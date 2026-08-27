Perú

Caen cinco robacelulares en Surquillo tras seguimiento de cámaras de San Isidro: hallan arma y presunta granada

Los sospechosos eran seguidos desde hace tres semanas por sus presuntos robos en Miraflores y Surquillo. Durante el operativo se intervinieron cuatro motocicletas y hallaron un arma y una presunta granada

Las cámaras de San Isidro permitieron seguir durante tres semanas a una presunta banda de motociclistas vinculada al robo de celulares. Los cinco sujetos fueron capturados en Surquillo, donde también se hallaron cuatro motos, un arma y una presunta granada. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión
Guardar

Cinco sujetos vinculados al presunto robo de celulares fueron detenidos en Surquillo luego de un seguimiento realizado mediante las cámaras de videovigilancia de San Isidro. Los intervenidos serían integrantes de una presunta banda de motociclistas que habría cometido robos en este distrito y otras zonas cercanas de Lima.

El operativo fue resultado de un trabajo de vigilancia que se extendió durante aproximadamente tres semanas. Según Víctor Joseph Livia Gonzales, gerente de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de San Isidro, los sospechosos eran seguidos por sus desplazamientos en San Isidro, Miraflores y Surquillo.

PUBLICIDAD

Durante la intervención se encontraron cuatro motocicletas, un arma de fuego y un presunto artefacto explosivo que, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, sería una granada de guerra. El hallazgo abre nuevas interrogantes sobre las actividades de los detenidos y una eventual relación con otros delitos, entre ellos extorsiones y cobro de cupos, hipótesis que deberá ser corroborada por las autoridades.

Dos tomas de cámaras de seguridad que muestran a un motociclista en la vía pública y a dos personas sobre una acera
Las cámaras de seguridad de San Isidro registraron los desplazamientos de una presunta banda dedicada al robo de celulares en Lima. (Composición: Infobae Perú)

Cinco sujetos fueron capturados tras seguimiento por robo de celulares

La intervención se produjo luego de que las autoridades de San Isidro identificaran los movimientos de una presunta banda de delincuentes vinculada al robo de celulares. El seguimiento permitió observar los desplazamientos de los sospechosos y reunir información antes de concretar el operativo.

PUBLICIDAD

Víctor Joseph Livia Gonzales explicó que el trabajo de vigilancia comenzó semanas atrás y que los presuntos delincuentes no habrían concentrado sus actividades en un solo distrito. “Hace más o menos tres semanas venimos teniendo una banda de motociclistas que roban celulares a inmediaciones de no solamente San Isidro, Miraflores, Surquillo. Pero veníamos nosotros siguiéndolos con las cámaras en San Isidro”, declaró a Buenos Días Perú.

Con el seguimiento realizado mediante las cámaras, los agentes lograron ubicar a los sospechosos en Surquillo, donde finalmente fueron intervenidos. En el operativo participaron efectivos policiales y personal de seguridad, mientras cuatro motocicletas quedaron también bajo intervención.

Los cinco sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades para continuar con las diligencias. La investigación deberá establecer si participaron en los presuntos robos de celulares registrados en los distritos donde fueron identificados y determinar qué responsabilidad corresponde a cada uno de los intervenidos.

Agentes policiales escoltan a varios hombres esposados en la vía pública durante la noche y en el interior de un inmueble
Efectivos policiales custodian a cinco hombres detenidos en Surquillo tras un seguimiento realizado con las cámaras de videovigilancia del distrito de San Isidro. (Composición: Infobae Perú)

Arma y presunta granada generan sospechas sobre cobro de cupos

Además de las motocicletas, durante el operativo se encontró un arma de fuego y un objeto que, de manera preliminar, habría sido identificado como un artefacto explosivo. La presencia de estos elementos amplía las líneas que deberán ser investigadas tras la captura de los cinco sujetos.

El gerente de Seguridad Ciudadana confirmó los hallazgos durante su entrevista. “Los cinco han sido capturados. Cuatro motos, cinco, un arma y un, al parecer, un artefacto explosivo, una granada de guerra”, señaló. Debido a la posible presencia del explosivo, fue necesaria la intervención de personal especializado.

Estos elementos también generan sospechas sobre una eventual participación de los detenidos en otros delitos además del robo de celulares. Entre las hipótesis que podrían ser materia de investigación figura una posible vinculación con extorsiones y cobro de cupos, aunque esta relación todavía deberá ser determinada mediante las diligencias policiales y fiscales.

Las autoridades deberán establecer la procedencia del arma y del presunto explosivo, además de determinar si fueron utilizados en algún hecho delictivo. Los resultados de estas pericias serán parte de la investigación que busca establecer la responsabilidad de los cinco detenidos.

Un revólver sobre la acera junto a una pared azul y agentes policiales reteniendo a un hombre por la noche
Efectivos policiales intervienen a un sospechoso de integrar una banda de robacelulares e incautan un revólver durante un operativo en Surquillo. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras de San Isidro permitieron seguir a la banda de motociclistas hasta Surquillo

El operativo también puso en evidencia el sistema de videovigilancia de San Isidro, utilizado por las autoridades municipales para realizar el seguimiento de personas y vehículos involucrados en hechos sospechosos. La red de cámaras constituye una de las principales herramientas empleadas para monitorear las calles del distrito.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Rosalie Vizurraga Torrejón, detalló que el distrito cuenta con 663 cámaras, de las cuales 657 se encuentran operativas. “Tenemos seiscientos sesenta y tres cámaras, seiscientos cincuenta y siete de ellas totalmente operativas y cien de ellas tienen reconocimiento facial y de placas”, declaró a Buenos Días Perú.

De acuerdo con la autoridad edil, 100 dispositivos cuentan con tecnología de reconocimiento facial y de placas vehiculares. Estas herramientas permiten obtener información sobre las personas y vehículos registrados por las cámaras y facilitar el seguimiento de sospechosos.

En el caso de los cinco detenidos, las imágenes obtenidas en San Isidro permitieron realizar el seguimiento de la presunta banda hasta su intervención en Surquillo. Ahora, los sujetos permanecen a disposición de las autoridades mientras avanzan las investigaciones por los presuntos robos y se determina si existen otros delitos relacionados con el caso.

Temas Relacionados

San IsidroSurquilloRobocriminalidadperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Josué Gutiérrez afirmó que una eventual disolución del Parlamento podría elevar entre “20 y 30 puntos” la aceptación de la presidenta, aunque negó promover esa medida

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú detectó movimientos telúricos en Lambayeque, Lima, Arequipa, Huánuco, Junín y Tumbes, con epicentros localizados tanto en la costa como en el interior del país

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de agosto de 2026

El vacío que aprovechan los groomers para cometer abusos: padres sin tiempo y menores que buscan atención en internet

Una encuesta de Aldeas Infantiles SOS Perú revela que los groomers, depredadores en línea que buscan ganarse la confianza de niños y adolescentes con fines de abuso sexual, aprovechan sus gustos, problemas y necesidades emocionales para acercarse sin ser detectados

El vacío que aprovechan los groomers para cometer abusos: padres sin tiempo y menores que buscan atención en internet

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

En el streaming ‘La Manada’, el chico reality contó que ha llegado a gastar entre S/ 8.500 y S/ 9.000 en una juerga.

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

Ignacio Buse y su ruta definida en el US Open 2026: debutará ante el local Marcos Giron, a quien ya venció este año

El tenista peruano será la siembra número 32 del último Grand Slam de la temporada y tendrá un estreno especial ante el estadounidense, al que derrotó en un ajustado partido disputado sobre césped en Queen’s

Ignacio Buse y su ruta definida en el US Open 2026: debutará ante el local Marcos Giron, a quien ya venció este año
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Defensor del Pueblo insinúa que Keiko Fujimori solo necesita cerrar el Congreso para disparar su “popularidad”

Juan Sheput pide investigar a mano derecha de Acuña por contratar a aportantes de APP en programa de Trabajo

PJ suspende proceso contra los exconsejeros del CNM Iván Noguera y Guido Águila por caso José Luna

Lupe Zevallos seguirá en prisión: TC rechaza demanda de la hermana de ‘Lunarejo’ para anular su condena de 25 años

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

ENTRETENIMIENTO

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

Patricio Parodi revela la exorbitante cifra que gasta en sus fiestas: “Nunca nadie se aburre en mi box”

Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, debuta en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y sorprende con su primer papel

‘La Bella Luz’ regresa a los escenarios con versus frente a ‘Los Caribeños de Guadalupe’

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

DEPORTES

Ignacio Buse y su ruta definida en el US Open 2026: debutará ante el local Marcos Giron, a quien ya venció este año

Ignacio Buse y su ruta definida en el US Open 2026: debutará ante el local Marcos Giron, a quien ya venció este año

Mano Menezes adelanta que aumentará “un poco más” la próxima lista de convocados de la selección peruana para los próximos amistosos internacionales

Sporting Cristal clasificó a semifinales de Copa de la Liga 2026: goles y resumen del triunfo 4-1 ante Sport Huancayo

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club