Perú

Alias ‘Nairobi’ debería ser extraditado a Perú para responder por procesos judiciales pendientes, según exministro del Interior

Cluber Aliaga destacó el papel de Interpol para ubicar a personas buscadas por la justicia y pidió reforzar la coordinación entre las fuerzas de seguridad de distintos países

El exministro del Interior, Cluber Aliaga, analiza la captura del cabecilla principal de la organización criminal Tren de Aragua en Perú. En la entrevista se discute la cooperación policial internacional y la situación de la Policía Nacional del Perú en la lucha contra la delincuencia. Exitosa
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La captura de un presunto integrante de una organización criminal transnacional en Colombia abrió el debate sobre el procedimiento que debería seguir para que enfrente los procesos pendientes en Perú. El caso volvió a poner sobre la mesa la necesidad de coordinación entre las fuerzas policiales de distintos países frente a estructuras delictivas que operan fuera de las fronteras nacionales.

Durante una entrevista con Exitosa, el exministro del Interior Cluber Aliaga se refirió a la detención de alias ‘Páez’, señalado como cabecilla del Tren de Aragua en Perú. Según explicó, la situación debería resolverse con su entrega a las autoridades peruanas para que responda por los casos que tiene pendientes en el país.

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Aliaga sostuvo que la cooperación policial internacional resulta clave para ubicar a personas requeridas por la justicia y vinculadas con organizaciones criminales. En ese contexto, destacó el papel de Interpol como mecanismo para compartir información sobre individuos buscados en distintos países.

El exministro también planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de la Policía Nacional del Perú, tanto en recursos humanos como en equipamiento, capacitación y herramientas tecnológicas. Para Aliaga, la respuesta frente a la delincuencia transnacional requiere coordinación entre instituciones nacionales y organismos de seguridad extranjeros.

Aliaga plantea la expulsión y entrega a Perú

Consultado por Exitosa sobre si correspondía una extradición o una expulsión desde Colombia, Cluber Aliaga señaló que el detenido debería ser trasladado al Perú para afrontar los procesos judiciales que pesan sobre él.

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“Yo creo que ahí lo van a expulsar, lo deben expulsar de Colombia, entregarlo inmediatamente para que sea juzgado y sentenciado allá en el país donde tiene todos los casos, por los que tiene que responder”.

La declaración se produjo luego de que el programa informara sobre la captura en Bogotá de quien fue identificado durante la entrevista como alias ‘Páez’, señalado como cabecilla principal del Tren de Aragua en Perú.

Aliaga consideró que la detención muestra la utilidad de los mecanismos de cooperación internacional. Según explicó, Interpol permite el intercambio de información sobre requisitorias, personas buscadas y miembros de organizaciones criminales que operan en diferentes territorios.

El exministro advierte sobre el alcance de las organizaciones criminales

Un hombre con chaqueta blanca permanece custodiado por dos policías fuertemente armados con uniforme táctico negro y pasamontañas
Agentes de la policía colombiana custodian a alias Nayrobi, presunto integrante de la banda criminal Tren de Aragua, luego de su detención en el país. (Gobierno de Colombia)

Durante la entrevista, Aliaga señaló que las organizaciones delictivas pueden extender sus operaciones hacia otros países cuando encuentran oportunidades para desarrollar actividades ilícitas. Por ello, planteó que las fuerzas de seguridad deben mantener coordinación más allá de las fronteras.

El exministro mencionó entre las actividades que pueden atraer a estas estructuras la minería ilegal y el tráfico ilícito de drogas. También indicó que recursos como la madera y la pesca pueden despertar el interés de mafias internacionales.

Según Aliaga, esta situación exige que las autoridades peruanas refuercen sus capacidades para enfrentar organizaciones con presencia en distintos países y con acceso a recursos que facilitan sus operaciones.

Otro de los puntos abordados durante el diálogo fue la situación de la Policía Nacional del Perú. Aliaga estableció una diferencia entre la evolución de las instituciones policiales de Perú y Colombia.

“La policía peruana ha venido siendo disminuida. En los diferentes gobiernos ha venido siendo desatendida, mientras que la policía colombiana ha tenido un proceso de fortalecimiento en los últimos años”.

El exministro sostuvo que la Policía requiere mejoras en capacitación, equipamiento y controles internos. También consideró necesario reforzar los mecanismos destinados a detectar posibles infiltraciones de integrantes de organizaciones delictivas dentro de la institución.

Para Aliaga, la capacidad operativa también depende de una mejor distribución de los recursos disponibles. En ese sentido, planteó optimizar el uso del personal y de los medios logísticos antes de avanzar hacia nuevas medidas.

Tecnología y cooperación con el FBI

Aliaga también se refirió al convenio de cooperación entre Estados Unidos y Perú orientado al trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el FBI frente a la criminalidad transnacional.

El exministro consideró que esta cooperación puede aportar capacitación y conocimientos especializados a los agentes peruanos. También destacó la experiencia del FBI en investigación y criminalística.

Entre las herramientas que, según Aliaga, deberían recibir mayor atención figuran los sistemas de interceptación de comunicaciones, cámaras, software especializado y drones para labores de vigilancia y seguimiento.

Además, planteó la posibilidad de fortalecer los laboratorios criminalísticos del país a partir de modelos utilizados por el FBI. Según explicó, la cooperación podría contribuir a elevar la preparación profesional y técnica de los efectivos peruanos.

Aliaga pide cambios en justicia y sistema penitenciario

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El exministro sostuvo que la lucha contra la delincuencia no depende únicamente de la Policía. En su opinión, también requiere modificaciones en el sistema de justicia, el control penitenciario y el seguimiento de los recursos económicos provenientes de actividades ilícitas.

Aliaga señaló que el Estado debe mejorar el seguimiento de fondos vinculados con delitos y fortalecer los servicios de justicia para reducir la posibilidad de que personas con antecedentes delictivos recuperen su libertad.

También atribuyó un papel relevante al Poder Legislativo, el Poder Judicial, los gobiernos regionales y locales, además de las juntas vecinales y otros sectores de la sociedad.

Respecto de los altos mandos policiales, Aliaga indicó que existen normas que limitan la capacidad presidencial para remover comandos. Sin embargo, consideró que cualquier modificación debe priorizar criterios institucionales y no intereses políticos.

“Tenemos que poner jefes policiales que trabajen en función del interés de la población, fundamentalmente”.

La entrevista vinculó la captura del señalado integrante del Tren de Aragua con la discusión sobre cooperación policial internacional, fortalecimiento institucional, herramientas tecnológicas y reformas en los sistemas de justicia y seguridad.

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