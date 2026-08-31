Desde mañana, alerta roja en la costa y sierra del Perú: este fenómeno afectará Lima y 20 regiones, según el Senamhi

El Senamhi emitió una alerta roja por un fenómeno meteorológico extremo que afectará a Lima, Callao y otras veinte regiones del Perú. (Andina)

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El territorio peruano se encuentra ante la inminencia de un fenómeno meteorológico de nivel extremo que motivó la emisión de una alerta roja por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Desde la medianoche del martes 1 de septiembre, el país estará bajo vigilancia por la llegada de este evento peligroso, cuyo impacto alcanzará a Lima y otras veinte regiones, además de la Provincia Constitucional del Callao.

El Senamhi ha informado que, entre el martes 1 y el jueves 3 de septiembre de 2026, se presentará un incremento de temperatura diurna en la costa y sierra del país. El aviso meteorológico N.° 342, publicado el 30 de agosto, estipula que se trata de un fenómeno de intensidad “extrema” que afectará simultáneamente a las zonas costeras y serranas.

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De acuerdo con el pronóstico oficial, las temperaturas máximas en la costa norte oscilarán entre 29 °C y 36 °C. En la costa central, los valores se ubicarán entre 24 °C y 29 °C, y en la costa sur entre 22 °C y 30 °C. En la sierra norte, se esperan máximas de 20 °C a 32 °C. Para la sierra central, los registros fluctuarán entre 17 °C y 29 °C y, en la sierra sur, entre 14 °C y 27 °C.

El incremento de temperatura diurna en la costa y sierra del Perú se extenderá del 1 al 3 de septiembre de 2026, según el aviso meteorológico N.° 342 del Senamhi. (Andina)

Departamentos afectados

El aviso del Senamhi especifica que serán alcanzados los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. El evento meteorológico se mantendrá activo durante tres días, con declaraciones de nivel extremo para cada jornada.

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Martes 1 de septiembre: Se prevén máximas de 29 °C a 36 °C en la costa norte, 24 °C a 26 °C en la costa central, 22 °C a 29 °C en la costa sur, 20 °C a 32 °C en la sierra norte, 17 °C a 29 °C en la sierra central y 14 °C a 27 °C en la sierra sur.

Miércoles 2 de septiembre: Se esperan máximas de 29 °C a 36 °C en la costa norte, 24 °C a 28 °C en la costa central, 21 °C a 29 °C en la costa sur, 18 °C a 32 °C en la sierra norte, 17 °C a 28 °C en la sierra central y 14 °C a 26 °C en la sierra sur.

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Jueves 3 de septiembre: Se pronostican máximas de 29 °C a 36 °C en la costa norte, 24 °C a 29 °C en la costa central, 22 °C a 30 °C en la costa sur, 18 °C a 32 °C en la sierra norte, 17 °C a 29 °C en la sierra central y 14 °C a 26 °C en la sierra sur.

El Senamhi prevé que entre julio y septiembre la costa peruana mantendrá temperaturas superiores a lo normal por la persistencia de El Niño Costero. Foto: difusión

Durante el periodo de alerta, el Senamhi destaca que habrá escasa nubosidad hacia el mediodía, condición que favorecerá el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV). Además, se prevén ráfagas de viento cercanas a los 40 km/h (25 mph), sobre todo en la tarde, y no se descarta la probabilidad de lluvia localizada en la costa norte.

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El Senamhi subraya que este evento constituye un peligro meteorológico de gran magnitud, señalando la necesidad de atención inmediata por parte de la población y de las autoridades locales y regionales. La alerta se mantendrá vigente entre las 00:00 horas del martes 1 y las 23:59 horas del jueves 3 de septiembre.

Recomendaciones de Indeci

Como complemento a la información oficial del Senamhi, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) ha difundido una serie de recomendaciones para protegerse durante los días de alerta. El organismo sugiere aplicarse bloqueador o protector solar si se está expuesto a la radiación solar, usar sombreros de ala ancha y gafas con filtro ultravioleta, beber abundante líquido y evitar la exposición directa al sol.

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Las anomalías térmicas oscilan entre 2 y 5 grados por encima de los niveles normales. Senamhi

El INDECI también recomienda mantener ventilados los espacios cerrados, optar por ropa de colores claros y reforzar la hidratación para minimizar los efectos del calor extremo. La institución, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), mantiene el monitoreo de las regiones afectadas y coordina con las autoridades locales para responder ante cualquier eventualidad durante el desarrollo del evento meteorológico.