Santa Rosa de Lima: Cambios de recorrido en el Corredor Azul y Morado este domingo 30 de agosto

Corredor azul se desviará por recorrido de Santa Rosa de Lima. (Foto: Composición)

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La celebración de Santa Rosa de Lima movilizará a decenas de miles de personas este domingo 30 de agosto, lo que ha obligado a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) a modificar recorridos y paraderos de los principales servicios de transporte público.

Como parte de las medidas, los buses del Corredor Azul desviarán su tránsito habitual por las avenidas Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, habilitando paraderos temporales en la plaza Dos de Mayo y en la intersección de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola.

Los usuarios del servicio 412 del Corredor Morado, que cubre la ruta desde San Juan de Lurigancho, deberán tener en cuenta que el recorrido llegará solo hasta el paradero Pizarro.

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Desde ese punto será necesario caminar algunas cuadras para acercarse al santuario o al centro de Lima. En paralelo, la Policía Nacional del Perú (PNP) será responsable del cierre de vías y del control de la circulación en las principales arterias, en función de la afluencia de los fieles y la evolución de la jornada.

Para quienes opten por el Metropolitano, los servicios regulares A y C mantendrán su parada en la estación Tacna, ubicada a pocos metros del santuario, permitiendo un acceso directo.

Otras opciones de transporte convencional incluyen el descenso en el paradero Rayito de Sol para quienes circulen por la vía Evitamiento; el paradero Salitral (altura de la avenida Tacna) para quienes utilicen el jirón Virú; y el paradero Pizarro para quienes lleguen desde la avenida del mismo nombre.

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La ATU confirmó que los servicios de transporte público como el Metropolitano, los corredores complementarios y las líneas 1 y 2 del Metro de Lima operarán en sus horarios habituales durante este día feriado, facilitando la llegada y salida de los asistentes. La entidad recomienda consultar los canales oficiales ante cualquier modificación de último momento, ya que los desvíos adicionales serán comunicados a tiempo real.

Rutas alternas por Santa Rosa de Lima. (ATU)

Ingreso al santuario y organización de los circuitos peatonales

El acceso al Santuario de Santa Rosa de Lima fue organizado en dos circuitos peatonales independientes para evitar aglomeraciones y garantizar la seguridad de los asistentes. El ingreso al Pozo de los Deseos estará habilitado desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., permitiendo a los fieles depositar cartas y peticiones durante todo el día.

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Las misas se celebrarán cada hora desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., ofreciendo múltiples oportunidades para participar en la liturgia.

Santa Rosa de Lima, plan de accesos- MML

El primer circuito, orientado exclusivamente a la visita al Pozo de los Deseos, iniciará en la primera cuadra de la avenida Tacna por una puerta provisional habilitada por las obras del proyecto Prolima.

Un sendero guiado por barreras conducirá al pozo, y la salida se realizará por la calle Conde de Superunda. Según Mario Casaretto, gerente general de gestión de riesgos de desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la cola para este circuito comenzará en el jirón Callao y podría extenderse hasta la Plaza Unión.

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El segundo circuito, reservado para asistir a las misas, formará su cola desde el Rímac hacia la avenida Tacna. Los asistentes ingresarán al templo y saldrán por la puerta principal, sin conexión interna con el primer circuito.

“Los feligreses que vinieron a la misa y quieren entrar al pozo tienen que venir a Jirón Callao”, dijo Casaretto, mientras que quienes deseen escuchar misa tras visitar el pozo deberán trasladarse al inicio de la cola en el Rímac.