María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

Este segmento de programa de entrevistas presenta a María Pía y otros comentaristas en un estudio. Se discute la verificación de métricas de canales de YouTube y la transparencia de las cifras. La conversación se centra en la autenticidad de las estadísticas, el impacto en las agencias de publicidad y la desvalidación de datos manipulados o generados por bots. Los participantes explican la fiabilidad de las cifras que YouTube genera y cómo estas se certifican. El escenario es un estudio con varias cámaras y monitores.

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La discusión sobre la veracidad de los datos digitales volvió a encenderse tras la intervención de María Pía Copello en su espacio ‘Sin más que decir’. Durante la transmisión, la conductora abordó de manera directa las declaraciones de Víctor Caballero ‘Curwen’, quien había sugerido que el equipo de Copello manipulaba los resultados de visualizaciones en su canal de YouTube.

La reacción de la presentadora no tardó en llegar y sus palabras marcaron el tono del programa: “Nosotros escogemos nuestras batallas y no tenemos ganas de pelear”.

El cuestionamiento surgió luego de que Curwen, conocido por su análisis de métricas digitales, hiciera públicas sus dudas sobre la transparencia de las cifras del canal +Q. Incluso lanzó una advertencia dirigida a las marcas asociadas con el proyecto, generando preocupación sobre la credibilidad de los datos que presentan los creadores de contenido.

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María Pía Copello aborda en su programa de internet los cuestionamientos sobre la audiencia de sus contenidos digitales.

La respuesta inicial no solo vino de Copello, sino también de su compañero Israel Dreyfus, quien optó por la ironía: “Y tú que te quieres quedar con mi chocolate, no te lo voy a dar”. El equipo buscó restarle dramatismo a la controversia, aunque sin dejar de lado la firmeza frente a los señalamientos.

Copello explicó que en algún momento invitaron al equipo de DataTube a sus instalaciones, con la intención de mostrar la autenticidad de sus cifras. Sin embargo, afirmó que la respuesta habría sido únicamente de confrontación y ataques.

“Al final todas las empresas están hechas por personas y si ves que las personas no tienen la seriedad, la correa... porque los hemos invitado al canal a mostrarles nuestras cifras y lo único que hacen es atacar. Creo que la gente se da cuenta quiénes están detrás de las empresas y creería que afecta su credibilidad. Las empresas no ven solo su data, ven la data de los canales, tienen agencias de publicidad, no es solo un ranking, tienen que verificar su información”, puntualizó la conductora.

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El inicio de ‘Sin más que decir’ no fue fácil para Copello y su equipo. Reconoció que los primeros resultados no cumplieron las expectativas, pero ese escenario no detuvo su avance. “Fue un inicio duro, difícil, pero así somos, competitivos y persistentes”, sostuvo ante la audiencia.

María Pía Copello aborda en su programa de internet los cuestionamientos sobre la audiencia de sus contenidos digitales.

La transmisión también incluyó un comentario de Abneer Robles, compañero de la mesa, dirigido a Carlos Orosco: “A esos envidioscos, recuerdo que te quitaron una marca por hablar estupideces de las mujeres y no necesariamente por bots, lo recuerdo y esa marca ya no está en tu mesa y no va volver, por si acaso”.

La presentadora hizo énfasis en que no buscan prolongar el conflicto. “Cada quien es responsable de las cosas que dice y cómo quiere llevar sus programas, nosotros nos dedicamos al entretenimiento y va ser una de las últimas veces que hablamos de este tema, no nos suma nada, no nos interesa, es darle visibilidad a la gente...”, comentó Copello.

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Productor y conductores también defendieron su trabajo constante

El respaldo al canal no solo provino de los presentadores. Abneer Robles, productor de ‘Sin más que decir’, aseguró que la controversia motivó a las marcas auspiciadoras a ser aún más rigurosas al momento de verificar la información proveniente de YouTube. “Es lo mejor para los que dicen la verdad”, apuntó Robles.

Robles también reveló que el lunes en que Mario Hart defendió su postura tras las declaraciones de Korina Rivadeneira, el canal +Q alcanzó una facturación de 1.500 dólares, de los cuales 900 dólares correspondieron al programa conducido por María Pía Copello y Ethel Pozo. Este dato fue presentado como un ejemplo del alcance real y la transparencia de su canal.

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Productor y conductores también defendieron su trabajo constante Captura: Sin + que decir.

Respecto a los mecanismos de control de YouTube, Robles afirmó: “No hay forma de engañarle a YouTube porque te bota la data real después de dos días, entonces si YouTube te bota la data real después de dos días, cómo esta persona te bota la data después de un día”. La declaración buscó desestimar la posibilidad de manipulación de cifras y reforzar la confianza en los procesos internos de la plataforma.

Luciana Roy, otra de las conductoras, intervino para remarcar la diferencia entre ambos públicos: “Ellos creen que están acabando con nosotros, pero se equivocan, porque nosotros no vamos diciendo, ‘oye marca sal de esa mesa’, al contrario porque cada uno tiene diferente público. Nosotros no creemos tener el mismo público que ciertos personajes, no creo que tu público sea nuestro público, nuestro público tiene corazón y es amarillo”, afirmó, acompañando sus palabras con un gesto simbólico.

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