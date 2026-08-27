Perú

Capturaron a alias ‘Nairobi’, señalado como máximo cabecilla del Tren de Aragua en Perú: ¿qué crímenes cometió?

Luis Saúl Pérez Nieto fue detenido en Bogotá tras un seguimiento de inteligencia. Es señalado como hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ y una de las principales figuras del Tren de Aragua en Perú.

En una operación clave en Bogotá, las autoridades capturaron a Luis Saúl Pérez Nieto, alias "Nairobi", cabecilla principal de la organización criminal Tren de Aragua en Perú. La periodista Alejandra Trujillo ofrece detalles exclusivos sobre el operativo y el futuro del delincuente, quien es requerido por varios países.
Guardar

La captura del venezolano Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, señalado por las autoridades colombianas como una de las principales figuras del Tren de Aragua en Perú, se concretó este jueves en Bogotá, Colombia, luego de un seguimiento a sus movimientos en la capital colombiana. La información fue reportada por la periodista colombiana Alejandra Trujillo, quien explicó detalles de la operación durante una entrevista con Exitosa.

Según la comunicadora, Pérez Nieto fue localizado en la localidad de Fontibón, una zona ubicada en el occidente de Bogotá y próxima al aeropuerto internacional El Dorado. Se trata de un sector con una alta densidad poblacional, característica que, habría permitido al integrante de la organización criminal mantenerse fuera del radar durante un periodo de tiempo.

PUBLICIDAD

Seguimiento permitió ubicarlo en Bogotá

La captura de alias “Nairobi” fue resultado de un trabajo de inteligencia y seguimiento que permitió identificar la continuidad de sus movimientos en Bogotá. El detenido habría considerado que la gran cantidad de habitantes de Bogotá le permitiría pasar desapercibido. Sin embargo, las organizaciones criminales transnacionales se han convertido en una prioridad para el actual Gobierno colombiano.

Un hombre con chaqueta blanca permanece custodiado por dos policías fuertemente armados con uniforme táctico negro y pasamontañas
Agentes de la policía colombiana custodian a alias Nayrobi, presunto integrante de la banda criminal Tren de Aragua, luego de su detención en el país. (Gobierno de Colombia)

La captura se produjo después de otro operativo contra integrantes del Tren de Aragua. La periodista mencionó que el 23 de agosto fue detenido en Bucaramanga otro presunto integrante de esta organización. Estos procedimientos, explicó, forman parte del seguimiento que permitió posteriormente llegar hasta Pérez Nieto.

PUBLICIDAD

¿Qué crimenes cometió en Perú y de qué se le juzga?

De acuerdo con la información proporcionada durante la entrevista, Luis Saúl Pérez Nieto, alias “Nairobi”, es señalado como una figura de alto nivel dentro de la estructura del Tren de Aragua que opera en Perú y como un hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, considerado el máximo líder de esta organización criminal de origen venezolano.

La organización criminal ha extendido sus actividades hacia distintos países de América Latina. En el caso de Pérez Nieto, la periodista señaló que existen investigaciones y señalamientos relacionados con delitos como extorsión, homicidio, tráfico de drogas y tráfico de armas.

“Es la máxima figura del Tren de Aragua en Perú”, afirmó Trujillo.

La periodista también indicó que el detenido tendría requerimientos vinculados con Estados Unidos, debido a delitos atribuidos a organizaciones criminales transnacionales. Entre ellos mencionó investigaciones relacionadas con narcotráfico, lo que podría abrir la posibilidad de que las autoridades estadounidenses también busquen su extradición.

El destino judicial de alias “Nairobi” aún está por definirse. Perú podría solicitar formalmente su extradición, mientras que Estados Unidos también tendría interés en el detenido por investigaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos. Si existen requerimientos de ambos países, las autoridades colombianas deberán evaluar cuál solicitud corresponde atender de acuerdo con los procesos y delitos atribuidos.

Todavía no se conoce si tenía armas o drogas

Aunque la captura ya fue confirmada, todavía existen aspectos de la operación que no han sido revelados públicamente.

Durante la entrevista, Trujillo explicó que aún no se conocía el reporte completo de la captura y que no podía confirmar si Pérez Nieto fue encontrado con armas, drogas u otros elementos durante el procedimiento.

Tampoco estaba confirmado si el detenido se encontraba acompañado por otras personas al momento de la intervención.

La periodista señaló que estos detalles podrían conocerse posteriormente, cuando la Policía Nacional y la Fiscalía colombiana presenten información más completa sobre el operativo.

Operativo contó con apoyo internacional

La captura tampoco habría sido únicamente resultado del trabajo de la Policía colombiana. Según explicó Trujillo, se conformaron grupos destinados a combatir a organizaciones criminales y se recibió apoyo de organismos internacionales para ubicar a Pérez Nieto.

La periodista vinculó este trabajo con la estrategia de seguridad impulsada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, cuyo Gobierno, según afirmó, ha colocado como una de sus prioridades la lucha contra las organizaciones criminales y el fortalecimiento de la seguridad.

El mandatario colombiano fue quien informó inicialmente sobre la captura a través de sus canales oficiales, mientras que se esperaba que posteriormente las autoridades proporcionaran información adicional sobre el procedimiento.

Temas Relacionados

NairobiTren de AraguaColombiasicariatoperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Precio del dólar con alza ligera hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 27 de agosto

Revisa los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

Precio del dólar con alza ligera hoy en Perú: Así cerró el tipo de cambio este 27 de agosto

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

La conductora de ‘Sin +Que decir’ no se quedó callada ante los cuestionamientos sobre su crecimiento digital

María Pía Copello contesta a Curwen luego de dudas sobre sus cifras en YouTube: “Nosotros escogemos nuestras batallas”

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

La iniciativa fue promovida por la vicepresidenta del organismo, Maali del Pomar, que ya presentó documentos ante Cancillería y al despacho de la Presidencia

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

El grito silencioso del cuerpo: el libro que visibiliza la histaminosis por déficit de DAO en el Perú

Elena Molina Vivanco transformó años de búsqueda médica sin respuestas en una obra que alerta sobre una condición enzimática vinculada a la migraña crónica, la fatiga y los trastornos digestivos persistentes

El grito silencioso del cuerpo: el libro que visibiliza la histaminosis por déficit de DAO en el Perú

Petroperú avanza restructuración y buscará operador privado para Lote 192

Desde Proinversión detallan que la reorganización de Petroperú, la empresa estatal, no significa privatizarla. Pero sí buscar activos para atraer inversión y gestión privada

Petroperú avanza restructuración y buscará operador privado para Lote 192
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Consejo de Ministros debate hoy jueves el pedido de facultades legislativas

Consejo de Ministros debate hoy jueves el pedido de facultades legislativas

Sancionan a la Clínica Delgado por entregar la historia clínica de Nadine Heredia a la fiscal Geovana Mori

Perú y Bolivia habilitan de forma permanente el paso fronterizo en Thola Kollo – Collpa que une Tacna con La Paz

Defensor del Pueblo exige que se saque a “toda la lacra” de la PNP “así se tenga que pasar” por Óscar Arriola

Rafael López Aliaga responde a Carlos Bruce por posible querella: “Si le hace falta plata, le doy”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina y su curioso comentario sobre el desempeño de Gia Meier en Zaca TV: “Es como la rubiecita tontita, pero encantadora”

Magaly Medina y su curioso comentario sobre el desempeño de Gia Meier en Zaca TV: “Es como la rubiecita tontita, pero encantadora”

Ana Paula Consorte se fue a Brasil y comparte indirecta para Paolo Guerrero: “Mi novio no quiere casarse, yo sí”

El fugaz romance de John Kelvin y la trujillana Malú Ferrer: joven lo dejó para regresar a EE UU y cantante le ruega en redes sociales

Magaly Medina lanza indirectas a sus detractores y a ¿Rodrigo González?: “Pasan inadvertidos en el mundo de la TV y se desesperan”

Juliana Oxenford comparte fuertes mensajes tras el nuevo romance de Vanessa Terkes con su exesposo, Milovan Radovic

DEPORTES

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Navarro respondió por las críticas a Paolo Guerrero y por su retiro en Alianza Lima

Franco Velazco afirma que los ingresos de Universitario bordean los 140 millones de soles y revela cuánto se pagó de la deuda del club

Aixa Vigil habla de la magnitud de jugar en Universitario y confiesa su ilusión: “Quiero ir a la Trinchera Norte”

La baja de Ugo Humbert habilita el ingreso de Ignacio Buse al cuadro principal del US Open 2026

Franco Navarro fue contundente sobre los ‘fake news’ contra Alianza Lima: “No tomamos decisiones por redes sociales”