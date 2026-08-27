Caen cinco robacelulares en Surquillo tras seguimiento de cámaras de San Isidro: hallan arma y presunta granada

Las cámaras de San Isidro permitieron seguir durante tres semanas a una presunta banda de motociclistas vinculada al robo de celulares. Los cinco sujetos fueron capturados en Surquillo, donde también se hallaron cuatro motos, un arma y una presunta granada. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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Cinco sujetos vinculados al presunto robo de celulares fueron detenidos en Surquillo luego de un seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia de San Isidro. Los intervenidos serían integrantes de una presunta banda de motociclistas que habría cometido robos en este distrito y otras zonas cercanas de Lima.

El operativo fue resultado de un trabajo de vigilancia que se extendió durante aproximadamente tres semanas. Según Víctor Joseph Livia Gonzales, gerente de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San Isidro, los sospechosos eran seguidos por sus desplazamientos en San Isidro, Miraflores y Surquillo.

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Durante la intervención se encontraron cuatro motocicletas, un arma de fuego y un presunto artefacto explosivo que, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, sería una granada de guerra. El hallazgo abre nuevas interrogantes sobre las actividades de los detenidos y una eventual relación con otros delitos, entre ellos extorsiones y cobro de cupos, hipótesis que deberá ser corroborada por las autoridades.

Las cámaras de seguridad de San Isidro registraron los desplazamientos de una presunta banda dedicada al robo de celulares en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Cinco sujetos fueron capturados tras seguimiento por robo de celulares

La intervención se produjo luego de que las autoridades de San Isidro identificaran los movimientos de una presunta banda de delincuentes vinculada al robo de celulares. El seguimiento permitió observar los desplazamientos de los sospechosos y reunir información antes de concretar el operativo.

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Víctor Joseph Livia Gonzales explicó que el trabajo de vigilancia comenzó semanas atrás y que los presuntos delincuentes no habrían concentrado sus actividades en un solo distrito. “Hace más o menos tres semanas venimos teniendo una banda de motociclistas que roban celulares a inmediaciones de no solamente San Isidro, Miraflores, Surquillo. Pero veníamos nosotros siguiéndolos con las cámaras en San Isidro”, declaró a Buenos Días Perú.

Con el seguimiento realizado mediante las cámaras, los agentes lograron ubicar a los sospechosos en Surquillo, donde finalmente fueron intervenidos. En el operativo participaron efectivos policiales y personal de seguridad, mientras cuatro motocicletas quedaron también bajo intervención.

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Los cinco sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias. La investigación deberá establecer si participaron en los presuntos robos de celulares registrados en los distritos donde fueron identificados y determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los intervenidos.

Efectivos policiales custodian a cinco hombres detenidos en Surquillo tras un seguimiento realizado con las cámaras de videovigilancia del distrito de San Isidro. (Composición: Infobae Perú)

Arma y presunta granada generan sospechas sobre cobro de cupos

Además de las motocicletas, durante el operativo se encontró un arma de fuego y un objeto que, de manera preliminar, habría sido identificado como un artefacto explosivo. La presencia de estos elementos amplía las líneas que deberán ser investigadas tras la captura de los cinco sujetos.

El gerente de Seguridad Ciudadana confirmó los hallazgos durante su entrevista. “Los cinco han sido capturados. Cuatro motos, cinco, un arma y un, al parecer, un artefacto explosivo, una granada de guerra”, señaló. Debido a la posible presencia del explosivo, fue necesaria la intervención de personal especializado.

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Estos elementos también generan sospechas sobre una eventual participación de los detenidos en otros delitos además del robo de celulares. Entre las hipótesis que podrían ser materia de investigación figura una posible vinculación con extorsiones y cobro de cupos, aunque esta relación todavía deberá ser determinada mediante las diligencias policiales y fiscales.

Las autoridades deberán establecer la procedencia del arma y del presunto explosivo, además de determinar si fueron utilizados en algún hecho delictivo. Los resultados de estas pericias serán parte de la investigación que busca establecer la responsabilidad de los cinco detenidos.

Efectivos policiales intervienen a un sospechoso de integrar una banda de robacelulares e incautan un revólver durante un operativo en Surquillo. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras de San Isidro permitieron seguir a la banda de motociclistas hasta Surquillo

El operativo también puso en evidencia el sistema de videovigilancia de San Isidro, utilizado por las autoridades municipales para realizar el seguimiento de personas y vehículos involucrados en hechos sospechosos. La red de cámaras constituye una de las principales herramientas empleadas para monitorear las calles del distrito.

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La alcaldesa de San Isidro, Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, detalló que el distrito cuenta con 663 cámaras, de las cuales 657 se encuentran operativas. “Tenemos seiscientos sesenta y tres cámaras, seiscientos cincuenta y siete de ellas totalmente operativas y cien de ellas tienen reconocimiento facial y de placas”, declaró a Buenos Días Perú.

De acuerdo con la autoridad edil, 100 dispositivos cuentan con tecnología de reconocimiento facial y de placas vehiculares. Estas herramientas permiten obtener información sobre las personas y vehículos registrados por las cámaras y facilitar el seguimiento de sospechosos.

En el caso de los cinco detenidos, las imágenes obtenidas en San Isidro permitieron realizar el seguimiento de la presunta banda hasta su intervención en Surquillo. Ahora, los sujetos permanecen a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones por los presuntos robos y se determina si existen otros delitos relacionados con el caso.

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