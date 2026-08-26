Entrega gratuita de DNI en Lima: preguntas y respuestas para acceder al documento de identidad tras lluvias

Frente a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en diversos distritos de Lima Metropolitana debido a la DANA Aníbal, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha una campaña especial de entrega y renovación gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Esta acción tiene como objetivo garantizar el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios estatales, facilitando la obtención del documento de identidad en zonas golpeadas por las condiciones climáticas.
Las campañas se desarrollan en los distritos de Chorrillos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Cada uno cuenta con puntos de atención específicos y cronogramas diferenciados.
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Horarios de atención
La atención en todos los locales se realiza de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Los días varían según el distrito y el local, por lo que es necesario revisar el cronograma detallado para cada zona.
Locales y direcciones
A continuación, se detallan los puntos de atención, direcciones y fechas en las que la ciudadanía puede acudir para tramitar su DNI de manera gratuita:
- Chorrillos
DEMUNA
Dirección: Av. Defensores del Morro (Ex Huaylas) cuadra 20 (al costado de la Red de Salud del MINSA)
Periodo: Del 27 de agosto al 24 de setiembre
Atención: Solo los jueves
- San Juan de Lurigancho
Subgerencia de Programas Sociales
Dirección: Av. El Bosque N° 331 – Urb. Canto Grande (espaldas de SEDAPAL)
Periodo: Del 27 de agosto al 24 de setiembre
Atención: Solo los jueves
- San Juan de Miraflores
Palacio Municipal
Dirección: Av. Belisario Suárez N° 1075, Salón de los Espejos
Periodo: Del 25 de agosto al 29 de setiembre
Atención: Solo martes y jueves
- Villa El Salvador
Villa del Adulto Mayor
Dirección: Sector 3 Grupo 8
Periodo: Del 21 de agosto al 25 de setiembre
Atención: Solo lunes y viernes
- Villa María del Triunfo
CMI Villa María del Triunfo
Dirección: Av. Pedro Valle S/N Alt. Cdra18 de Av. El Triunfo (Pasando Plaza de Armas de Villa María del Triunfo)
Periodo: Del 25 de agosto al 29 de setiembre
Atención: Solo los martes
CMI Tablada de Lurín
Dirección: Av. República y Billinghurst S/N 2do sector - Tablada de Lurín (Alt. paradero 17 de Av. 27 de Diciembre)
Periodo: Del 26 de agosto al 30 de setiembre
Atención: Solo los miércoles
PS Virgen de Lourdes
Dirección: Jr. Condeabamba S/N - Virgen de Lourdes (Espaldas del Mercado Virgen de Lourdes: Alt. paradero 11 de Av. 26 de noviembre)
Periodo: Del 26 de agosto al 30 de setiembre
Atención: Solo los miércoles
PS 12 de Junio
Dirección: AA.HH. Av. 7 de Junio
Periodo: 25 de agosto, 8 y 22 de setiembre
PS Santa Rosa de Belén
Dirección: Av. Marginal S/N Zona C Alt. intersección Av. Salvador Allende (Ex pista nueva) con Av. Simón Bolívar. (2 cuadras antes del Palacio de Lurín)
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Periodo: 24 de setiembre y 29 de octubre
PS Valle Alto
Dirección: Av. José Olaya con Av. Alfonso Ugarte S/N Vallecito Alto
Periodo: 3 de setiembre y 1 de octubre
PS Juan Carlos Soberón
Dirección: AA.HH Virgen de la Candelaria. Calle Unión
Periodo: 10 de setiembre
PS Valle Bajo
Dirección: Calle Independencia Mz O10 L4 San Gabriel Alto
Periodo: 17 de setiembre y 22 de octubre
CSMC Gurunchaga
Dirección: Av. Santa Rosa 900 Tablada de Lurín
Periodo: 27 de agosto y 24 de setiembre
PS David Guerrero
Dirección: Av. Los Incas y Calle Tupac Yupanqui Sector 2
Periodo: 28 de agosto y 25 de setiembre
¿Por qué es importante contar con el DNI vigente?
El DNI es indispensable para realizar trámites personales y acceder a los programas y servicios ofrecidos por el Estado. Reniec, al llevar sus servicios a las zonas más afectadas, busca asegurar que las familias puedan obtener su documentación en tiempo oportuno y sin costo.
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¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
La campaña está dirigida a personas residentes en los distritos mencionados, especialmente aquellas afectadas por las lluvias recientes. Se recomienda acercarse al punto de atención más cercano según el cronograma para recibir orientación y acceder a la entrega o renovación gratuita del DNI.
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