Capturaron a alias ‘Nairobi’, señalado como máximo cabecilla del Tren de Aragua en Perú: ¿qué crímenes cometió?

En una operación clave en Bogotá, las autoridades capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, alias "Nairobi", cabecilla principal de la organización criminal Tren de Aragua en Perú. La periodista Alejandra Trujillo ofrece detalles exclusivos sobre el operativo y el futuro del delincuente, quien es requerido por varios países.

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La captura del venezolano Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, señalado por las autoridades colombianas como una de las principales figuras del Tren de Aragua en Perú, se concretó este jueves en Bogotá, Colombia, luego de un seguimiento a sus movimientos en la capital colombiana. La información fue reportada por la periodista colombiana Alejandra Trujillo, quien explicó detalles de la operación durante una entrevista con Exitosa.

Según la comunicadora, Pérez Nieto fue localizado en la localidad de Fontibón, una zona ubicada en el occidente de Bogotá y próxima al aeropuerto internacional El Dorado. Se trata de un sector con una alta densidad poblacional, característica que, habría permitido al integrante de la organización criminal mantenerse fuera del radar durante un periodo de tiempo.

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Seguimiento permitió ubicarlo en Bogotá

La captura de alias “Nairobi” fue resultado de un trabajo de inteligencia y seguimiento que permitió identificar la continuidad de sus movimientos en Bogotá. El detenido habría considerado que la gran cantidad de habitantes de Bogotá le permitiría pasar desapercibido. Sin embargo, las organizaciones criminales transnacionales se han convertido en una prioridad para el actual Gobierno colombiano.

Agentes de la policía colombiana custodian a alias Nayrobi, presunto integrante de la banda criminal Tren de Aragua, luego de su detención en el país. (Gobierno de Colombia)

La captura se produjo después de otro operativo contra integrantes del Tren de Aragua. La periodista mencionó que el 23 de agosto fue detenido en Bucaramanga otro presunto integrante de esta organización. Estos procedimientos, explicó, forman parte del seguimiento que permitió posteriormente llegar hasta Pérez Nieto.

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¿Qué crimenes cometió en Perú y de qué se le juzga?

De acuerdo con la información proporcionada durante la entrevista, Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, es señalado como una figura de alto nivel dentro de la estructura del Tren de Aragua que opera en Perú y como un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder de esta organización criminal de origen venezolano.

La organización criminal ha extendido sus actividades hacia distintos países de América Latina. En el caso de Pérez Nieto, la periodista señaló que existen investigaciones y señalamientos relacionados con delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

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“Es la máxima figura del Tren de Aragua en Perú”, afirmó Trujillo.

La periodista también indicó que el detenido tendría requerimientos vinculados con Estados Unidos, debido a delitos atribuidos a organizaciones criminales transnacionales. Entre ellos mencionó investigaciones relacionadas con narcotráfico, lo que podría abrir la posibilidad de que las autoridades estadounidenses también busquen su extradición.

El destino judicial de alias “Nairobi” aún está por definirse. Perú podría solicitar formalmente su extradición, mientras que Estados Unidos también tendría interés en el detenido por investigaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos. Si existen requerimientos de ambos países, las autoridades colombianas deberán evaluar cuál solicitud corresponde atender de acuerdo con los procesos y delitos atribuidos.

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Todavía no se conoce si tenía armas o drogas

Aunque la captura ya fue confirmada, todavía existen aspectos de la operación que no han sido revelados públicamente.

Durante la entrevista, Trujillo explicó que aún no se conocía el reporte completo de la captura y que no podía confirmar si Pérez Nieto fue encontrado con armas, drogas u otros elementos durante el procedimiento.

Tampoco estaba confirmado si el detenido se encontraba acompañado por otras personas al momento de la intervención.

La periodista señaló que estos detalles podrían conocerse posteriormente, cuando la Policía Nacional y la Fiscalía colombiana presenten información más completa sobre el operativo.

Operativo contó con apoyo internacional

La captura tampoco habría sido únicamente resultado del trabajo de la Policía colombiana. Según explicó Trujillo, se conformaron grupos destinados a combatir a organizaciones criminales y se recibió apoyo de organismos internacionales para ubicar a Pérez Nieto.

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La periodista vinculó este trabajo con la estrategia de seguridad impulsada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, cuyo Gobierno, según afirmó, ha colocado como una de sus prioridades la lucha contra las organizaciones criminales y el fortalecimiento de la seguridad.

El mandatario colombiano fue quien informó inicialmente sobre la captura a través de sus canales oficiales, mientras que se esperaba que posteriormente las autoridades proporcionaran información adicional sobre el procedimiento.