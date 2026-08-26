Una nueva modalidad de secuestro en Lima: así operan ahora las bandas criminales para exigir el rescate

La PNP capturó a cuatro personas por una nueva modalidad de secuestro en Lima dirigida a trabajadores de empresas financieras. (Infobae)

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Una nueva modalidad de secuestro dirigida a trabajadores de empresas financieras encendió las alertas en Lima, luego de que la Policía Nacional del Perú (PNP) lograra capturar a cuatro personas vinculadas a estos hechos. Según la denuncia, los delincuentes no solicitaron el rescate a la familia de la víctima, sino que exigieron el pago directamente al representante de la empresa para la que laboraba la víctima.

La investigación policial permitió identificar a los presuntos integrantes de una banda criminal dedicada a secuestrar empleados de financieras y extorsionar a las empresas con montos que alcanzan los veinte mil soles.

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En esta ocasión, la víctima fue un ciudadano colombiano que trabajaba para una financiera, cuya identidad permanece reservada por seguridad. La policía precisó que la suma exigida se comunicó a través de mensajes dirigidos al representante de la compañía y no a los familiares del secuestrado.

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“Ellos ahora vienen secuestrando a empleados de empresas que hacen préstamos de dinero, le adicionan que deben de pagar también un cupo semanal”, sostuvo un vocero policial en declaraciones recogidas por Latina.

Esta nueva táctica busca doblegar a los empleadores mediante amenazas directas, además de imponer cobros extorsivos adicionales de 500 soles por cada motocicleta utilizada en la empresa, vehículos empleados principalmente para el cobro del dinero a los clientes.

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Vehículos como cautiverio

La modalidad identificada por la División de Secuestros de la Dirincri ha variado el lugar de cautiverio. Según la información policial, los delincuentes retienen a las víctimas dentro de automóviles, en lugar de trasladarlas a inmuebles o casas de seguridad. En este caso, el trabajador de la financiera permaneció retenido en el interior de un auto, donde los secuestradores establecieron contacto con el representante de la empresa para exigir el pago.

“La policía revela incluso una nueva modalidad, y es que las víctimas ya no son llevadas a casas de cautiverio, sino los mantienen retenidos en vehículos”, detalló el informe. La retención móvil complica la localización de los secuestrados y favorece la movilidad de los delincuentes, dificultando la acción policial.

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Los delincuentes también imponían un cupo semanal y cobraban quinientos soles por cada motocicleta usada en la financiera. (Andina)

Durante la operación, la Policía Nacional incautó una motocicleta y un automóvil utilizados para marcar y trasladar a la víctima. Entre los detenidos figuran Rosana Manfredi Castellanos y su hijo menor de edad, identificados como quienes administraban las cuentas bancarias de la organización criminal.

Extorsión múltiple

El caso expuesto revela que las bandas criminales no se limitan a un solo delito. Además del secuestro y la extorsión por rescate, exigen a las empresas el pago de cuotas semanales por cada vehículo utilizado en sus operaciones diarias.

Según las investigaciones, estas organizaciones buscan también someter a otras bandas que operan bajo el sistema de préstamos informales conocido como “gota a gota”, obligándolas a pagar cuotas a grupos criminales extranjeros.

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“La policía también investiga la legalidad de la empresa amenazada. Los préstamos no son formales, ya que ellos van directamente a hacer los cobros de dinero. Están amenazando a otras bandas para que se subyuguen a ellos, y aparte de ejercer esta actividad del gota a gota, le paguen cupo a bandas venezolanas”, puntualizó el vocero policial.

Recomendaciones de la División de Secuestros

Frente a la aparición de nuevas modalidades de secuestro, la División de Secuestros de la Dirincri ha difundido recomendaciones específicas para la ciudadanía y las empresas. Entre las principales sugerencias se encuentran evitar la rutina al salir o llegar al domicilio o centro laboral, y en caso de recibir una llamada sobre un supuesto secuestro, verificar la información antes de establecer contacto con los delincuentes.

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La división aconseja que las familias manejen una clave secreta para la verificación en situaciones de emergencia, y en caso de verse sorprendido por un secuestrador, mantener la calma y no oponer resistencia, priorizando la integridad física.

Una recomendación adicional advierte sobre la utilización de cuentas bancarias de terceros en las operaciones criminales: los delincuentes logran que una persona facilite su cuenta con la excusa de una compra, y luego la emplean para recibir depósitos producto de la extorsión.

Durante el secuestro, la Dirincri sugiere a las víctimas observar y memorizar elementos del entorno, como ruidos o características de los lugares, que puedan ser útiles para su ubicación. Recomiendan mantener una actitud respetuosa con los vigilantes, ya que esto podría convertirse en un factor de protección en algún momento.

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