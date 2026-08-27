Perú

Parlamento Andino busca entregar condecoración al papa León XIV durante su visita al Perú

La iniciativa fue promovida por la vicepresidenta del organismo, Maali del Pomar, que ya presentó documentos ante Cancillería y al despacho de la Presidencia

Comunidad Andina
El Parlamento Andino está conformado por políticos de los cuatro países miembros. Foto: Andina
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El Parlamento Andino aprobó otorgar al papa León XIV la Condecoración Simón Bolívar a la Integración, su máxima distinción. La Mesa Directiva tomó la decisión a propuesta de la vicepresidenta Maali Del Pomar, con vistas a entregarla durante la visita apostólica del pontífice al Perú prevista para noviembre.

La decisión fue adoptada el 26 de agosto por la Mesa Directiva, a propuesta de Del Pomar, como un reconocimiento a la trayectoria, liderazgo y servicio del papa, de acuerdo con el anuncio de la parlamentaria.

Según la Agencia Andina, al explicar los criterios del galardón, la vicepresidenta detalló que “la Condecoración Simón Bolívar a la Integración reconoce a quienes, por su trayectoria, liderazgo y servicio, han realizado contribuciones excepcionales a la integración de los pueblos, la unidad regional, la paz y el fortalecimiento de los vínculos entre las naciones”.

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El papa León XIV. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
El papa León XIV. EFE/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES

En ese marco, Del Pomar subrayó el peso que el Parlamento Andino atribuye a la presencia del pontífice en la región.

“En la región andina somos más de 88.5 millones de católicos. Recibir a Su Santidad durante su visita apostólica es un honor para esta representación y una expresión de la profunda fe, respeto y cariño del pueblo católico andino”, sostuvo.

El otorgamiento de la condecoración quedó vinculado a la próxima visita apostólica del papa al Perú, prevista para noviembre, que el Parlamento Andino considera una ocasión para formalizar el reconocimiento institucional.

Según la misma comunicación, la institución informó la decisión a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores para coordinar la posible entrega de la distinción al papa León XIV durante el tiempo en el que se encuentre en el Perú.

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Delegación del Vaticano en Cusco

La comitiva del Vaticano que llegó a Cusco para preparar los detalles de la visita del papa León XIV definirá este jueves el itinerario oficial de su paso por la ciudad en noviembre, una agenda porque el Arzobispado prevé la llegada de al menos 500 mil fieles y todavía debe resolverse dónde se celebrará la misa multitudinaria.

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Según RPP, la explanada de Sacsayhuamán aparece como el principal escenario por su capacidad para 100.000 personas. También están en evaluación la Plaza de Armas y el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que tiene aforo para 45.000 asistentes.

La delegación está integrada por 19 personas y es encabezada por el monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, de nacionalidad mexicana. El grupo llegó el miércoles a las 16.30 al aeropuerto Alejandro Velasco Astete y luego se instaló en un hotel del Centro Histórico.

Gobierno designa a funcionario encargado de facilitar la visita del papa

El Ministerio de Relaciones Exteriores designó a Rodrigo Hernán Boluarte Chávez como responsable estatal de la visita del papa León XIV a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, según una resolución suprema publicada en el diario oficial El Peruano.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT
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La norma establece que Boluarte Chávez, ministro consejero en el Servicio Diplomático de la República, queda a cargo de la “realización de la visita” y define un paquete de atribuciones para la coordinación estatal durante la preparación y el desarrollo del viaje apostólico.

Entre esas facultades figura la posibilidad de “suscribir convenios de gestión, colaboración, cooperación y/o auspicio o similares, y de ser el caso sus respectivas adendas” con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, además de organizaciones y organismos internacionales, vinculados a la realización de la visita.

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