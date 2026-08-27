Papa León XIV en Perú: GORE Ucayali estima que misa en Pucallpa será multitudinaria

La visita del papa León XIV a Pucallpa será uno de los eventos más masivos de la región amazónica, según afirmó el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay.

Guardar

El Gobierno Regional de Ucayali (GORE Ucayali) asegura que la misa del papa León XIV en Pucallpa congregará a cientos de miles de fieles, en una de las mayores movilizaciones religiosas de la Amazonía peruana.

Según declaraciones recogidas por Exitosa Noticias, Manuel Gambini Rupay, gobernador regional, describió el operativo logístico y la expectativa generada en torno a la visita prevista para noviembre. La región ajusta cada detalle para recibir al sumo pontífice y garantizar el acceso de fieles provenientes de diversos puntos del país y de naciones vecinas.

“Ya es la segunda visita que nos ha hecho la gente del Vaticano y la Guardia Suiza para ver lo que es la seguridad del Santo Padre”, afirmó el gobernador Gambini . El funcionario resaltó la conectividad estratégica de Ucayali, factor que facilitará la llegada de fieles desde regiones amazónicas y países como Colombia y Brasil.

PUBLICIDAD

“Nosotros somos una de las regiones más pujantes de los últimos años de la Amazonía peruana por la ubicación estratégica que tenemos. Por eso siempre hemos dicho: la nueva Roma del Perú es Pucallpa o Ucayali”, declaró.

El plan de acceso contempla rutas fluviales y terrestres. El gobernador subrayó la importancia de la llegada por río desde Iquitos, Tabatinga y Leticia, además de los accesos carreteros desde Selva Central, Huánuco y Tarapoto.

“Vamos a tener una concentración espectacular por todos los fieles quienes quieren venir a verle al Santo Padre aquí a la ciudad de Pucallpa”, sostuvo Gambini. Las autoridades trabajan en la habilitación de vías y espacios para recibir a contingentes de fieles, previendo la llegada de cientos de autobuses.

PUBLICIDAD

Una comitiva del Vaticano llegó a Pucallpa para inspeccionar los espacios que podrían formar parte de la visita del papa León XIV a Ucayali. La delegación recorrió el bulevar de Yarinacocha y evalúa otros puntos como la avenida Centenario, la Plaza de Armas, la catedral y el estadio Aliardo Soria Pérez. La visita del pontífice a Pucallpa está prevista para el 15 de noviembre. Fuente: Canal N

Recorrido papal, sedes y organización en marcha

El itinerario previsto inicia con la llegada del papa al bulevar de Yarinacocha, punto de concentración de pueblos originarios y amazónicos. “Ya con ese grupo que ya participa, él (papa) haría el recorrido por toda la avenida Yarinacocha, que es una avenida grande, hasta llegar a la Plaza de Armas de Pucallpa”, describió.

En la Plaza de Armas, el pontífice visitará la catedral y plantará un árbol de schuwaco, antes de ser recibido por la alcaldesa provincial.

Posteriormente, el papa se desplazará a la explanada de Virenita (también conocida como “La Videnita”), donde se celebrará la misa principal. El espacio supera los 50 mil metros cuadrados, según datos aportados por el GORE Ucayali.

PUBLICIDAD

“Yo calculo un aproximado de unos ciento veinte a ciento cincuenta mil personas que se aglomeraría en la Virenita para que puedan escucharle al Santo Padre. Pero más allá de ello, yo pienso que la concentración en los diferentes puntos va a superar los trescientos mil”, estimó Gambini.

Las autoridades evalúan la posibilidad de instalar un escenario sobre el lago Yarinacocha para aprovechar el entorno natural. “Vamos seguramente a reunirnos los próximos días con el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder hacer que nos ayuden ellos y hacer un escenario espectacular sobre el lago Yarinacocha”, agregó el gobernador, citado por Exitosa Noticias.

PUBLICIDAD

Seguridad, transporte y reto logístico

El despliegue contempla la coordinación con la Marina de Guerra del Perú para reforzar el transporte acuático y asegurar el flujo de visitantes a través de las vías fluviales, fundamentales en la región amazónica.

Además, las municipalidades de la zona asumen responsabilidades en la mejora de las rutas, con el objetivo de que “las vías por donde se trasladará el papa León XIV se encuentren habilitadas y en buenas condiciones”, según apuntó el gobernador en Exitosa Noticias.

Vamos a darle la oportunidad de miles de fieles saludarlo, apreciarlo al Santo Padre el día que llegue hacia la ciudad de Pucallpa”, concluyó Gambini.

PUBLICIDAD