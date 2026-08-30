La marca que comparte Ignacio Buse con Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras ganar su segundo título en la élite y alcanzar el #30 ATP

La marca que comparte Ignacio Buse con los tenistas más relevantes de la actualidad. Crédito: X Winston-Salem/Australian Open/Wimbledon.

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Con su título en el ATP 250 de Winston-Salem, Ignacio Buse ingresó a un grupo reducido de tenistas que acumulan al menos dos trofeos en la temporada 2026. La compañía no es menor: Jannik Sinner, número uno del mundo, y Carlos Alcaraz, número tres, también integran esa lista.

El limeño de 22 años, que en mayo había conquistado el ATP 500 de Hamburgo en arcilla y ahora suma un título en cemento, es el único sudamericano del grupo con victorias en dos superficies distintas en el mismo año.

Esa versatilidad es uno de los rasgos que distingue a Buse del perfil clásico del tenista latinoamericano. La arcilla ha sido históricamente la superficie dominante en la región, y los circuitos de pista dura y césped suelen representar un techo difícil de superar para los jugadores formados en polvo de ladrillo.

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El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

Buse ha roto esa tendencia con resultados concretos: un ATP 500 en tierra batida, un ATP 250 en cemento y una presencia constante en las rondas avanzadas de los torneos más exigentes del calendario.

Los tenistas con más de dos títulos en 2026

La temporada 2026 ha tenido a Sinner como el tenista más prolífico del circuito, con seis trofeos entre enero y julio. El resto del grupo con dos o más títulos es el siguiente:

Jannik Sinner — 6 títulos

Indian Wells Masters (Masters 1000)

Miami Open (Masters 1000)

Monte-Carlo Masters (Masters 1000)

Madrid Open (Masters 1000)

Italian Open (Masters 1000)

Wimbledon (Grand Slam)

Carlos Alcaraz — 2 títulos

Australian Open (Grand Slam)

Qatar Open (ATP 500)

Daniil Medvedev — 2 títulos

Brisbane International (ATP 250)

Dubai Tennis Championships (ATP 500)

Ben Shelton — 4 títulos

Dallas Open (ATP 500)

BMW Open Munich (ATP 500)

Stuttgart Open (ATP 250)

National Bank Open Montreal (Masters 1000)

Francisco Cerúndolo — 2 títulos

Argentina Open Buenos Aires (ATP 250)

Queen’s Club Championships (ATP 500)

Arthur Fils — 2 títulos

Barcelona Open (ATP 500)

Cincinnati Open (Masters 1000)

Ignacio Buse — 2 títulos

Hamburg Open (ATP 500)

Winston-Salem Open (ATP 250)

Los tenistas ATP que han ganado al menos dos títulos en la temporada 2026. Crédito: Captura X.

Mejor posición en el ranking

El título en Carolina del Norte llevará a Buse al puesto 30 del ranking mundial a partir del lunes, su mejor posición histórica en el circuito. Con ese escalón, el peruano supera al ex tenista y actual capitán de la Copa Davis, Luis Horna, quien llegó hasta el puesto 33.

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Buse queda así como el tercer mejor peruano de todos los tiempos en el ranking ATP, por detrás de Pablo Arraya —que alcanzó el número 39— y de Jaime Yzaga, quien trepó hasta el 18 y sigue siendo el techo histórico del tenis peruano.

Debut en Grand Slam como sembrado

Buse debutará en el US Open 2026 el lunes 31 de agosto o el martes 1 de septiembre, en lo que será su segunda participación en el cuadro principal del torneo neoyorquino y la primera como cabeza de serie. Su rival en primera ronda será el estadounidense Marcos Giron, a quien ya venció en el ATP 500 de Quenn’s, aunque el local llega a este torneo en su mejor superficie y con el apoyo del público de Nueva York.

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Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.

La elección de la fecha de debut tiene peso propio: Buse disputó cinco partidos en cinco días en Winston-Salem y el desgaste físico es un factor real. El antecedente más reciente está en Roland Garros, donde cayó en primera ronda frente al ruso Andrey Rublev tras llegar desde la final del torneo previo. Para mañana tiene programada una sesión de práctica ante el francés Gaël Monfils, referente del circuito, como parte de su preparación para el Grand Slam.