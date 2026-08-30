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Esteban Pavez criticó la efectividad de Alianza Lima y afirmó que sí fue penal a favor de Garcilaso tras derrota

El volante chileno expresó su descontento tras la caída frente al equipo cusqueño en la séptima fecha del Torneo Clausura 2026

El chileno mostró su molestia por la caída ante Deportivo Garcilaso. Créditos: L1 Max.
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Alianza Lima perdió 1-0 ante Deportivo Garcilaso el sábado 29 de agosto, en un encuentro correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. Los ‘blanquiazules’ no lograron superar la defensa del conjunto cusqueño tras el gol de penal convertido por Beto da Silva y sufrieron una derrota en Matute que complica sus aspiraciones en el certamen.

Tras el partido, Esteban Pavez dialogó con L1 Max y expresó su malestar por el resultado. “Es difícil hablar en este momento. Estoy bastante caliente con el partido. Creo que, en líneas generales, hicimos un buen partido, pero no marcamos. Sabíamos cómo jugaban ellos y eso es lo que más me molesta. Sabíamos que la fórmula de ellos para hacer un gol era por el lado de Arancibia”.

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El mediocampista también se refirió a la jugada del penal y despejó dudas al respecto: “Fue penal, no había nada que hacer. Eso nos molesta porque en la semana trabajamos ese aspecto y fue la jugada que sabíamos que iban a buscar. Eso nos calienta, me calienta también en lo personal”.

Beto Da Silva asumió la responsabilidad y no falló. Con un toque sutil y esperando el movimiento del arquero, el delantero de Deportivo Garcilaso marcó el primer gol del partido contra Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

Su crítica a delanteros de Alianza Lima

El chileno cuestionó la falta de efectividad en el ataque de su equipo. “Tuvimos muchas ocasiones. Creo que tuvimos ocho, siete, nueve, no sé cuántas ocasiones claras de gol y por eso estoy así”, afirmó.

Pavez subrayó la exigencia que implica jugar en Alianza Lima y volvió a referirse a la producción ofensiva. “Hoy no estuvimos finos arriba. Como te digo, tuvimos ocho, nueve ocasiones claras de gol. Ellos llegaron dos o tres veces, sabíamos que la fórmula era Arancibia, uno contra uno, que es rapidísimo, y eso molesta. En los partidos pueden haber errores, pero nosotros no estuvimos finos en la parte ofensiva”.

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Esteban Pavez mostró su molestia luego de la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en Matute.
Esteban Pavez mostró su molestia luego de la derrota de Alianza Lima ante Deportivo Garcilaso en Matute.

¿Alianza Lima bajó su nivel?

Pese a la derrota, Esteban Pavez se mostró optimista respecto al desarrollo del Torneo Clausura. “Queda mucho por delante. Creo que esto se va a solucionar. Después de la fecha FIFA todavía no está nada dicho. Nos quedan muchos partidos. Esto es paso a paso, es un camino largo y tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

Minutos después, el mediocampista retomó la autocrítica. “No nos gusta perder, estamos calientes, sabemos que en Alianza hay que ganar siempre, sobre todo de local. Es el primer partido que perdemos de local en el año y estamos bastante molestos. Mañana hay que dar vuelta la página y pensar en lo que viene, que es Juan Pablo II”, sostuvo.

Por último, el chileno evitó referirse a una posible baja de nivel en el equipo, pero reconoció errores recientes. “Creo que estamos arriesgando mucho más. Hoy muchas veces estábamos con dos defendiendo. En partidos anteriores de local fue lo mismo, dos o tres. Estamos llegando con más gente al ataque, pero el fútbol es así. A veces uno no convierte y ellos llegan dos o tres veces y te convierten. Nos vamos con amargura, con una bronca terrible, pero esto es fútbol, hay que seguir y dar vuelta la página. En Alianza hay que ganar siempre“.

Tres futbolistas con camiseta celeste se abrazan en el campo de juego durante un partido
Los futbolistas de Deportivo Garcilaso celebran un gol frente a Alianza Lima durante un partido del Torneo Clausura de la Liga 1. (Liga 1 2026)

Próximo partido de Alianza Lima

En la octava fecha del Torneo Clausura, Alianza Lima enfrentará como visitante a Juan Pablo II en Chongoyape. El partido está programado para el domingo 6 de septiembre a las 15:45 horas en el Complejo Deportivo del conjunto ‘papal’. El equipo local llegará a este compromiso tras superar 4-3 a Los Chankas como visitante.

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