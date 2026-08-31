PNP realiza operativo en búnker en Villa María del Triunfo y detiene a 13 personas, entre ellos dos menores de edad

Un megaoperativo policial en Villa María del Triunfo resultó en la detención de 13 personas, en su mayoría extranjeros, quienes conformaban la banda 'Los Extranjeros del Mal'. En el búnker allanado se encontraron armas de fuego, drogas, dinero y mochilas de delivery que usaban para cometer sus fechorías.| Video: ATV Noticias

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Un operativo realizado durante la madrugada en Villa María del Triunfo resultó en la detención de trece personas señaladas como integrantes de una presunta organización criminal. De acuerdo con la información difundida por ATV Noticias, la policía intervino un inmueble utilizado como búnker, donde se incautaron armas de fuego, drogas, dinero en efectivo y objetos empleados para camuflar las actividades ilícitas, como mochilas y cascos de repartidores.

Entre los detenidos figuran doce ciudadanos venezolanos y un peruano, incluyendo dos menores de edad, uno de ellos una joven de dieciséis años. La policía informó que algunos de los aprehendidos ya habían sido capturados previamente por delitos graves, como robo agravado y homicidio.

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El operativo, liderado por el general PNP Manuel Lozada, se realizó con el apoyo de unidades tácticas y sin reportar incidentes. Lozada manifestó que los detenidos se encontraban en el inmueble presuntamente planeando próximos ataques extorsivos dirigidos a empresas de transporte.

PNP y Fiscalía facilitan mecanismos para recibir denuncias de la población| Foto: ATV

“En este caso, por la tenencia ilegal de armas de fuego, delito contra la salud pública, droga, banda criminal y contra la tranquilidad pública”, declaró el general.

Modus operandi y objetos incautados

El reporte policial indica que los implicados utilizaban mochilas de una reconocida cadena de delivery y cascos de repartidores para disfrazarse y cometer delitos. Durante la intervención se hallaron armas de fuego, estupefacientes y dinero en efectivo.

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La policía también encontró evidencia de que el grupo empleaba métodos de engaño en discotecas, donde mujeres se acercaban a potenciales víctimas para obtener información y facilitar robos.

“El trabajo de inteligencia permitió ubicar este búnker, donde se planificaban actividades delictivas”, señaló Lozada. Una de las líneas de investigación apunta a que la organización estaría involucrada en extorsión, sicariato y secuestro.

Cómo comunicarse con la PNP y la Fiscalía: opciones para denunciar y recibir apoyo| Foto: ATV

Intervienen a menores de edad

Entre los detenidos, dos son menores de edad. Según Lozada, una de ellas habría recorrido varias ciudades y países ejerciendo actividades ilícitas. Además, la policía incautó teléfonos móviles que contienen imágenes vinculadas a delitos violentos.

Las autoridades precisaron que algunas de las personas ahora detenidas ya estaban bajo investigación por la División de Homicidios.

El inmueble, descrito por la policía como búnker alquilado por la organización, contaba con piscina y espacios utilizados tanto para la planificación de delitos como para celebraciones privadas. La policía continúa con las diligencias para identificar la conexión de los detenidos con otros delitos recientes y determinar su posible participación en una red de extorsión más amplia.

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Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) es responsable de la prevención, investigación y combate de actividades delictivas en todo el país. Para denuncias, emergencias o información relacionada con delitos, la ciudadanía puede comunicarse con la PNP a través de la línea gratuita 105.

La Fiscalía tiene como propósito investigar delitos, proteger los derechos de las víctimas y ejercer la acción penal pública. Los ciudadanos pueden presentar denuncias ante la Fiscalía acudiendo personalmente a las sedes del Ministerio Público, a través de la página web institucional o mediante líneas telefónicas habilitadas para atención inmediata.