Entrega gratuita de DNI en Lima: preguntas y respuestas para acceder al documento de identidad tras lluvias

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Frente a las afectaciones provocadas por las intensas lluvias en diversos distritos de Lima Metropolitana debido a la DANA Aníbal, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha puesto en marcha una campaña especial de entrega y renovación gratuita del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Esta acción tiene como objetivo garantizar el acceso de la ciudadanía a trámites y servicios estatales, facilitando la obtención del documento de identidad en zonas golpeadas por las condiciones climáticas.

Las campañas se desarrollan en los distritos de Chorrillos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Cada uno cuenta con puntos de atención específicos y cronogramas diferenciados.

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La campaña de Reniec busca garantizar el acceso a trámites y servicios del Estado en zonas golpeadas por las intensas lluvias.

Horarios de atención

La atención en todos los locales se realiza de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. Los días varían según el distrito y el local, por lo que es necesario revisar el cronograma detallado para cada zona.

Locales y direcciones

A continuación, se detallan los puntos de atención, direcciones y fechas en las que la ciudadanía puede acudir para tramitar su DNI de manera gratuita:

Chorrillos

DEMUNA

Dirección: Av. Defensores del Morro (Ex Huaylas) cuadra 20 (al costado de la Red de Salud del MINSA)

Periodo: Del 27 de agosto al 24 de setiembre

Atención: Solo los jueves

San Juan de Lurigancho

Subgerencia de Programas Sociales

Dirección: Av. El Bosque N° 331 – Urb. Canto Grande (espaldas de SEDAPAL)

Periodo: Del 27 de agosto al 24 de setiembre

Atención: Solo los jueves

La entrega gratuita del DNI electrónico se realiza en Chorrillos, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo.

San Juan de Miraflores

Palacio Municipal

Dirección: Av. Belisario Suárez N° 1075, Salón de los Espejos

Periodo: Del 25 de agosto al 29 de setiembre

Atención: Solo martes y jueves

Villa El Salvador

Villa del Adulto Mayor

Dirección: Sector 3 Grupo 8

Periodo: Del 21 de agosto al 25 de setiembre

Atención: Solo lunes y viernes

Villa María del Triunfo

CMI Villa María del Triunfo

Dirección: Av. Pedro Valle S/N Alt. Cdra18 de Av. El Triunfo (Pasando Plaza de Armas de Villa María del Triunfo)

Periodo: Del 25 de agosto al 29 de setiembre

Atención: Solo los martes

CMI Tablada de Lurín

Dirección: Av. República y Billinghurst S/N 2do sector - Tablada de Lurín (Alt. paradero 17 de Av. 27 de Diciembre)

Periodo: Del 26 de agosto al 30 de setiembre

Atención: Solo los miércoles

Reniec despliega jornadas especiales en municipalidades y centros institucionales para garantizar el acceso al DNI electrónico a la población vulnerable. - Reniec

PS Virgen de Lourdes

Dirección: Jr. Condeabamba S/N - Virgen de Lourdes (Espaldas del Mercado Virgen de Lourdes: Alt. paradero 11 de Av. 26 de noviembre)

Periodo: Del 26 de agosto al 30 de setiembre

Atención: Solo los miércoles

PS 12 de Junio

Dirección: AA.HH. Av. 7 de Junio

Periodo: 25 de agosto, 8 y 22 de setiembre

PS Santa Rosa de Belén

Dirección: Av. Marginal S/N Zona C Alt. intersección Av. Salvador Allende (Ex pista nueva) con Av. Simón Bolívar. (2 cuadras antes del Palacio de Lurín)

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Periodo: 24 de setiembre y 29 de octubre

PS Valle Alto

Dirección: Av. José Olaya con Av. Alfonso Ugarte S/N Vallecito Alto

Periodo: 3 de setiembre y 1 de octubre

PS Juan Carlos Soberón

Dirección: AA.HH Virgen de la Candelaria. Calle Unión

Periodo: 10 de setiembre

PS Valle Bajo

Dirección: Calle Independencia Mz O10 L4 San Gabriel Alto

Periodo: 17 de setiembre y 22 de octubre

CSMC Gurunchaga

Dirección: Av. Santa Rosa 900 Tablada de Lurín

Periodo: 27 de agosto y 24 de setiembre

PS David Guerrero

Dirección: Av. Los Incas y Calle Tupac Yupanqui Sector 2

Periodo: 28 de agosto y 25 de setiembre

DNI Electrónico 3.0 ofrece significativas ventajas al tradicional y es mucho más seguro, según Reniec. (Foto: Agencia Andina)

¿Por qué es importante contar con el DNI vigente?

El DNI es indispensable para realizar trámites personales y acceder a los programas y servicios ofrecidos por el Estado. Reniec, al llevar sus servicios a las zonas más afectadas, busca asegurar que las familias puedan obtener su documentación en tiempo oportuno y sin costo.

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¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

La campaña está dirigida a personas residentes en los distritos mencionados, especialmente aquellas afectadas por las lluvias recientes. Se recomienda acercarse al punto de atención más cercano según el cronograma para recibir orientación y acceder a la entrega o renovación gratuita del DNI.