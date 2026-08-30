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Yordy Reyna fue titular con Rodina Moscú, pero el resultado no fue el esperado: así le fue al delantero peruano en Rusia

El delantero peruano completó el partido como titular en el Arena Khimki, pero no pudo evitar la contundente caída de su equipo ante Baltika Kaliningrado en la sexta fecha de la Premier League rusa

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League rusa – Perú – deportes – 30 agosto
El atacante acumuló su quinta titularidad consecutiva en la Premier Liga rusa, pero no pudo evitar que su equipo sumara una nueva derrota y quedara hundido en el décimo tercer lugar de la tabla. (Rodina Moscú)
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El atacante nacional Yordy Reyna estuvo en el campo desde el primer hasta el último minuto, pero su presencia no alcanzó para frenar a un Baltika Kaliningrado que sometió a Rodina Moscú con tres tantos sin respuesta.

El encuentro, disputado este domingo 30 de agosto en el Arena Khimki, correspondió a la sexta jornada de la Premier Liga de Rusia 2026-27 y dejó al conjunto capitalino en una posición comprometida en la tabla de posiciones.

La caída ante Baltika

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League rusa – Perú – deportes – 30 agosto
Rodina Moscú sufrió una dura derrota ante Baltika Kaliningrado y cayó por 3-0 en el Arena Khimki. Yordy Reyna fue titular y disputó los 90 minutos, aunque no pudo evitar el tropiezo. (Rodina Moscú)

El primer golpe llegó a los 22 minutos, cuando Aymane Mourid abrió el marcador y puso en ventaja al visitante antes del descanso. Rodina Moscú no encontró la manera de revertir el resultado en la segunda mitad: a los 74 minutos, Chinonso Offor amplió la diferencia y sentenció prácticamente el encuentro. Sobre el final, a los 85, Maksim Petrov completó la goleada para dejar el marcador en un inapelable 3-0.

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La noche no fue sencilla tampoco a nivel individual para Reyna. El peruano, que completó la totalidad de los 90 minutos en el mediocampo ofensivo, vio la tarjeta amarilla a los 73 minutos, un minuto antes del segundo tanto visitante. Fue el único amonestado del partido por parte de Rodina.

Una tabla que preocupa

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League rusa – Perú – deportes – 30 agosto
La derrota dejó a Rodina Moscú en el decimotercer lugar de la Premier Liga rusa, con cuatro puntos en seis fechas. Yordy Reyna, titular indiscutible, aún no registra goles ni asistencias.(Rodina Moscú)

El resultado deja a Rodina Moscú en el décimo tercer puesto de la Premier Liga rusa, con apenas cuatro puntos acumulados en seis fechas. Baltika, en cambio, escala hasta la quinta posición con 10 unidades y muestra un rendimiento sólido en lo que va del campeonato.

Para Reyna, la derrota se suma a un arranque de temporada irregular. El atacante ha disputado los cinco partidos de su equipo como titular, con presencia completa en cada uno de ellos. En la tercera fecha, Rodina había conseguido su único triunfo en lo que va del certamen —una victoria 2-1 como visitante ante Zenit—, pero desde entonces el equipo no ha podido sostener ese nivel.

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Con 32 años y la dorsal 10 en la espalda, Reyna acumula en el presente campeonato cinco apariciones, ningún gol y ninguna asistencia, aunque sí 14 faltas recibidas, lo que refleja su rol activo en la generación de juego y en la búsqueda de espacios dentro del esquema del equipo moscovita.

Lo que viene para Rodina

Yordy Reyna – Rodina Moscú – Premier League rusa – Perú – deportes – 30 agosto
El próximo desafío de Rodina Moscú será fuera de casa ante Dynamo Makhachkala, el 6 de septiembre. Yordy Reyna y compañía tendrán una nueva oportunidad para enderezar su irregular campaña. (Rodina Moscú)

El conjunto de la capital rusa tendrá la oportunidad de revertir su situación en la próxima jornada, programada para el 6 de septiembre, cuando visite a Dynamo Makhachkala en condición de visitante. Será otro examen de carácter para un equipo que necesita sumar de a tres para alejarse de los puestos de descenso.

Baltika, por su parte, recibirá ese mismo día a Lokomotiv Moscú en su estadio, con la intención de continuar su escalada en la tabla y consolidarse entre los primeros cinco del campeonato.

La actuación de Reyna en Rusia sigue siendo seguida de cerca desde Perú, donde la selección nacional aguarda el regreso de sus futbolistas en el exterior de cara a los compromisos que se aproximan en la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

El mediocampista ofensivo es uno de los referentes del plantel de Rodina Moscú y su continuidad como titular refleja la confianza que el cuerpo técnico deposita en él, pese a los magros resultados que atraviesa el club en este inicio de temporada.

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