Felipe Cantuarias confirma que se le ofreció el puesto de premier, pero rechazó la oferta de José Jerí.

En diálogo con Infobae Perú, el expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias Salaverry, aseguró que no será el próximo presidente del Consejo de Ministros, a pesar de afirmaciones que lo vinculaban al cargo.

El abogado indicó que asesores del mandatario se comunicaron con él para saber su disposición, y sobre nombres de posibles ministros, prioridades y expectativas. Sin embargo, solo agradeció la consideración, precisó.

El jefe de Estado ya había adelantado que sus ministros no serán actuales congresistas ni miembros del gabinete de Dina Boluarte. En ese contexto, diversas figuras propuestas para liderar el Consejo de Ministros rechazaron la oferta. Entre ellos se encuentran el expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Zalazar, y el exministro de Economía con Boluarte, José Salardi.

Otras figuras mencionadas han sido Ricardo Márquez, exvicepresidente en el gobierno de Alberto Fujimori, y un exministro de Exteriores del periodo de Alejandro Toledo. En paralelo, se ha conocido que Harvey Colchado, exresponsable de la Diviac, rechazó asumir el Ministerio del Interior, una de las carteras con mayor inestabilidad en los últimos gobiernos.

En declaraciones recientes, el presidente Jerí afirmó que no tiene prisa para formar gobierno. “Me han enseñado a ser paciente, prudente y cauto”, señaló ante autoridades locales en la sede del Gobierno. Añadió que busca un gabinete orientado a “atender situaciones y plantear nuevas ideas”, justificando que la pausa responde al objetivo de elegir perfiles adecuados para los desafíos que enfrenta el país.

Ya van cinco días en los que el mandatario sigue gobernando sin titulares de cartera que refrenden sus decisiones. Este miércoles 15 de octubre se viene una marcha nacional y paro parcial de transportistas en Lima que se convertirá en la primera gran prueba de Jerí.

Renuncia masiva de ministros

Todos los ministros de Dina Boluarte ha renunciado en simultáneo, según el diario oficial El Peruano. La decisión se hace pública días después de la declaratoria de vacancia presidencial que apartó a la exjefa de Estado y que obliga al nuevo Ejecutivo a realizar una recomposición total de sus equipos.

Las dimisiones abarcan ministerios estratégicos como Economía y Finanzas, Interior y Defensa, además de carteras como Relaciones Exteriores, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, Justicia y Derechos Humanos, Educación, Salud, Desarrollo Agrario y Riego, Trabajo y Promoción del Empleo, y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Frente a esta coyuntura, el presidente José Jerí ha anunciado la rápida conformación de un nuevo gabinete y asegura que el proceso de juramentación se concretará en las próximas horas. Durante una reunión con alcaldes de Lima Metropolitana, afirmó que recogerá propuestas de las autoridades locales para fortalecer la coordinación con el Ejecutivo. El mandatario remarcó que en las próximas horas se iba a llevar a cabo la juramentación del nuevo Consejo de Ministros.