versión, se ha extendido durante 12 años sin que se haya podido demostrar que recibió dinero proveniente de actividades ilícitas.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

Deysi Araujo cuestiona los 12 años de investigación por lavado de activos

Para la exvedette, el tiempo que lleva siendo investigada se ha convertido en una de las principales razones de su malestar. Deysi sostuvo que no comprende por qué el proceso continúa después de tantos años y aseguró que las investigaciones anteriores no habrían encontrado elementos que demuestren las acusaciones en su contra.

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“Qué voy a saber lavar dinero. Lo único que sé es trabajar toda mi vida. Toda mi vida me he dedicado a trabajar y mi único delito es haber trabajado, haberme sacado la mugre, hasta sin comer, sin hambre y frío y ahora estar metida en eso. No sé qué más quieren encontrar. Se ha archivado dos veces, no encuentran nada, porque no hay nada, no hay depósitos”, manifestó con la voz quebrada.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

“No hay nada. Qué alguien salga y diga que me dieron algo, no hay porque nadie me ha dado nada. Estoy cansada que cada vez me lleguen documentos de lavados de activos. Yo me dedico a trabajar. Esto me jo***. ¿Es justo que viva investigada 12 años? cuando no encuentran nada”, expresó. La exvedette terminó quebrándose durante la entrevista al referirse a la situación que enfrenta y al impacto que tendría en su vida personal.

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Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

La relación de Deysi Araujo con Edbar Ruíz Pérez que originó la investigación

El origen del proceso estaría relacionado con una relación sentimental que Deysi Araujo mantuvo con Edbar Ruíz Pérez entre 2010 y 2011. De acuerdo con la información expuesta en el reportaje, Ruíz Pérez era buscado por Interpol por delitos vinculados al narcotráfico.

El hombre murió en Bolivia en 2024, luego de haber escapado a ese país utilizando una identidad falsa. Previamente, en 2022, habría fingido su muerte en Perú para evitar ser ubicado por las autoridades. La relación entre la artista y Ruíz Pérez se produjo antes de que, según la información atribuida a la Policía Antidrogas, este iniciara sus actividades ilícitas. Precisamente, este punto forma parte de los argumentos que Deysi utiliza para cuestionar la investigación en su contra.

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De acuerdo con lo señalado en el material periodístico, la Fiscalía sostiene una hipótesis diferente y habría investigado a la exvedette por un presunto lavado de dinero proveniente del narcotráfico mediante la adquisición de inmuebles. No obstante, esa hipótesis corresponde a una investigación fiscal y no implica que Deysi Araujo haya sido declarada culpable. La artista mantiene su posición de inocencia y niega cualquier relación con dinero proveniente de actividades ilícitas. En ese contexto, Deysi ha insistido públicamente en que sus bienes y su estilo de vida tienen como origen sus años de trabajo.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

“Mi único delito es haber trabajado”: la defensa de Deysi Araujo

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Deysi habló de su trayectoria y de los sacrificios que, según su testimonio, realizó para conseguir sus ingresos. La exvedette sostuvo que durante toda su vida se ha dedicado a trabajar y que no entiende por qué esa actividad terminó convirtiéndose, dentro de la investigación, en un motivo de sospecha. “Lo único que sé es trabajar toda mi vida”, manifestó.

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La artista recordó además que llegó a trabajar en condiciones difíciles y que incluso pasó momentos en los que tuvo que continuar laborando pese al cansancio y las necesidades económicas. “Toda mi vida me he dedicado a trabajar y mi único delito es haber trabajado, haberme sacado la mugre, hasta sin comer, sin hambre y frío”, expresó.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

Para Deysi, el paso del tiempo no ha cerrado la situación. Por el contrario, aseguró que continúa recibiendo documentación relacionada con la investigación y que esto afecta su tranquilidad. “Estoy cansada que cada vez me lleguen documentos de lavados de activos. Yo me dedico a trabajar”, afirmó.

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Su principal cuestionamiento apunta precisamente a la duración del proceso. Después de 12 años, considera que las autoridades deberían haber encontrado elementos concretos si existiera alguna responsabilidad en su contra. “¿Es justo que viva investigada 12 años? cuando no encuentran nada”, sostuvo.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

Deysi Araujo y su departamento de San Isidro: ¿por qué decidió venderlo?

La situación judicial no es el único asunto que ha colocado recientemente a Deysi Araujo en el foco mediático. En julio pasado, la exvedette también anunció que había decidido poner a la venta su departamento en San Isidro y buscar una nueva vivienda. La decisión estuvo relacionada con los problemas que, según contó, mantiene con algunos vecinos de su edificio. Deysi aseguró que había tenido inconvenientes por el uso de las áreas comunes del condominio.

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En aquella oportunidad, reveló que ya había puesto el inmueble en venta. “Sí, voy a vender mi departamento. Ya lo puse a la venta, así que para que esa gente se quede tranquila, porque viene de parte de un señor que hace tanto problema”, manifestó.

El conflicto se hizo público luego de que la artista fuera retirada de la piscina de su condominio mientras se encontraba junto a Susy Díaz y otras amigas. Según lo que contó entonces, se habría generado una discusión por el ruido. Sin embargo, pese a haber despertado interés entre potenciales compradores, Deysi todavía no ha podido concretar la operación.

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Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.

Deysi revela por qué todavía no vende su departamento

La exvedette explicó que sí existen personas interesadas en adquirir el inmueble, pero que actualmente existe una deuda asociada al departamento, lo que habría dificultado cerrar la venta.

“La gente está interesadísima. Todo mundo me pregunta: ¿Deysi, cuánto el departamento?, pero mi departamento aún tiene deuda”, contó. De esta manera, la artista enfrenta actualmente dos situaciones que han vuelto a poner su vida personal y económica bajo escrutinio público: por un lado, la investigación fiscal por presunto lavado de activos y, por otro, el intento de vender su vivienda de San Isidro.

Deysi Araujo niega haber recibido dinero del narcotráfico: “No hay depósitos”. Captura: Día D.