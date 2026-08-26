Camión queda destrozado tras volcar en Pasamayito y conductor es llevado al hospital

Un camión que transportaba rollos de rafia terminó volcado en la séptima zona de Collique, en el ingreso a Pasamayito (Créditos: Panamericana TV)

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Las vías de acceso a Pasamayito fueron escenario de un nuevo accidente vehicular. Un camión que transportaba rollos de rafia terminó volcado en la séptima zona de Collique, en el distrito de Comas. El conductor resultó herido y fue trasladado al hospital Sergio Bernales. El copiloto, según los vecinos, se lanzó de la unidad para salvaguardar su vida.

El accidente ocurrió el último martes en horas de la tarde. Tras el vuelco, parte del material que trasladaba el vehículo quedó en la zona, junto con restos de la unidad. Las imágenes mostraron el estado en que terminó el camión después del hecho registrado en este punto de Comas.

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Según el programa Buenos días Perú de Panamericana TV, los vecinos manifestaron su preocupación luego del incidente y señalaron que sería la décima vez que ocurre un accidente de esta índole en el sector. En esta ocasión, el hecho dejó daños en el vehículo y afectó al conductor y al copiloto. Sin embargo, los residentes temen que una próxima emergencia pueda tener consecuencias más graves.

Un camión que transportaba rollos de rafia terminó volcado en la séptima zona de Collique, en el ingreso a Pasamayito - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Vecinos temen por viviendas y peatones

Los residentes advirtieron que un vehículo que ingrese o descienda por Pasamayito a gran velocidad podría terminar colisionando con alguna de las viviendas ubicadas en la zona. También expresaron su preocupación por los ciudadanos que utilizan la vereda para desplazarse.

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Durante el reporte se observó a varias personas caminando por este sector junto con sus niños. Asimismo, se pudo ver a adultos mayores transitando por la zona. Ante esta situación, los vecinos temen que alguno de ellos pueda convertirse en víctima de un próximo accidente.

En este tramo, la velocidad permitida es de 30 kilómetros por hora. No obstante, los residentes señalaron que algunos conductores que circulan por primera vez no ven la señalización, no respetan los rompemuelles y exceden el límite establecido.

El límite de velocidad en el sector es de 30 kilómetros por hora, pero algunos conductores no respetarían las señales ni los rompemuelles, según lo señalado en el reporte - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Piden presencia de personal de tránsito

El pedido se realiza pese a que en el lugar sí existe señalización. Durante el reporte se pudieron observar más de cuatro indicaciones en esta ruta, entre ellas avisos que establecen el límite de 30 kilómetros por hora y advertencias sobre la presencia de rompemuelles.

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Más adelante también se aprecia otro rompemuelle y nuevas señales. Asimismo, el sector cuenta con muros de contención. Sin embargo, los vecinos sostienen que estas medidas muchas veces no son respetadas por los conductores.

El accidente registrado ayer volvió a generar preocupación entre quienes viven y transitan por los alrededores de Pasamayito. El camión quedó volcado y su carga terminó esparcida en el lugar, mientras que el conductor fue llevado al hospital Sergio Bernales y el copiloto logró salvaguardar su vida, según los vecinos.

Los residentes insisten en la necesidad de que se tomen previsiones en este punto de la séptima zona de Collique, ante el temor de que un nuevo accidente pueda afectar a las viviendas o a las personas que utilizan esta vía.

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Accidente en julio

En julio se registró un accidente en ese lugar. Un bus de transporte público de la empresa Huáscar se despistó y derribó los muros de contención ubicados en la vía Pasamayito, en Comas. De acuerdo con Latina, el accidente ocurrió aproximadamente a las 8:40 p. m. y la unidad circulaba sin pasajeros, por lo que no se registraron víctimas mortales ni personas heridas de gravedad.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que el conductor perdió el control del vehículo. El chofer activó el claxon mientras intentaba evitar el despiste. Durante el incidente, una coaster que salía de una calle cercana estuvo cerca de cruzarse con el bus, pero consiguió esquivar su trayectoria.

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Tras el impacto contra los muros de contención de la berma central, vecinos alertaron a las autoridades. Minutos después, una grúa llegó para retirar el ómnibus y permitir la recuperación del tránsito.