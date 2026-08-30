Perú Deportes

La marca que comparte Ignacio Buse con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras ganar su segundo título en la élite y alcanzar el #30 ATP

El peruano se coronó en el ATP 250 de Winston-Salem y se ubicará en su mejor posición en el ranking a puertas de su debut en el US Open 2026

La marca que comparte Ignacio Buse con los tenistas más relevantes de la actualidad.
La marca que comparte Ignacio Buse con los tenistas más relevantes de la actualidad. Crédito: X Winston-Salem/Australian Open/Wimbledon.
Guardar

Con su título en el ATP 250 de Winston-Salem, Ignacio Buse ingresó a un grupo reducido de tenistas que acumulan al menos dos trofeos en la temporada 2026. La compañía no es menor: Jannik Sinner, número uno del mundo, y Carlos Alcaraz, número tres, también integran esa lista.

El limeño de 22 años, que en mayo había conquistado el ATP 500 de Hamburgo en arcilla y ahora suma un título en cemento, es el único sudamericano del grupo con victorias en dos superficies distintas en el mismo año.

Esa versatilidad es uno de los rasgos que distingue a Buse del perfil clásico del tenista latinoamericano. La arcilla ha sido históricamente la superficie dominante en la región, y los circuitos de pista dura y césped suelen representar un techo difícil de superar para los jugadores formados en polvo de ladrillo.

PUBLICIDAD

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

Buse ha roto esa tendencia con resultados concretos: un ATP 500 en tierra batida, un ATP 250 en cemento y una presencia constante en las rondas avanzadas de los torneos más exigentes del calendario.

Los tenistas con más de dos títulos en 2026

La temporada 2026 ha tenido a Sinner como el tenista más prolífico del circuito, con seis trofeos entre enero y julio. El resto del grupo con dos o más títulos es el siguiente:

Jannik Sinner — 6 títulos

  • Indian Wells Masters (Masters 1000)
  • Miami Open (Masters 1000)
  • Monte-Carlo Masters (Masters 1000)
  • Madrid Open (Masters 1000)
  • Italian Open (Masters 1000)
  • Wimbledon (Grand Slam)

Carlos Alcaraz — 2 títulos

  • Australian Open (Grand Slam)
  • Qatar Open (ATP 500)

Daniil Medvedev — 2 títulos

  • Brisbane International (ATP 250)
  • Dubai Tennis Championships (ATP 500)

Ben Shelton — 4 títulos

  • Dallas Open (ATP 500)
  • BMW Open Munich (ATP 500)
  • Stuttgart Open (ATP 250)
  • National Bank Open Montreal (Masters 1000)

Francisco Cerúndolo — 2 títulos

  • Argentina Open Buenos Aires (ATP 250)
  • Queen’s Club Championships (ATP 500)

Arthur Fils — 2 títulos

  • Barcelona Open (ATP 500)
  • Cincinnati Open (Masters 1000)

Ignacio Buse — 2 títulos

  • Hamburg Open (ATP 500)
  • Winston-Salem Open (ATP 250)
Los tenistas ATP que han ganado al menos dos títulos en la temporada 2026.
Los tenistas ATP que han ganado al menos dos títulos en la temporada 2026. Crédito: Captura X.

Mejor posición en el ranking

El título en Carolina del Norte llevará a Buse al puesto 30 del ranking mundial a partir del lunes, su mejor posición histórica en el circuito. Con ese escalón, el peruano supera al ex tenista y actual capitán de la Copa Davis, Luis Horna, quien llegó hasta el puesto 33.

PUBLICIDAD

Buse queda así como el tercer mejor peruano de todos los tiempos en el ranking ATP, por detrás de Pablo Arraya —que alcanzó el número 39— y de Jaime Yzaga, quien trepó hasta el 18 y sigue siendo el techo histórico del tenis peruano.

Debut en Grand Slam como sembrado

Buse debutará en el US Open 2026 el lunes 31 de agosto o el martes 1 de septiembre, en lo que será su segunda participación en el cuadro principal del torneo neoyorquino y la primera como cabeza de serie. Su rival en primera ronda será el estadounidense Marcos Giron, a quien ya venció en el ATP 500 de Quenn’s, aunque el local llega a este torneo en su mejor superficie y con el apoyo del público de Nueva York.

Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.

La elección de la fecha de debut tiene peso propio: Buse disputó cinco partidos en cinco días en Winston-Salem y el desgaste físico es un factor real. El antecedente más reciente está en Roland Garros, donde cayó en primera ronda frente al ruso Andrey Rublev tras llegar desde la final del torneo previo. Para mañana tiene programada una sesión de práctica ante el francés Gaël Monfils, referente del circuito, como parte de su preparación para el Grand Slam.

Temas Relacionados

Ignacio BuseJannik SinnerCarlos AlcarazTenis peruanoperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

La jornada inicia con partidos emocionantes: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Sport Boys, y Melgar definirán el liderato de la competencia nacional

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Las ‘leonas’ serán locales frente a las ‘blanquiazules’ en la séptima fecha de la segunda fase, con el objetivo de sumar una victoria que les permita recortar distancia en la tabla de posiciones

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario registró sensacional remontada ante UTC en Cajamarca. Alianza Lima cayó sorpresivamente ante Deportivo Garcilaso en Matute. Este domingo, Sporting Cristal chocará con Sport Boys en el Callao

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima cayó 0-1 ante Deportivo Garcilaso: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

El elenco ‘blanquiazul’ no pudo con los cusqueños, quienes se llevaron tres puntos importantes que los afianzan en la cima del torneo de la Liga 1.

Alianza Lima cayó 0-1 ante Deportivo Garcilaso: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Beto da Silva tras polémico penal en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026

El árbitro Sebastián Lozano señaló la pena máxima luego de revisar el VAR por una infracción contra Francisco Arancibia

Gol de Beto da Silva tras polémico penal en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

Juntos por el Perú presenta proyecto de ley para que Keiko Fujimori pueda destituir a Óscar Arriola

JNJ blinda a Patricia Benavides y archiva proceso por sacar a la fiscal Magaly Quiroz del caso Cuellos Blancos

JEE excluye a alcalde de San Miguel, Eduardo Bless, por intento de reelección encubierta

¿Remoción de Josué Gutiérrez? Senadores de oposición tomarán acciones contra el defensor del Pueblo

Keiko Fujimori tiene 52,6% de aprobación en su primer mes de gobierno: el dato del sur que el CPI considera “interesante”

ENTRETENIMIENTO

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Qué ha sido de Gisela Valcárcel estos tres años fuera de la TV?: “Me dediqué a mí y a mis proyectos

¿Vuelve El Gran Show? Gisela Valcárcel habla de una despedida por streaming: “Merece un adiós”

Gisela Valcárcel habla de Edson y Janet, tras su decisión de quedarse en América TV: “En un equipo no puede existir la hipocresía”

Samahara Lobatón agredió a Youna en una discoteca de Miami según exparticipante de ‘La Prisión del Destino 2’

Naldy Saldaña revela el impacto emocional de las diligencias del caso César Sánchez: “Hoy tuve que volver a mirar cosas que dolieron”

DEPORTES

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: clásico en el Monumental por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026

Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 7 del Torneo Clausura y Acumulada

Alianza Lima cayó 0-1 ante Deportivo Garcilaso: gol y resumen de la derrota ‘blanquiazul’ por el Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Beto da Silva tras polémico penal en Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026